Головоломка со спичками из детства, которая заставляет хорошо подумать

Головоломки со спичками по-прежнему остаются интересным способом одновременно развлечься и потренировать мозг.

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Интересная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками - это не только развлечение, но и простой способ потренировать мозг. Они развивают логическое и пространственное мышление, а также тренируют концентрацию.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить всего одну спичку. Время на выполнение задания - 30 секунд.

Переместите только одну спичку / фото: Главред

На первый взгляд задача кажется элементарной, однако для решения нужно отказаться от привычных шаблонов и посмотреть на задачу под другим углом, пишет Главред.

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Чтобы найти правильное решение, нужно сосредоточиться на задаче и не отвлекаться.

Если что-то не получается, стоит изменить подход и внимательнее посмотреть на условие.

Иногда правильное решение скрывается именно там, где меньше всего ожидаешь его увидеть.

Если вам удалось решить головоломку - поздравляем! Если же вам не удалось найти решение - не расстраивайтесь! Правильный ответ можно посмотреть ниже.

Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "13+1=9". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить две спички.

Также вас может заинтересовать супертест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с мужчиной у лодки. Время ограничено, нужно уложиться в 37 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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