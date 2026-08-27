Как сделать домашнее чистящее средство из растения, которое растет в саду

Садовод поделилась идеей приготовления очень бюджетного чистящего средства.

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Экологичное средство для уборки из плюща / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как приготовить моющее средство из листьев плюща

Для чего можно использовать натуральный настой

Обычный плющ Hedera helix, обвивающий стены домов и заборы, можно превратить в домашнее моющее средство - его листья содержат сапонины, природные поверхностно-активные вещества, которые вспениваются в воде и растворяют жир.

Главред узнал, как правильно использовать плющ для ежедневной уборки. Об этом, как пишет Femina, рассказала инженер-садовод и основательница Greens of Daisy Бекефи Буковикс.

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По её словам, натуральное средство без химикатов можно изготовить из листьев за несколько простых шагов, и оно работает так же, как средства из магазина.

Как приготовить моющее средство из плюща

Для приготовления домашнего средства нужно тщательно промыть свежие листья, мелко нарезать их ножницами и сложить в емкость. Далее необходимо залить листья водой и проварить в течение 15 минут.

"Остывший настой нужно осторожно отжать через чистую ткань прямо в бутылку: горячий раствор опасен из-за риска ожогов", - говорится в статье.

Где можно применять средство из плюща

Садовница говорит, что настой из плюща поможет отмыть жир и грязь, очистить стиральную машину. Также его можно применять во время ежедневной уборки.

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