Как сделать домашнее чистящее средство из растения, которое растет в саду

Вы узнаете:
- Как приготовить моющее средство из листьев плюща
- Для чего можно использовать натуральный настой
Обычный плющ Hedera helix, обвивающий стены домов и заборы, можно превратить в домашнее моющее средство - его листья содержат сапонины, природные поверхностно-активные вещества, которые вспениваются в воде и растворяют жир.
Главред узнал, как правильно использовать плющ для ежедневной уборки. Об этом, как пишет Femina, рассказала инженер-садовод и основательница Greens of Daisy Бекефи Буковикс.
По её словам, натуральное средство без химикатов можно изготовить из листьев за несколько простых шагов, и оно работает так же, как средства из магазина.
Как приготовить моющее средство из плюща
Для приготовления домашнего средства нужно тщательно промыть свежие листья, мелко нарезать их ножницами и сложить в емкость. Далее необходимо залить листья водой и проварить в течение 15 минут.
"Остывший настой нужно осторожно отжать через чистую ткань прямо в бутылку: горячий раствор опасен из-за риска ожогов", - говорится в статье.
Где можно применять средство из плюща
Садовница говорит, что настой из плюща поможет отмыть жир и грязь, очистить стиральную машину. Также его можно применять во время ежедневной уборки.
Читайте также:
- Пожелтевшие оконные рамы снова станут белыми: какие два ингредиента заменят дорогую химию
- Пауки и мухи будут обходить дом стороной: что положить на подоконник
- Духовка отмоется легко и быстро: классный трюк с водой размягчит загрязнения
Об источнике: Femina
Femina.hu - это популярный венгерский женский онлайн-журнал, запущенный в 2006 году.
Ежемесячно его посещают миллионы пользователей, и у него большая аудитория внутри страны.
Основная тематика - лайфстайл для женщин:
- здоровье;
- психология;
- красота;
- отношения;
- рецепты;
- звезды и развлечения.
Контент публикуется на венгерском языке и ориентирован на широкую аудиторию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред