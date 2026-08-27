Кратко:
- Что случилось с российским актером
- Какими ролями он прославился
В террористической России стало известно о смерти популярного актера "Казуса Кукоцкого" и "Хрусталёв, машину!" Юрия Цурило.
Как сообщают российские пропагандисты, артисту было 79 лет на момент смерти.
Сообщение о смерти российского актёра театра и кино поступило накануне вечером. Точная причина смерти - онкология.
Юрий Цурило получил широкую известность в 1998 году после выхода на экраны фильма Алексея Германа "Хрусталёв, машину!", съёмки которого продолжались семь лет. Также актёр известен по фильмам и сериалам "Казус Кукоцкого", "Дурак", "В августе 44-го" и другим. Всего в фильмографии артиста - более 140 лент.
79-летний артист умер в Санкт-Петербурге. Похоронят его также в Северной столице. Дата и место прощания пока неизвестны.
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О персоне: Юрий Цурило
Юрий Цурило - советский и российский актёр театра и кино. Широкая известность пришла к Юрию Цурило в 1998 году, после выхода на экраны страны снимавшегося целых семь лет исторического художественного фильма "Хрусталёв, машину!". С 1993 года более десяти лет работал в Александринском театре в Санкт-Петербурге.
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