После тревоги есть всего 1-2 минуты: 'Флэш' предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

Крупные торговые сети могут оказаться в числе приоритетных целей российских войск.

https://glavred.info/ukraine/posle-trevogi-est-vsego-1-2-minuty-flesh-predupredil-ob-ugroze-novyh-udarov-rf-po-tc-10791656.html Ссылка скопирована

Россияне могут наносить удары по крупным торговым центрам / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, скриншот

Главное:

Крупные торговые центры могут стать целями российских ударов

После объявления тревоги на эвакуацию может оставаться 1–2 минуты

Новая угроза касается как Киева, так и прифронтовых территорий

Россияне будут пытаться уничтожить крупные торговые центры, а после сигнала воздушной тревоги на эвакуацию может оставаться не более двух минут.

Об этом заявил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире Radio NV. По его словам, это касается как Киева, так и прифронтовых территорий.

видео дня

"Сейчас мы видим, что у россиян нет никаких красных линий, морали или чего-то ещё. И если вы где-то находитесь в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая для того, чтобы покинуть торговую сеть…" - сказал "Флеш".

Флеш отметил, что в первую очередь россияне будут пытаться уничтожать именно крупные торговые сети.

"Вот почему я примерно неделю назад предупреждал, что в "Эпицентрах" нужно быть осторожными. Потому что я понимал, что "Эпицентр" - это не только магазин, это магазин-склад. И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно "Эпицентры", потому что это очень крупные торговые сети", - заявил советник президента по технологическим вопросам.

По его словам, россияне не будут атаковать баллистическим оружием или десятком "Шахедов" небольшой магазин типа АТБ или "Форы", тогда как крупные торговые центры могут быть для них приоритетными целями.

"Потому что угроза, во-первых, касается крупных торговых сетей. И я говорю людям, что уже не так, как раньше: звучит сирена, у вас есть 10 минут, потому что "шахед" не очень торопится. Сейчас всё меняется. Сейчас у нас есть баллистика - это минута, и буквально минута-другая - если это реактивный шахид. Вы услышали сигналы воздушной тревоги, и где-то буквально пять-семь-десять минут - и шахид уже может атаковать торговый центр", - отметил Флеш.

Он подчеркнул, что такая угроза касается как Киева, так и прифронтовых территорий.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред ранее писал, что в Кривом Роге российские войска 21 августа дважды атаковали ТРЦ "Солнечная Галерея". Второй удар произошел примерно через полчаса после первого, когда на месте уже работали спасатели. В результате атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения, среди них 26 детей.

Глава Совета обороны Кривого Рога и военной администрации города Александр Вилкул заявлял, что, по данным разведки, Россия может атаковать крупные торговые центры Украины. Под ударом могут оказаться ТЦ в прифронтовых городах, в частности, и в Кривом Роге. Оккупанты уже дважды наносили удары по торговым центрам города.

Кроме того, военные эксперты предупреждают, что Москва способна сделать ставку на увеличение количества баллистических ракет. Такой ресурс у российской армии пока сохраняется, а значит, ракетная кампания может продолжаться до тех пор, пока у противника остаются соответствующие возможности.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред