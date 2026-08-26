Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известно

Исчезновение украинцев в Непале: 53 гражданина числятся пропавшими без вести после наводнения.

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Исчезновение украинцев в Непале - МИД разыскивает 53 граждан после наводнения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

В Непале без вести пропали 53 гражданина Украины

МИД и посольства присоединились к поискам туристов

В Непале после сильного наводнения без вести пропали 53 гражданина Украины, среди которых не менее 46 туристов, с которыми утром потеряли связь в зоне стихийного бедствия. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в комментарии изданию "Украинская правда".

По данным МИД, дипломатические представительства Украины уже координируют действия с местными службами и пытаются установить местонахождение пропавших.

видео дня

"В МИД поступило обращение о потере сегодня утром связи с группой туристов из 46 граждан Украины в зоне стихийного бедствия. В целом, по информации Туристической полиции Непала, на данный момент в результате стихийного бедствия считаются пропавшими без вести 53 гражданина Украины. Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут выявить местонахождение украинских граждан", - сообщили в МИД.

На данный момент украинская сторона не располагает подтверждениями того, что граждане Украины могли погибнуть или получить травмы в результате стихийного бедствия.

По поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги посольства Украины в Индии и Китае используют имеющиеся персональные данные пропавших для установления контакта и проведения необходимых мероприятий. К работе на месте также привлечен почетный консул Украины в Непале.

"На "горячую линию" МИД поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка", - добавили в ведомстве.

Стихийное бедствие произошло в районе границы Непала и Тибета. По данным Reuters, мощный поток смыл людей, жилые дома, дороги и энергетические объекты. По меньшей мере девять человек погибли, а сотни туристов разных национальностей числятся пропавшими без вести.

Предварительные версии причин трагедии расходятся. Непальские власти предполагают, что катастрофе могли предшествовать землетрясение и лавина, после которых значительные объемы воды попали в реку Бхоте-Коши. Немецкий исследовательский центр геонаук зафиксировал землетрясение магнитудой 4,4 примерно за семь минут до селевого потока.

В то же время точный механизм возникновения наводнения пока не установлен. Представитель Международного центра комплексного развития горных регионов заявил Reuters, что одним из возможных факторов могла быть ледово-каменная лавина с непальской стороны.

На видео, опубликованном BBC, видно, как мощный поток разрушает мост и здания, а люди пытаются покинуть опасную территорию пешком и на транспорте. В регионе также нарушено автомобильное сообщение, связь и электроснабжение, а главная дорога в Катманду закрыта.

Смотрите видео наводнения в Непале:

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Масштабы трагедии могут оказаться значительно больше. По словам министра иностранных дел Непала Шишира Ханала, среди пропавших без вести также находятся 26 полицейских, девять сотрудников вооруженной полиции и 44 военнослужащих.

Землетрясения в мире - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 августа 2025 года президент Турции Реджеп Эрдоган заверил, что работы по ликвидации последствий продолжаются и пострадавшим регионам оказана помощь. Правительственные службы проводят поисково-спасательные работы и сообщили о землетрясениях магнитудой 6,1 и 4,6. По сообщениям, толчки произошли вечером в провинции Баликесир на глубине около 11 километров, шесть человек спасены, зафиксированы травмы различной степени тяжести.

28 марта 2025 года полиция Бангкока подтвердила обрушение многоэтажного здания и работу спасательных служб в пострадавших районах. Местные власти приостановили работу метро и эвакуировали пассажиров, сообщив о землетрясении магнитудой 7,7 балла и последующих подземных толчках. По имеющимся данным, во время происшествия 43 человека оказались под завалами, примерно через 12 минут был зафиксирован ещё один толчок магнитудой 6,4.

7 января 2025 года Си Цзиньпин отдал приказ о проведении масштабных спасательных работ после землетрясения в Тибете. Министерства и службы КНР организовали эвакуацию и развертывание сил для спасения. По сообщениям, магнитуда подземных толчков составила 6,8, погибли по меньшей мере 53 человека и 62 получили ранения.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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