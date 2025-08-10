Укр
Толчки почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло разрушительное землетрясение

Марина Фурман
10 августа 2025, 23:22обновлено 10 августа, 23:53
В результате стихийного бедствия пострадали люди.
Эрдоган, землетрясение
В Турции произошло мощное землетрясение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Основное:

  • В Турции произошло землетрясение
  • В результате стихийного бедствия есть пострадавшие

Вечером 10 августа в Турции провинция Балыкесир произошло сразу два землетрясения - магнитудой в 6,1 и 4,6 балла по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает CNN Turk.

Известно, что землетрясение произошло в районе Синдирги в Балыкесире около 19:53, на глубине примерно в 11 километров. Толчки от него почувствовали даже в Стамбуле.

Сейчас в пострадавших регионах ведут поисково-спасательные работы, туда перебрасывают работников и технику из других провинций. В стране ввели в действие План реагирования на чрезвычайные ситуации.

Губернатор провинции Балыкесир Ахмет Акин заявил о разрушениях на нескольких локациях. Пока не сообщалось о "тяжелых" пострадавших или погибших, некоторое количество людей получили незначительные травмы и ранения. Шесть человек спасены из-под завалов.

Землетрясение прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заверил, что работы по ликвидации последствий природного бедствия продолжаются.

"Выражаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Балыкесире и ощущалось также в окружающих провинциях", - сказал Эрдоган.

Землетрясение в Турции - смотрите видео:

Землетрясения в Украине и мире - новости по теме

Напомним, 30 июля по Камчатскому полуострову пронеслось сверхмощное землетрясение, которое задело и базу Тихоокеанского флота страны-агрессора России. На базе "Рыбачий" размещено большинство атомных подводных лодок РФ.

Как писал Главред, 13 июля на территории Черновицкой области было зафиксировано землетрясение с магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. Подземный толчок произошел вблизи поселка Конятин в Вижницком районе. Сила колебаний достигала 2,6 балла, а глубина, на которой произошло землетрясение, составляла 3 километра.

11 мая в Одессе и области было ощутимое землетрясение. Его магнитуда была 4,6 баллов. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в сейсмической зоне Вранча в Румынии.

О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.

Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

