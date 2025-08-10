Толчки почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло разрушительное землетрясение

В результате стихийного бедствия пострадали люди.

В Турции произошло мощное землетрясение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вечером 10 августа в Турции провинция Балыкесир произошло сразу два землетрясения - магнитудой в 6,1 и 4,6 балла по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает CNN Turk.

Известно, что землетрясение произошло в районе Синдирги в Балыкесире около 19:53, на глубине примерно в 11 километров. Толчки от него почувствовали даже в Стамбуле.

Сейчас в пострадавших регионах ведут поисково-спасательные работы, туда перебрасывают работников и технику из других провинций. В стране ввели в действие План реагирования на чрезвычайные ситуации.

Губернатор провинции Балыкесир Ахмет Акин заявил о разрушениях на нескольких локациях. Пока не сообщалось о "тяжелых" пострадавших или погибших, некоторое количество людей получили незначительные травмы и ранения. Шесть человек спасены из-под завалов.

Землетрясение прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заверил, что работы по ликвидации последствий природного бедствия продолжаются.

"Выражаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Балыкесире и ощущалось также в окружающих провинциях", - сказал Эрдоган.

Напомним, 30 июля по Камчатскому полуострову пронеслось сверхмощное землетрясение, которое задело и базу Тихоокеанского флота страны-агрессора России. На базе "Рыбачий" размещено большинство атомных подводных лодок РФ.

Как писал Главред, 13 июля на территории Черновицкой области было зафиксировано землетрясение с магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. Подземный толчок произошел вблизи поселка Конятин в Вижницком районе. Сила колебаний достигала 2,6 балла, а глубина, на которой произошло землетрясение, составляла 3 километра.

11 мая в Одессе и области было ощутимое землетрясение. Его магнитуда была 4,6 баллов. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в сейсмической зоне Вранча в Румынии.

