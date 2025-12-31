"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

Мозговая в канун Нового года напомнила о принципе бумеранга.

Елена Мозговая сейчас - музыкальный продюсер записала новогоднее поздравление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

Елена Мозговая опубликовала новогодние пожелания

Она не обошла вниманием ни самых близких, ни тех, кто ставит ей палки в колеса

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая решила отказаться от популярного ритуала подведения итогов в канун Нового года. Вместо этого она опубликовала слова благодарности близким - семье, друзьям, всем, то ее поддерживал и мотивировал.

Отдельное "спасибо" Мозговая адресовала своим хейтерам. "Вы же прямо двигатели моего прогресса! Главное - берегите себя, и не захлебнитесь в собственных испражнениях!" - написала продюсер.

Не остались без новогодних пожеланий и подписчики Елены Мозговой. "Мы все несовершенны... И в этом наша уникальность. Будьте счастливы, помогайте Войску и не [говорите] лишнего, если можете, потому что оно потом прилетает бумерангом с неожиданных сторон", - говорит она.

Елена Мозговая сейчас - музыкальный продюсер записала новогоднее поздравление / фото: instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

