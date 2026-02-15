"Перевёрнутая" звездная система ошарашила ученых: аномалия сломала все правила

Вы узнаете:
- Обнаружена звездная система с крайне необычной структурой
- Новая конфигурация буквально "переворачивает" привычную модель
Астрономы обнаружили звездную систему с крайне необычной структурой: планеты в ней расположены не так, как это принято считать типичным сценарием формирования.
Как пишет Science Alert, в нашей Солнечной системе ближе всего к звезде находятся небольшие каменистые планеты, а на более удалённых орбитах — массивные газовые гиганты.
Долгое время исследователи предполагали, что подобная схема является распространённой во Вселенной.
Однако наблюдения с использованием космической обсерватории CHEOPS выявили ещё одну планету на внешней орбите — и она оказалась каменистой.
По словам руководителя исследования Томас Уилсон, такая конфигурация буквально "переворачивает" привычную модель: в системе сначала идут газовые планеты, а затем снова каменистая.
Обычно твёрдые планеты формируются ближе к своей звезде, поэтому подобная структура считается крайне редкой.
Загадочный гость из глубин космоса: комментарии учёных
Астрономы продолжают изучать необычный объект, прибывший из межзвёздного пространства, и его свойства оказались неожиданными. Комета 3I/ATLAS — всего лишь второй подтверждённый объект такого происхождения, обнаруженный в пределах Солнечная система, — оказалась значительно меньше, чем показывали первые оценки.
Несмотря на сравнительно скромные размеры, она демонстрирует крайне высокую активность. По подсчётам исследователей, каждую секунду комета выбрасывает в окружающее пространство порядка 940 триллионов молекул углекислого газа — беспрецедентный показатель для небесного тела такого масштаба.
Об источнике: Science Alert
Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.
