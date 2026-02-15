"Перевёрнутая" звездная система ошарашила ученых: аномалия сломала все правила

В одной из звездных систем планеты расположены не так, как это принято считать типичным сценарием формирования.

https://glavred.info/nauka/perevernutaya-zvezdnaya-sistema-osharashila-uchenyh-anomaliya-slomala-vse-pravila-10740821.html Ссылка скопирована

В космосе обнаружена аномалия / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Обнаружена звездная система с крайне необычной структурой

Новая конфигурация буквально "переворачивает" привычную модель

Астрономы обнаружили звездную систему с крайне необычной структурой: планеты в ней расположены не так, как это принято считать типичным сценарием формирования.

видео дня

Как пишет Science Alert, в нашей Солнечной системе ближе всего к звезде находятся небольшие каменистые планеты, а на более удалённых орбитах — массивные газовые гиганты.

Долгое время исследователи предполагали, что подобная схема является распространённой во Вселенной.

Однако наблюдения с использованием космической обсерватории CHEOPS выявили ещё одну планету на внешней орбите — и она оказалась каменистой.

По словам руководителя исследования Томас Уилсон, такая конфигурация буквально "переворачивает" привычную модель: в системе сначала идут газовые планеты, а затем снова каменистая.

Обычно твёрдые планеты формируются ближе к своей звезде, поэтому подобная структура считается крайне редкой.

Загадочный гость из глубин космоса: комментарии учёных

Астрономы продолжают изучать необычный объект, прибывший из межзвёздного пространства, и его свойства оказались неожиданными. Комета 3I/ATLAS — всего лишь второй подтверждённый объект такого происхождения, обнаруженный в пределах Солнечная система, — оказалась значительно меньше, чем показывали первые оценки.

Несмотря на сравнительно скромные размеры, она демонстрирует крайне высокую активность. По подсчётам исследователей, каждую секунду комета выбрасывает в окружающее пространство порядка 940 триллионов молекул углекислого газа — беспрецедентный показатель для небесного тела такого масштаба.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред