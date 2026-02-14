Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взгляда

Кристина Трохимчук
14 февраля 2026, 18:20
25
Бьюти-блогер поделилась инструкцией, которая сделает рисование стрелок легким.
Ровные стрелки лайфхак
Ровные стрелки - лайфхак для макияжа / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, dianawantstodie8, AnaisofMagdala

Вы узнаете:

  • Как правильно рисовать стрелки
  • Как исправить нарисованную стрелку

Идеальные стрелки — это классика макияжа, которая никогда не выходит из моды. Однако именно эта техника вызывает больше всего трудностей: асимметрия, "грустный" уголок или неровный хвостик могут испортить весь образ. Главред собрал простые лайфхаки для рисования стрелок, которые помогут достичь профессионального результата даже новичкам.

Самый простой лайфхак: стрелки за 1 минуту

Этот способ подходит для любого типа глаз, в том числе и для нависшего века, отмечает бьюти-блогер Арина. Все, что нужно, — рассыпчатая или прессованная пудра и тюбик с ровным тонким краем.

видео дня
Стрелки лайфхак
Стрелки лайфхак / скрин из видео

Пошаговая техника:

  1. Подготовка "штампа". Окуните ровный край тюбика в пудру так, чтобы остался четкий след.
  2. Правильное положение. Смотрите прямо в зеркало. Не закидывайте голову и не натягивайте кожу — это главное правило для достижения симметрии.
  3. Нижняя граница стрелки. Приложите край тюбика от внешнего уголка глаза в направлении к виску, как бы продолжая линию нижней слизистой. На коже останется пудровый отпечаток.
Как рисовать стрелки подводкой
Как рисовать стрелки подводкой / скрин из видео
  1. Верхняя граница. Если складка века короткая — ставьте второй отпечаток чуть выше, ведя линию до начала складки. Если веко нависает — ориентируйтесь на промежуток между концом глаза и радужкой.
  2. Заполнение. Пространство между двумя линиями заполните лайнером, продолжая смотреть прямо перед собой.
  3. Финальный штрих. После высыхания подводки смахните остатки пудры пушистой кистью. Пудра работает как барьер — если вы немного вышли за край, лишнее легко убрать.
Прямые стрелки
Прямые стрелки / скрин из видео

По словам Арины, этот метод позволяет нарисовать ровные стрелки буквально за минуту и значительно упрощает процесс для тех, кто только учится.

Как нарисовать стрелку — смотрите лайфхак:

Ошибки в рисовании стрелок и как их исправить

Даже если стрелка получилась неидеальной, ее можно быстро скорректировать. Вот самые распространенные ошибки и способы их исправления.

Ошибка №1: тупой или "грязный" кончик

Стрелка должна быть острой как в начале, так и в конце. Если хвостик выглядит размытым или слишком широким, это сразу бросается в глаза. Чтобы исправить ситуацию, возьмите ватную палочку и аккуратно "подрежьте" нижний край хвостика, чтобы он сужался к концу.

Как исправить стрелку
Как исправить стрелку / скрин из видео

Ошибка №2: опущенный уголок — эффект "грустного глаза"

Когда нижняя линия стрелки расположена слишком низко или размазана, взгляд кажется уставшим. Ватной палочкой подкорректируйте нижний контур, направляя его немного вверх. Линия должна продолжать естественное направление нижнего века.

Ошибка №3: отсутствие графичности

Если стрелка недостаточно графична на кончике, возьмите плоскую синтетическую кисть (скошенную или с прямым срезом), наберите немного консилера или тонального крема и приложите кисть точно под хвостик стрелки. Проведите линию в направлении к виску. Этот прием мгновенно делает стрелку острой, четкой и профессиональной.

Стрелка без грязи
Стрелка без грязи / скрин из видео

Идеальные стрелки — это не вопрос таланта, а правильной техники. Используя простые лайфхаки, вы сможете нарисовать симметричные стрелки даже без многолетней практики.

Как исправить неидеальную стрелку — смотрите видео:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Я Арина

Известная украинская TikTok-блогерша Арина приобрела популярность благодаря простым лайфхакам по макияжу и обзорам косметических новинок. Канал инфлюенсерши уже пересек отметку в 100 тысяч подписчиков, а ее советы регулярно становятся вирусными среди украинских ценителей бьюти-сферы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

макияж макияж глаз ошибки макияжа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:44Война
Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:25Синоптик
Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

18:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Последние новости

18:44

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:43

Без света, газа и лекарств: как наши предки смогли выжить зимой

18:25

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:20

Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взглядаВидео

18:15

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
18:01

"Это безумное поведение": Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

17:55

Путинист Михалков разнес Ефремова после тюрьмы: видео попало в сетьВидео

17:38

Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

17:20

Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

Реклама
16:54

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

16:36

Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

16:27

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:00

Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

15:59

"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

15:59

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

15:44

"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

15:34

"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял ОрбанаВидео

15:25

"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

15:07

Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

Реклама
15:04

Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

14:58

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

14:57

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войныВидео

14:36

В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

14:07

Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

14:00

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФВидео

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

13:02

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

12:51

Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

12:46

Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

12:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

11:59

В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

11:54

НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

11:52

"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

11:50

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

10:59

Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали

10:55

Когда и как пересаживать спатифиллум, чтобы он снова зацвёл

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

Реклама
10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять