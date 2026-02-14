Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взгляда

Бьюти-блогер поделилась инструкцией, которая сделает рисование стрелок легким.

Ровные стрелки - лайфхак для макияжа / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, dianawantstodie8, AnaisofMagdala

Вы узнаете:

Как правильно рисовать стрелки

Как исправить нарисованную стрелку

Идеальные стрелки — это классика макияжа, которая никогда не выходит из моды. Однако именно эта техника вызывает больше всего трудностей: асимметрия, "грустный" уголок или неровный хвостик могут испортить весь образ. Главред собрал простые лайфхаки для рисования стрелок, которые помогут достичь профессионального результата даже новичкам.

Самый простой лайфхак: стрелки за 1 минуту

Этот способ подходит для любого типа глаз, в том числе и для нависшего века, отмечает бьюти-блогер Арина. Все, что нужно, — рассыпчатая или прессованная пудра и тюбик с ровным тонким краем.

Стрелки лайфхак / скрин из видео

Пошаговая техника:

Подготовка "штампа". Окуните ровный край тюбика в пудру так, чтобы остался четкий след. Правильное положение. Смотрите прямо в зеркало. Не закидывайте голову и не натягивайте кожу — это главное правило для достижения симметрии. Нижняя граница стрелки. Приложите край тюбика от внешнего уголка глаза в направлении к виску, как бы продолжая линию нижней слизистой. На коже останется пудровый отпечаток.

Как рисовать стрелки подводкой / скрин из видео

Верхняя граница. Если складка века короткая — ставьте второй отпечаток чуть выше, ведя линию до начала складки. Если веко нависает — ориентируйтесь на промежуток между концом глаза и радужкой. Заполнение. Пространство между двумя линиями заполните лайнером, продолжая смотреть прямо перед собой. Финальный штрих. После высыхания подводки смахните остатки пудры пушистой кистью. Пудра работает как барьер — если вы немного вышли за край, лишнее легко убрать.

Прямые стрелки / скрин из видео

По словам Арины, этот метод позволяет нарисовать ровные стрелки буквально за минуту и значительно упрощает процесс для тех, кто только учится.

Как нарисовать стрелку — смотрите лайфхак:

Ошибки в рисовании стрелок и как их исправить

Даже если стрелка получилась неидеальной, ее можно быстро скорректировать. Вот самые распространенные ошибки и способы их исправления.

Ошибка №1: тупой или "грязный" кончик

Стрелка должна быть острой как в начале, так и в конце. Если хвостик выглядит размытым или слишком широким, это сразу бросается в глаза. Чтобы исправить ситуацию, возьмите ватную палочку и аккуратно "подрежьте" нижний край хвостика, чтобы он сужался к концу.

Как исправить стрелку / скрин из видео

Ошибка №2: опущенный уголок — эффект "грустного глаза"

Когда нижняя линия стрелки расположена слишком низко или размазана, взгляд кажется уставшим. Ватной палочкой подкорректируйте нижний контур, направляя его немного вверх. Линия должна продолжать естественное направление нижнего века.

Ошибка №3: отсутствие графичности

Если стрелка недостаточно графична на кончике, возьмите плоскую синтетическую кисть (скошенную или с прямым срезом), наберите немного консилера или тонального крема и приложите кисть точно под хвостик стрелки. Проведите линию в направлении к виску. Этот прием мгновенно делает стрелку острой, четкой и профессиональной.

Стрелка без грязи / скрин из видео

Идеальные стрелки — это не вопрос таланта, а правильной техники. Используя простые лайфхаки, вы сможете нарисовать симметричные стрелки даже без многолетней практики.

Как исправить неидеальную стрелку — смотрите видео:

Об источнике: Я Арина Известная украинская TikTok-блогерша Арина приобрела популярность благодаря простым лайфхакам по макияжу и обзорам косметических новинок. Канал инфлюенсерши уже пересек отметку в 100 тысяч подписчиков, а ее советы регулярно становятся вирусными среди украинских ценителей бьюти-сферы.

