В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

Линдси Грэм заявил о необходимости изменить военное равновесие в войне.

Необходимо передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk

Киев может бить этими ракетами по инфраструктуре РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости поставок Украине американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Киев может бить этими ракетами по инфраструктуре РФ по производству дронов, что изменит военный баланс, подчеркнул он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я хочу предоставить Украине ракеты Tomahawk. Я хочу, чтобы США поставили ракеты Tomahawk, чтобы нанести удар по инфраструктуре, на которую Путин рассчитывает для производства дронов и всего остального. Я хочу изменить военное равновесие", - сказал Грэм.

Усиление давления на Путина

По словам Грэма, предыдущие подходы Запада не смогли сдержать Владимира Путина.

"Насколько хорошо сработал мировой порядок? Путин вторгался трижды. Ничто из того, что Европа делала в прошлом, не сдержало Путина, и, откровенно говоря, ничто из того, что мы делали в прошлом, не сдержало Путина", - заявил сенатор.

По его убеждению, "это война человека, который хочет восстановить прошлое, который считает, что Украина не заслуживает существования, и он не остановится, пока кто-то его не остановит".

Новые санкции против РФ

Также сенатор сказал, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм убежден, что президент США Дональд Трамп его подпишет в конечном итоге, сообщает Politico.

Он также подчеркнул роль Китая, Индии и Бразилии в российской войне. "Без Китая у него (Путина – ред.) ничего бы не получалось. Без Бразилии и без Индии тоже ничего бы не получалось", - отметил Грэм.

Он добавил, что завершение войны РФ против Украины повлияет на глобальную безопасность на десятилетия вперед.

Почему США могут передать Украине Tomahawk — позиция эксперта

Виктор Андрусив отметил: на фоне снижения доходов российских нефтяных компаний прибыль предприятий из США и ЕС, наоборот, увеличивается.

Он объясняет это двумя факторами — ударами Украины по нефтеперерабатывающим объектам РФ и санкционной политикой, связанной с Дональд Трамп.

По мнению эксперта, именно такая динамика может служить убедительным аргументом в пользу передачи Украине ракет Tomahawk. Усиление ударов по российской нефтепереработке, считает он, приведёт к дальнейшему падению доходов РФ и одновременно увеличит прибыль западных энергетических компаний.

Передача Украине Tomahawk - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk. Американские чиновники считают, что передача ракет окажет огромное давление на Путина.

Напомним, Главред писал, что в конце октября 2025 года якобы Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение Tomahawk.

После этого Владимир Зеленский заявил, что в Украине все-таки могут появиться американские крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что ВСУ никогда не использовали для ударов по РФ дальнобойное оружие, предоставленное США.

О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

