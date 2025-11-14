Трамп может отменить последние санкции против РФ - стоит ли ждать сюрпризов от США

Трамп может отменить последние санкции против России - чего ждать от главы Белого дома / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

О чем сказал Ступак:

От Трампа не стоит искать сюрпризов в отношении России

Администрация Белого дома не хочет усиливать давление на РФ

Украина будет и в дальнейшем получать американское оружие

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не стремится создавать неприятности для Москвы. Хотя он объявил о введении санкций, они вступят в силу только 21 ноября, поэтому до этого времени остается возможность, что 20 ноября он может объявить об их отмене. Об этом во время чата на Главреде отметил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он обратил внимание, что свидетельством нежелания Трампа обострять отношения с Россией является законопроект о 500-процентных пошлинах для государств, которые покупают российскую нефть - документ уже около полугода лежит без движения в Сенате США.

"Просто для понимания: американский Сенат - это сто человек, из них около 80 уже готовы не просто проголосовать за этот законопроект, а являются соавторами: кто-то поставил точку, кто-то запятую, кто-то добавил абзац, кто-то целый раздел. Если за этот законопроект проголосуют, но Трамп его ветирует, количества голосов в его поддержку будет достаточно, чтобы преодолеть вето. Но этот законопроект даже не выносится на голосование, потому что в Белом доме очень попросили этого не делать", - указал он.

По мнению эксперта, Трамп, скорее всего, сохранит свой привычный непредсказуемый стиль поведения. В то же время Украина может рассчитывать на дальнейшие поставки американского вооружения, возможно, не на безвозмездной основе, но доступ к необходимым системам будет сохраняться, что является ключевым.

Как США меняют тактику переговоров с РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, в США все больше осознают, что попытки отдалить Россию от Китая не будут иметь успеха, поэтому Вашингтон постепенно меняет свою дипломатическую стратегию. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, американская администрация понимает, что все ключевые вопросы, связанные с действиями Москвы, нужно решать в первую очередь через диалог с Пекином. В то же время США, вероятно, еще будут пытаться сохранять определенные каналы общения с Россией.

"Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия является прокси Китая", - резюмирует Загородний.

Политика Трампа в отношении войны России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия заявила о готовности к проведению возможного российско-американского саммита в Будапеште, однако пока переговорный процесс ограничивается лишь предварительными контактами. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп, по данным The Atlantic, выразил разочарование тем, что не смог завершить войну России против Украины. Как отмечает старший научный сотрудник Института Брукингса Томас Райт, Трамп недооценил глубину приверженности Владимира Путина к идее уничтожения независимого украинского государства и сложность убедить его отказаться от этой цели.

В то же время, по словам государственного секретаря США Марко Рубио, Вашингтон практически исчерпал возможности для введения новых санкций против России - под ограничения уже попали крупнейшие нефтяные компании. Дальнейшие действия США, вероятно, будут направлены не на введение новых санкций, а на усиление контроля за выполнением действующих.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

