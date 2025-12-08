16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилят

Продолжительность отключений света в Украине резко возросла после последнего массированного удара РФ - эксперты рассказали, к чему стоит готовиться украинцам.

Графики отключений света - для каких городов и регионов графики отключений усилят и когда графики отключений могут отменить / Коллаж: Главред

Как изменятся графики отключения света до конца недели

Стоит ли ждать увеличения количества часов без света

Какие города и регионы будут больше всего страдать от отключений света до конца зимы

В ночь с 5 на 6 декабря 2025 года российские оккупационные войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетическим объектам Украины - станциям генерации, линиям передачи и распределительным сетям в по меньшей мере восьми регионах.

Вследствие повреждений энергообъектов, Укрэнерго объявило об усилении графиков отключений. Во многих регионах продолжительность отключений света выросла до 3-4 очередей (12-16 часов без света в сутки). Однако, эксперты отмечают, что ситуация может ухудшиться.

Главред собрал главное, что стоит знать о графиках отключения света в Украине и какой будет зима для украинцев.

Удар по энергетике 6 декабря

6 декабря Министерство энергетики Украины сообщило о массированной ракетно-дроновой атаке России по энергетической инфраструктуре, которая привела к обесточиваниям в ряде регионов.

Под обстрел попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Сколько не будет света - Укрэнерго

После массированного обстрела 6 декабря продолжительность графиков отключения электроэнергии в стране выросла до 12-16 часов. По словам главы правления Укрэнерго Виталия Зайченко, на восстановление энергосистемы после очередного удара понадобятся недели.

Россия 6 декабря осуществила уже восьмую прицельную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Как пояснил руководитель Укрэнерго Виталий Зайченко, удары повредили объекты генерации и несколько подстанций, что еще больше осложнило ситуацию с электроснабжением.

"Увеличилось количество очередей графиков почасового отключения по всей энергосистеме Украины. И традиционно остается сложной ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях. Там, к сожалению, враг использует большее количество средств - обычных FPV-дронов и артиллерии... Но энергетики работают над восстановлением энергосистемы", - заверил Зайченко в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его словам, графики отключений электроэнергии стали больше, если раньше большинство областей имели отключения продолжительностью 4-8 часов, то теперь они выросли до 12-16 часов в сутки. Энергетические бригады постоянно работают над восстановлением, однако нагрузка на систему остается критической, и улучшить ситуацию может только изменение подхода к потреблению электричества.

Зайченко также сообщил, что атомные электростанции усилили работу, но этого пока недостаточно, чтобы перекрыть потери мощности.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что эти удары являются террористическими, ведь создают риски для ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы. В частности, Запорожская АЭС временно оставалась без питания, но линии 330 кВ и 750 кВ удалось оперативно восстановить, обеспечив станцию необходимым электричеством.

8 декабря председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что после восьмой массированной атаки РФ на украинскую энергосистему ситуация остается тяжелой, но находится под контролем. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, правительство вместе с энергетиками работает над тем, чтобы количество очередей отключений для всех категорий потребителей не превышало трех (12 часов отключений в сутки).

"Ведется большая работа на уровне правительства и местных властей, чтобы ввести в работу все распределенные источники генерации. Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям - в этот сверхтяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений", - сказал Зайченко.

На вопрос о возможных условиях для улучшения ситуации и увеличения времени со светом, Зайченко ответил, что перспективы есть. Он отметил, что после ремонта поврежденных линий передачи и объектов генерации "Укрэнерго" будет информировать о положительных изменениях, которые потребители смогут увидеть в своих графиках отключений.

Будут ли увеличивать графики отключений - когда часов со светом станет больше

Графики отключений света для населения не должны удлиняться с наступлением холодов, ведь вместе с ростом потребления растет и объем нагрузки, который можно отключать. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

"Я бы не сказал, что если ударят морозы, будут выключать свет на дольше. Потому что с увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне", - заверил он.

Он также отметил, что есть потенциал для улучшения расписаний отключений. По его словам, даже в морозное время солнечные дни могут положительно влиять на работу энергосистемы. При благоприятной погоде количество отключений света может сокращаться.

Что такое очереди отключений света / Инфографика: Главред

В каких областях худшая ситуация со светом

Зайченко добавил, что после очередных массированных ночных атак РФ самая тяжелая ситуация сохраняется в Черниговской и Донецкой областях. В ночь на воскресенье, российские войска снова били по энергообъектам Полтавщины и Черниговщины, и именно в Черниговской области, которая страдает от ударов почти ежедневно, ситуация одна из худших из-за большого количества разрушений.

"Черниговщина - один из самых тяжелых участков в энергосистеме. Там враг бьет по объектам энергетики практически ежедневно", - подчеркнул Зайченко.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что этой ночью сильным ударам подверглась также Донецкая область, и сейчас именно там ситуация является самой тяжелой: продолжаются отключения и работают ремонтные бригады.

В Полтавской области большинство восстановительных работ уже выполнено, поэтому графики отключений действуют в стандартном для страны режиме. Энергетики и в дальнейшем работают над стабилизацией энергосистемы и устранением последствий российских атак.

По чему целятся россияне во время массированных ударов

После последнего российского удара по украинской энергосистеме количество отключений электроэнергии возросло, главным образом из-за уменьшения производства на атомных электростанциях. Об этом сообщил председатель Госинспекции энергетического надзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона, объяснив, что для возвращения АЭС к предыдущим уровням мощности нужно время.

По его словам, 6 декабря Россия нанесла один из самых мощных ударов по энергетической инфраструктуре, в результате чего были повреждены отдельные энергообъекты, а атомным станциям пришлось снизить генерацию. Наибольшим разрушениям подверглись системы передачи и оборудование, обеспечивающее перераспределение электроэнергии между регионами.

Специалисты уже работают над восстановлением работы АЭС и поврежденных мощностей, однако в ближайший период это и в дальнейшем будет сказываться на графиках отключений.

"Процесс возвращается к норме, и мы рассчитываем, что в ближайшее время атомная энергетика полностью восстановит производство", - сказал Замулко.

Когда стабилизируют графики отключений света

До конца недели ожидается относительно стабильный график отключений электроэнергии. Об этом сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "КИЕВ24".

Он пояснил, что сейчас действительно существуют трудности с оборудованием из-за того, что определенные его запасы еще в пути, поскольку находятся за пределами страны, и оперативно доставить все необходимое невозможно.

В то же время Игнатьев отметил, что восстановление будет проходить быстрыми темпами. Вместе с тем он отметил, что на юге Украины есть энергообъекты, которые полностью уничтожены в результате российских атак.

"Россияне били и по гидроэнергетике, и по тепловой генерации. И, к сожалению, по тем объектам, которые передают нам оптическую энергию из европейских стран в Украину", - пояснил он.

Сколько будут действовать графики отключений - когда отменят графики на свет

Ограничения электроснабжения могут сохраняться в течение всей зимы и быть сняты только в начале апреля. Такую оценку озвучил энергетический эксперт Украинского института будущего и председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что украинцам стоит морально готовиться к длительным отключениям света в течение всего холодного периода, которые при самых благоприятных обстоятельствах прекратятся не раньше начала весны. По его словам, сценарий прохождения зимы пока выглядит как средний вариант - без резко положительных или крайне негативных прогнозов.

"Оптимистический сценарий - мы не паникуем, живем с приборами накопления электроэнергии, которые надо успевать быстро заряжать. Негативный сценарий - конечно, враг будет продолжать наносить удары по нашим элементам энергосистемы, в результате чего мы сутками будем сидеть, как и сейчас, без электрической энергии. Средневзвешенный сценарий - надо привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше - 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения", - прокомментировал Игнатьев.

Графики отключений света для Киева - в каких регионах ситуация со светом зимой будет хуже всего

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, пояснил, что даже при наличии атомной генерации и импорта электроэнергии, ее невозможно передать в восточные регионы, в том числе и в Киев, из-за сетевых ограничений. Столица также оказалась в зоне дефицита.

"Это дефицитный регион, к сожалению, Киев. То есть он может себя и Киевщина обеспечить всего на 20-25% максимум электрической энергии", - указал он в эфире "Киев24".

Он отметил, что за последние три года проблема не была решена, хотя, например, в Киеве и области можно было построить около 600 МВт децентрализованной генерации, что существенно уменьшило бы нынешние трудности.

"Я думаю, что потребителям, в первую очередь, населению, нужно ориентироваться, что в течение этой зимы, прежде всего, я говорю киевлянам и тем, кто проживает на Востоке, на Левобережье, средние отключения у нас будут длиться от 2 до 4 очередей, то есть от 8 до 16 часов. К этому надо готовиться, потому что такая ситуация", - указал он.

Омельченко также отметил, что полностью остановить массированные российские удары невозможно, ведь сбить все ракеты и дроны нереально. Инфраструктура имеет лишь частичную защиту, и наиболее эффективно ее реализовало "Укрэнерго".

Что касается генерирующих мощностей, то их полноценная оборона фактически невозможна из-за масштабов объектов. Тепловая и гидрогенерация сейчас разрушены на 80-90%, поэтому серьезно рассчитывать на них нельзя.

"Поэтому все, на что мы можем рассчитывать, это на атомную генерацию, на импорт электрической энергии, на построенную децентрализованную генерацию и все", - резюмирует он.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

