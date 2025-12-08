Укр
Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

Руслан Иваненко
8 декабря 2025, 19:56
Минобороны планирует автоматизировать постановку на воинский учет для молодежи и облегчить работу территориальных центров.
  • В приложении Резерв+ появятся уведомления о повестках
  • Граждане будут получать информацию о штрафах за нарушение учета
  • Планируют автоматическую постановку на воинский учет для молодежи

В приложении "Резерв+" в следующем году появится функция уведомлений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения, в частности по рассмотрению дел о нарушении воинского учета.

"Когда функцию уведомления о повестках запустят в Резерв+, пользователь сможет по желанию нажать на галочку и получать информацию о направлении к нему повестки из ТЦК или любые другие сообщения, в том числе и о рассмотрении дела о нарушении воинского учета", - сообщил руководитель главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой, передает РБК-Украина.

Штрафы и автоматизация учета

Граждане, которые уже нарушили воинский учет, будут получать уведомления о наличии соответствующего штрафа. Кроме того, Минобороны планирует в следующем году ввести возможность постановки на воинский учет через Резерв+, включая автоматический режим для молодежи.

Обновление раздела вакансий

Также обновят раздел вакансий: система будет учитывать навыки пользователя и предлагать соответствующие позиции в армии. Человек сможет самостоятельно вносить информацию о себе, чтобы улучшить поиск работы.

Наказание для нарушителей учета

"В будущем внедрим справедливое наказание для нарушителей воинского учета. В реестре Оберег автоматизируют процессы, касающиеся соответствующего наказания. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку ненужных процессов на ТЦК и чтобы они просто управляли информацией, данными, дашбордами и вызывали тех людей и автоматически люди получали наказание, скажем так, последствия, если они не соблюдают обязанности военнообязанных", - добавил Берестовой.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Когда может закончиться мобилизация - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине не остановится даже в случае снижения интенсивности боевых действий.

"Подразделениям необходимы ротации и обучение новых сил. Этот процесс будет продолжаться даже в случае переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским. Мобилизация будет продолжаться до момента официального объявления демобилизации", - отметил Ступак.

По его словам, поддержка боеспособности подразделений и подготовка новых резервов остаются ключевыми задачами для украинской армии, независимо от дипломатических договоренностей.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно в "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Она предоставляется в случае, если их отец или мать имеет установленную I или II группу инвалидности.

Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Напомним, что в Украине до 3 февраля 2026 года продлено военное положение и мобилизационные мероприятия. В то же время с 4 декабря 2025 года вступает в силу новый порядок бронирования работников, который существенно меняет правила для предприятий и организаций.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

