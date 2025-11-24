Укр
Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

Руслан Иваненко
24 ноября 2025, 19:42обновлено 24 ноября, 21:57
Закон четко определяет, кто из студентов может оставаться на учебе во время мобилизации.
Студенты теряют право на отсрочку, если меняют форму обучения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украина обновила правила отсрочки для студентов
  • Отсрочка зависит от формы обучения и уровня образования
  • Статус студента должен подтверждаться в государственном реестре

В Украине вступили в силу обновленные правила о предоставлении отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Ключевым фактором для ТЦК является официальное подтверждение статуса студента в государственных реестрах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Кого могут мобилизовать

Юристы отмечают, что студенты, которые не соответствуют установленным законодательством требованиям, подлежат призыву на общих основаниях.

  • Мобилизация становится возможной в ряде случаев:
  • После завершения семестра и успешной сдачи экзаменов.
  • Если студент получает образование по военным или родственным с обороной специальностям.
  • После перехода на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения.
  • В случае отчисления или оформления академического отпуска, поскольку это автоматически отменяет право на отсрочку.

Потеря статуса и реестры

Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" также подчеркивает критический момент, связанный с изменением формы обучения:

"Это означает, что студенты, которые меняют форму обучения, теряют право на защиту сразу после официального перевода. Важно, что ТЦК не обязан предупреждать о возможной мобилизации отдельно - достаточно изменения статуса студента в реестре", - отметили в адвокатском объединении.

Кто сохраняет право на отсрочку

Зато право на отсрочку от мобилизации сохраняется за студентами, которые соответствуют всем трем ключевым условиям:

  1. Форма обучения: Получение образования осуществляется по дневной или дуальной форме.
  2. Уровень образования: Студент получает следующий уровень образования (например, магистра после бакалавра).
  3. Специальность: Специальность: Студент не проходит подготовку по военным или оборонным специальностям.

Решающим фактором для ТЦК является официальное зачисление, подтвержденное в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Именно эти данные являются единственным основанием для принятия решения об отсрочке.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине становится реалистичным шагом из-за текущей ситуации на фронте.

По его словам, добровольно-принудительная мобилизация должна была бы быть введена еще в начале войны, однако практика показывает, что решения принимают с опозданием. "Скорее всего, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил Куртков в интервью Слідство.Інфо.

Эксперт подчеркивает, что такой шаг может стать вынужденным из-за недостатка ресурсов и потребности в пополнении ВСУ, и одновременно напоминает о важности тщательного подхода к организации мобилизации молодежи.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше проходить военную службу по контракту на добровольных началах. Добровольцев 60+ не будут привлекать к штурмовым бригадам, однако они могут выполнять другие задачи, где не нужны чрезмерные физические нагрузки.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал, возможно ли расширение мобилизации. Он подчеркнул, что это один из самых сложных вопросов для государства, армии и общества. Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg.

Напомним, что нардеп Федор Вениславский говорил, что в Украине действует директива, предусматривающая мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет только по отдельному распоряжению Генерального штаба - это является согласованной позицией военного руководства.

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

