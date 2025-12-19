Укр
"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

Анна Ярославская
19 декабря 2025, 12:10
О возможной ликвидации Андрея Аверьянова сообщил Александр Невзоров. Официальных подтверждений со стороны РФ и Украины на данный момент нет.
Андрей Аверьянов
Андрей Аверьянов мог быть ликвидирован / Коллаж: Главред, фото: t.me/nevzorovtv

Кратко:

  • В Средиземном море мог быть атакован танкер теневого флота РФ
  • Сообщается о двух погибших и семи раненых на борту
  • На танкере якобы находились представители правительства РФ и ГРУ, причастные к диверсиям и шпионажу в Европе
  • Мог быть ликвидирован генерал Андрей Аверьянов и несколько его заместителей

Украинские военные могли атаковать судно теневого флота России, которое шло по Средиземному морю. Журналист Александр Невзоров со ссылкой на собственные источники сообщил о возможной ликвидации высокопоставленного российского военачальника.

"Есть (не подтвержденная) информация о том, что в Средиземном море Силами обороны Украины был атакован танкер теневого флота россии. По предварительной информации, на корабле находились официальные лица из правительства РФ, а также ГРУ РФ (ГУ ГШ), ответственные за шпионаж дронами в Европе, саботаж и обход санкций", - написал Невзоров в Telegram.

По его данным Невзорова, безэкипажные катера вышли из порта Греции, прошли 500 км под водой, после чего запустили дроны.

Журналист утверждает, что был атакован танкер теневого флота РФ. По его информации, известно о двух погибших и семи раненых, были ранены семь человек, двое - ликвидированы.

Невзоров такдже опуликовал видео пожара ра корабле:

Скриншот t.me/nevzorovtv

Позже Невзоров уточнил, что, по предварительным и не подтвержденным данным, "вместе с судном якобы ликвидирован генерал ГРУ Андрей Аверьянов, а также несколько его замов".

"Аверьянов ответственен за теневые сделки, убийства, взрывы, шпионаж в странах ЕС, саботаж и т.д. Он же стоит за подрывом самолета Пригожина, отравлением Скрипалей и т.д. Он проводил операции за границей по приказу путина. Передвигался по ЕС на судах "теневого флота". Объявлен в розыск в Чехии", - написал журналист.

"Если все подтвердится, то это будет одной из самых значимых операций по ликвидации международного преступника за всю историю войны в Украине", - добавил Невзоров.

Стоит отметить, что Невзоров назвал Аверьянова "начальником военной разведки России", хотя по состоянию на сейчас Главное разведывательное управление страны-агрессора возглавляет адмирал Игорь Костюков.

О персоне: Александр Невзоров

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года.

Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы.

С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы".

3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

Официальных подтверждений атаки не было. Телеканал "Прямой" публикует скриншот из неизвестного российского источника, где заявляют об атаке примерно в 00:26. В сообщении также говорится о гибели одного из "высокопоставленных сотрудников одной из спецслужб".

Скриншот


Об атаке также пишет болгарское издание Important News, правда, неизвестно, ссылаются ли они на информацию Невзорова или на собственные источники.

Украинская сторона пока не давала никаких комментариев относительно возможной атаки на российский танкер в Средиземном море или о ликвидации генерала ГРУ.

"Теневой флот" РФ - последние новости

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту". Как сообщает The Atlantic, Вашингтон осознаёт возможные последствия для мировой энергетики, но рассматривает такие меры как рычаг давления на Владимира Путина. В США рассчитывают, что ослабление российской нефтяной инфраструктуры вынудит Кремль активнее искать пути для начала переговоров.

Беспилотники, задействованные Службой безопасности Украины, атаковали нефтяной терминал в Приморске — ключевой порт России на Балтийском море. Как сообщили в СБУ, именно через этот узел проходит нефть, транспортируемая по Балтийской трубопроводной системе. В результате удара произошло возгорание одного из судов в порту и пожар на насосном объекте, из-за чего отгрузка нефти была полностью прекращена. По предварительным оценкам, суточные потери российского бюджета из-за остановки экспорта могут достигать 41 миллиона долларов.

Ранее Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Кратко о теневом флоте России

Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину.

Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить.

Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов.

Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов.

По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

Украина может усилить удары по теневому флоту РФ: мнение эксперта

В ближайшее время могут усилится удары ВСУ по теневому флоту РФ, поскольку Украина располагает необходимыми средствами. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Средств поражения у нас достаточно для выполнения задач и проведения запланированных операций. Поэтому операции против теневого флота в Черном море, очевидно, будут продолжаться. Хотя, возможно, эти удары были лишь сигналом - напоминанием о том, что так делать не надо", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Новости партнеров

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

12:55Фронт
"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

12:10Украина
Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие

11:47Война
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

13:02

Слова "хештег" в украинском языке нет: как правильно называть странный символ

12:58

Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи

12:55

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

12:28

Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем

12:26

Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языкеВидео

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
12:10

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

11:57

Как быстро отмыть сито: гениальный метод, который экономит время и воду

11:47

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условиеВидео

11:46

Жена беглеца Влада Ямы показала, от чего плачет танцор

11:43

Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины

11:19

Антициклон атакует Украину: скоро погода резко изменит свое русло

11:16

Стоцкая с копией Киркорова похвасталась луком: как выглядит дочь певицы

11:14

Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

10:57

Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

10:31

Усиливает атаки против Европы: в ISW заявили о вступлении РФ в "нулевую фазу"

10:11

Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над "і"Видео

09:59

Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

09:43

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:27

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поездаФото

09:00

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийФото

08:58

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

08:32

В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать "горячими"Видео

08:10

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 годумнение

07:45

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

07:02

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

06:12

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

06:10

У оккупантов новая тактика: что задумал Путинмнение

04:30

Судьба подарит настоящее рождественское чудо: двум знакам зодиака повезет 25 декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

03:46

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

03:03

Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разницаВидео

02:50

Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

02:23

Как почистить сваренные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

01:55

"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

00:18

Топ-8 для "Шахтера" и прощальный аккорд киевлян: итоги матчей украинских команд

00:01

"Фантастических условий не будет": Арахамия резко оценил шансы мирного соглашения с РФ

18 декабря, четверг
23:52

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

23:08

Маму убили на глазах у детей: "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей

22:40

Полдня в темноте: ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабряФото

21:58

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл деталиВидео

21:47

7 идей новогоднего маникюра 2026, которые поразят всех

21:44

"Россия меняет мнение": Трамп выступил с предупреждением для УкраиныВидео

21:21

Как понять, что кот счастлив - названы десять неочевидных признаковВидео

20:44

Союзники собираются разместить войска в Украине: Bloomberg раскрыла планы

20:40

Как изменится курс валют перед праздниками: на рынке назревает неожиданный поворот

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 19 декабряФото

20:19

Мирный план Трампа не прекратит войну - какую ловушку готовят для Украины

20:15

Водителей призвали поставить тарелку с водой на пассажирском сиденье - для чего

19:51

Вводятся новые графики на 19 декабря: что будет со светом в пятницу

19:30

Почему в отелях нет 13 этажа: объяснение удивит многих

