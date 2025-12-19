"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

О возможной ликвидации Андрея Аверьянова сообщил Александр Невзоров. Официальных подтверждений со стороны РФ и Украины на данный момент нет.

Андрей Аверьянов мог быть ликвидирован / Коллаж: Главред, фото: t.me/nevzorovtv

В Средиземном море мог быть атакован танкер теневого флота РФ

Сообщается о двух погибших и семи раненых на борту

На танкере якобы находились представители правительства РФ и ГРУ, причастные к диверсиям и шпионажу в Европе

Мог быть ликвидирован генерал Андрей Аверьянов и несколько его заместителей

Украинские военные могли атаковать судно теневого флота России, которое шло по Средиземному морю. Журналист Александр Невзоров со ссылкой на собственные источники сообщил о возможной ликвидации высокопоставленного российского военачальника.

"Есть (не подтвержденная) информация о том, что в Средиземном море Силами обороны Украины был атакован танкер теневого флота россии. По предварительной информации, на корабле находились официальные лица из правительства РФ, а также ГРУ РФ (ГУ ГШ), ответственные за шпионаж дронами в Европе, саботаж и обход санкций", - написал Невзоров в Telegram.

По его данным Невзорова, безэкипажные катера вышли из порта Греции, прошли 500 км под водой, после чего запустили дроны.

Журналист утверждает, что был атакован танкер теневого флота РФ. По его информации, известно о двух погибших и семи раненых, были ранены семь человек, двое - ликвидированы.

Невзоров такдже опуликовал видео пожара ра корабле:

Позже Невзоров уточнил, что, по предварительным и не подтвержденным данным, "вместе с судном якобы ликвидирован генерал ГРУ Андрей Аверьянов, а также несколько его замов".

"Аверьянов ответственен за теневые сделки, убийства, взрывы, шпионаж в странах ЕС, саботаж и т.д. Он же стоит за подрывом самолета Пригожина, отравлением Скрипалей и т.д. Он проводил операции за границей по приказу путина. Передвигался по ЕС на судах "теневого флота". Объявлен в розыск в Чехии", - написал журналист.

"Если все подтвердится, то это будет одной из самых значимых операций по ликвидации международного преступника за всю историю войны в Украине", - добавил Невзоров.

Стоит отметить, что Невзоров назвал Аверьянова "начальником военной разведки России", хотя по состоянию на сейчас Главное разведывательное управление страны-агрессора возглавляет адмирал Игорь Костюков.

О персоне: Александр Невзоров Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

Официальных подтверждений атаки не было. Телеканал "Прямой" публикует скриншот из неизвестного российского источника, где заявляют об атаке примерно в 00:26. В сообщении также говорится о гибели одного из "высокопоставленных сотрудников одной из спецслужб".



Об атаке также пишет болгарское издание Important News, правда, неизвестно, ссылаются ли они на информацию Невзорова или на собственные источники.

Украинская сторона пока не давала никаких комментариев относительно возможной атаки на российский танкер в Средиземном море или о ликвидации генерала ГРУ.

"Теневой флот" РФ - последние новости

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту". Как сообщает The Atlantic, Вашингтон осознаёт возможные последствия для мировой энергетики, но рассматривает такие меры как рычаг давления на Владимира Путина. В США рассчитывают, что ослабление российской нефтяной инфраструктуры вынудит Кремль активнее искать пути для начала переговоров.

Беспилотники, задействованные Службой безопасности Украины, атаковали нефтяной терминал в Приморске — ключевой порт России на Балтийском море. Как сообщили в СБУ, именно через этот узел проходит нефть, транспортируемая по Балтийской трубопроводной системе. В результате удара произошло возгорание одного из судов в порту и пожар на насосном объекте, из-за чего отгрузка нефти была полностью прекращена. По предварительным оценкам, суточные потери российского бюджета из-за остановки экспорта могут достигать 41 миллиона долларов.

Ранее Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Кратко о теневом флоте России Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину. Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить. Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов. Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов. По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

Украина может усилить удары по теневому флоту РФ: мнение эксперта

В ближайшее время могут усилится удары ВСУ по теневому флоту РФ, поскольку Украина располагает необходимыми средствами. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Средств поражения у нас достаточно для выполнения задач и проведения запланированных операций. Поэтому операции против теневого флота в Черном море, очевидно, будут продолжаться. Хотя, возможно, эти удары были лишь сигналом - напоминанием о том, что так делать не надо", - сказал эксперт в интервью Главреду.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

