Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.

https://glavred.info/front/vrag-imeet-uspeh-v-dvuh-oblastyah-v-deepstate-rasskazali-gde-situaciya-naibolee-napryazhennaya-10725416.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты продвинулись возле Гуляйполя / Главред, фото: DeepState, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

РФ продвинулась возле Дроновки, Никаноровки, Панковки и в Гуляйполе

Больше всего атак - 46 на Покровском направлении

Еще 24 атаки на Константиновском и 17 - на Гуляйпольском

Украинский аналитический проект DeepState сообщает о новых продвижениях армии РФ на востоке и юге Украины. По их данным, оккупанты достигли успеха вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области - Дроновки, Никаноровки и Панковки, а также зафиксировано движение врага в самом городе Гуляйполе в Запорожье.

Самым горячим остается Покровское направление. Генеральный штаб ВСУ информирует, что только за минувшие сутки противник совершил 46 попыток прорыва украинских позиций. Атаки происходили в районах Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлино, Удачного, Молодецкого, Филиала, а также в направлении Торецкого, Нового Шахтового и Новопавловки.

Не менее напряженной является ситуация на Константиновском направлении. Здесь российские войска атаковали 24 раза, пытаясь продвинуться возле Клебан-Быка, Плещеевки, Щербиновки, Александро-Шультино и Русиного Яра, а также в направлении Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 17 атак врага. Бои шли вблизи Сладкого, Зеленого и Гуляйполя, а также в направлении Варваровки и Доброполья.

Военные раскрыли детали ситуации на фронте

В Донецкой области войска РФ наращивают штурмовую активность в районе Лимана, стремясь прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские защитники удерживают линии обороны и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ситуация на фронте - новости по теме

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Тем временем в партизанском движении Атеш сообщают, что оккупанты отдают деньги за то, чтобы не воевать. За ежемесячную оплату, в размере 50 тысяч рублей наличными, захватчики остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".

Кроме этого, как писал Главред, Третий корпус совместно с ГУР МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе. Украинским бойцам удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред