Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

- РФ продвинулась возле Дроновки, Никаноровки, Панковки и в Гуляйполе
- Больше всего атак - 46 на Покровском направлении
- Еще 24 атаки на Константиновском и 17 - на Гуляйпольском
Украинский аналитический проект DeepState сообщает о новых продвижениях армии РФ на востоке и юге Украины. По их данным, оккупанты достигли успеха вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области - Дроновки, Никаноровки и Панковки, а также зафиксировано движение врага в самом городе Гуляйполе в Запорожье.
Самым горячим остается Покровское направление. Генеральный штаб ВСУ информирует, что только за минувшие сутки противник совершил 46 попыток прорыва украинских позиций. Атаки происходили в районах Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлино, Удачного, Молодецкого, Филиала, а также в направлении Торецкого, Нового Шахтового и Новопавловки.
Не менее напряженной является ситуация на Константиновском направлении. Здесь российские войска атаковали 24 раза, пытаясь продвинуться возле Клебан-Быка, Плещеевки, Щербиновки, Александро-Шультино и Русиного Яра, а также в направлении Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 17 атак врага. Бои шли вблизи Сладкого, Зеленого и Гуляйполя, а также в направлении Варваровки и Доброполья.
Военные раскрыли детали ситуации на фронте
В Донецкой области войска РФ наращивают штурмовую активность в районе Лимана, стремясь прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские защитники удерживают линии обороны и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.
Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.
Тем временем в партизанском движении Атеш сообщают, что оккупанты отдают деньги за то, чтобы не воевать. За ежемесячную оплату, в размере 50 тысяч рублей наличными, захватчики остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".
Кроме этого, как писал Главред, Третий корпус совместно с ГУР МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе. Украинским бойцам удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.
