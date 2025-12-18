'Россия меняет мнение': Трамп выступил с предупреждением для Украины

Трамп призвал Украину не затягивать с решениями накануне переговоров по завершению войны, заявив, что Россия часто меняет свою позицию.

О чем сказал Трамп:

Украина должна действовать быстро

За прошедший месяц в войне России против Украины погибло 27 тысяч военных

Президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящие переговоры во Флориде по плану окончания войны, призвал Украину действовать быстро, ведь позиция России часто меняется. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

"Ну, они приближаются к чему-то, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что там есть Россия. И каждый раз, когда они слишком медлят, Россия меняет свое мнение", - указал он, вероятно имея в виду продвижение российских войск на фронте. видео дня

Трамп заявил, что только за прошлый месяц погибли около 27 тысяч военных, сравнив эти потери с половиной заполненного футбольного стадиона. По его словам, общее количество убитых колеблется от 20 до 30 тысяч, в основном это солдаты, хотя среди жертв есть и гражданские из Киева и других регионов.

Он подчеркнул, что масштабы человеческих потерь являются беспрецедентными, и подобного мир не видел со времен Второй мировой войны. Трамп также напомнил, что ранее смог урегулировать восемь вооруженных конфликтов, некоторые из которых длились более трех десятилетий, и считал, что этот конфликт будет проще для решения.

Однако, по его словам, глубокая вражда и ненависть сделали ситуацию значительно сложнее, чем ожидалось.

"Но есть шанс, что мы сможем это сделать, возможно, вскоре", - сказал президент США.

Смотрите видео заявления Трампа:

Приведет ли мирный план Трампа к окончанию войны - мнение эксперта

Как писал Главред, предложенный США "мирный план" не приведет к завершению боевых действий на линии фронта. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, реализация инициативы США обернется возможной паузой или временным уменьшением интенсивности боевых действий.

"Нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности. В "Минске" всегда первым пунктом было прекращение огня, но нам почему-то постоянно навязывали выборы, 5-й пункт. Так же и сейчас: речь не идет о прекращении огня, и почему-то администрация Трампа прежде всего настаивает на выборах в Украине. Какие могут быть выборы в стране, которая воюет? У Трампа хоть читали Конституцию Украины? Как они представляют выборы без гарантий безопасности и прекращения огня? А американцы не могут этого нам гарантировать, потому что прекращение огня зависит исключительно от Российской Федерации, которая прекращать его не готова", - добавил он.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США вместе с европейскими партнерами подготовили комплексный план гарантий безопасности для Украины, который предусматривает четкие и действенные механизмы контроля за выполнением возможного мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Обсуждаемые гарантии включают обязательства Соединенных Штатов предоставить военный ответ в случае повторной агрессии России против Украины. О наличии такого пункта заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, подчеркнув серьезность намерений западных партнеров.

В то же время Вашингтон предлагает Киеву систему гарантий, по содержанию близкую к той, которую страна имела бы, если бы была членом НАТО. Однако их нужно принять без промедлений, иначе дальнейшие предложения могут быть менее выгодными. Об этом говорится в материале Politico.

Другие новости:

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

