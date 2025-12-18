7 идей новогоднего маникюра 2026, которые поразят всех

От пастельных тонов до эффекта "cat-eye" - современные тренды позволяют выбрать дизайн под любое настроение.

Новогодний маникюр 2026 - модные оттенки зимнего маникюра / Фото: Pinterest

Вы узнаете:

Какой сейчас маникюр в тренде

Какой маникюр выбрать на Новый год 2026

Новый год - это время блеска, радости и новых начинаний. Маникюр в праздничную ночь может стать настоящим акцентом образа, а удачный дизайн способен превратить ногти в маленькую вечеринку.

Главред собрал подборку самых модных идей маникюра для встречи 2026 года.

Как отмечает Cosmopolitan, маникюр с камнями создает ощущение настоящего праздника. Он добавляет сияния даже сдержанному образу. Рекомендуем выбирать мелкие камни для элегантности или делать акцент только на нескольких ногтях, чтобы дизайн не выглядел перегруженным.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Фото: Pinterest

Диско-конфети

Этот дизайн с блестящими квадратами создает 3D-эффект и напоминает диско-шар. Идеальный вариант для тех, кто хочет, чтобы маникюр стал главным праздничным акцентом.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Фото: Chillhouse

Серебряная текстура

Металлик - символ праздников и перехода в новый год. Серебряный объемный дизайн подходит для тех, кто любит минимализм, но хочет добавить немного "вау" в свой образ.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Фото: Pinterest

Зеркальный эффект

Зеркальные ногти выглядят чисто и стильно, создают ощущение обновления. Они универсальны и подходят к любому образу.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Фото: Pinterest

Разноцветный глиттер

Маникюр с разноцветным глиттером выглядит ярко и жизнерадостно. Такой дизайн добавляет легкости образу и подходит для зимних вечеринок, когда хочется больше цвета и настроения. Комбинация нескольких оттенков делает покрытие еще интереснее и позволяет подчеркнуть праздничную атмосферу.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Фото: Pinterest

Перламутровое сияние

Серебряный хром с эффектом "cat-eye" напоминает переливы шампанского. Маникюр выглядит элегантно и празднично, оставаясь сдержанным в деталях. Это выбор для тех, кто предпочитает минимализм с акцентом на блеск.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Фото: Pinterest

Aura Nails

Мягкие переходы оттенков создают эффект сияющей ауры. Это маникюр с положительной энергетикой, который символизирует новое начало и гармонию.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Фото: Pinterest

