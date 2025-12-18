7 идей новогоднего маникюра 2026, которые поразят всех

Вы узнаете:
- Какой сейчас маникюр в тренде
- Какой маникюр выбрать на Новый год 2026
Новый год - это время блеска, радости и новых начинаний. Маникюр в праздничную ночь может стать настоящим акцентом образа, а удачный дизайн способен превратить ногти в маленькую вечеринку.
Главред собрал подборку самых модных идей маникюра для встречи 2026 года.
Блестки
Как отмечает Cosmopolitan, маникюр с камнями создает ощущение настоящего праздника. Он добавляет сияния даже сдержанному образу. Рекомендуем выбирать мелкие камни для элегантности или делать акцент только на нескольких ногтях, чтобы дизайн не выглядел перегруженным.
Диско-конфети
Этот дизайн с блестящими квадратами создает 3D-эффект и напоминает диско-шар. Идеальный вариант для тех, кто хочет, чтобы маникюр стал главным праздничным акцентом.
Серебряная текстура
Металлик - символ праздников и перехода в новый год. Серебряный объемный дизайн подходит для тех, кто любит минимализм, но хочет добавить немного "вау" в свой образ.
Зеркальный эффект
Зеркальные ногти выглядят чисто и стильно, создают ощущение обновления. Они универсальны и подходят к любому образу.
Разноцветный глиттер
Маникюр с разноцветным глиттером выглядит ярко и жизнерадостно. Такой дизайн добавляет легкости образу и подходит для зимних вечеринок, когда хочется больше цвета и настроения. Комбинация нескольких оттенков делает покрытие еще интереснее и позволяет подчеркнуть праздничную атмосферу.
Перламутровое сияние
Серебряный хром с эффектом "cat-eye" напоминает переливы шампанского. Маникюр выглядит элегантно и празднично, оставаясь сдержанным в деталях. Это выбор для тех, кто предпочитает минимализм с акцентом на блеск.
Aura Nails
Мягкие переходы оттенков создают эффект сияющей ауры. Это маникюр с положительной энергетикой, который символизирует новое начало и гармонию.
Cosmopolitan
Cosmopolitan - международный женский журнал, содержащий статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространяется более чем в 110 странах, сообщает Википедия.
