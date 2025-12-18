Укр
Как изменится курс валют перед праздниками: на рынке назревает неожиданный поворот

Руслан Иваненко
18 декабря 2025, 20:40
Эксперт рассказал, как бонусы и премии влияют на рост спроса на доллар и евро в декабре.
Почему в этом году ситуация на валютном рынке отличается стабильной инфляцией

Кратко:

  • Спрос на валюту перед праздниками превысит предложение на 10-15%
  • В прошлом году превышение доходило до 30-40%, давление на курс было больше
  • Ажиотаж на рынке в этом году существенно меньше, курс стабилен

Накануне новогодних праздников валютный рынок Украины обычно испытывает сезонные колебания. Важным остается равновесие между покупателями и продавцами валюты.

Как рассказал УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ежегодные гривневые выплаты - бонусы и премии - традиционно увеличивают спрос на валюту на наличном рынке. В то же время часть граждан может продавать валюту для праздничных расходов.

"В принципе такая тенденция ежегодно за одним исключением: не всегда количество продавцов равно количеству покупателей. В общем, ожидается, что спрос будет превышать предложение примерно на 10-15%, а это вполне контролируемый уровень. Для сравнения, в прошлом году в это время превышение доходило до 30-40%, создавая дополнительное давление на курсы", - отметил Лесовой.

Особенности ситуации в этом году

Эксперт подчеркнул, что в этом году ситуация отличается из-за стабильной инфляции и контролируемого спроса на валюту.

"Во-первых, ажиотаж на валютном рынке существенно меньше: инфляция стабильна, и Нацбанк пока не видит необходимости менять свои прогнозы. По итогам года ожидается, что инфляция не превысит 10%. Во-вторых, общая курсовая ситуация с ноября до конца декабря остается стабильной с незначительным контролируемым ростом основных валют", - пояснил банкир.

Он добавил, что Нацбанк продолжит сдерживать избыточный спрос валютными интервенциями, что позволит избежать резких колебаний курса.

"Таким образом, несмотря на все внешние факторы, 'раздражающие' рынок, сохранится относительное равновесие. Курсовые колебания будут незначительными, а разница между покупкой и продажей на межбанке минимальной. НБУ и в дальнейшем сможет сдерживать рост спроса, перекрывая его избыток валютными интервенциями. Таким образом регулятор обезопасит рынок от нежелательных стремительных курсовых изменений", - подытожил Лесовой.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Прогноз основных показателей валютного рынка

  • По прогнозу эксперта, основные показатели валютного рынка с 22 по 28 декабря будут такими:
  • коридоры валютных изменений: 42,2-42,7 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (межбанк); 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (наличный рынок);
  • ежедневные курсовые колебания: межбанк - до 0,05-0,15 грн, банки - до 0,1-0,2 грн, обменные пункты - до 0,3 грн;
  • средняя разница между курсами межбанка и наличности: 0,1-0,15 грн;
  • недельные отклонения курсов ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного уровня.

Поднимется ли евро выше 50 грн - прогноз экономиста

По словам доктора экономических наук Алексея Плотникова, с начала декабря курс доллара колеблется в пределах 42,05-42,34 грн и, вероятно, будет оставаться стабильным до конца года.

"До 21 декабря возможны незначительные колебания доллара, после чего его стоимость может вырасти до 42,50 грн. Что касается евро, во время рождественско-новогодних праздников в ЕС резких изменений не ожидается, и курс будет в пределах 49,20-49,70 грн", - отметил Плотников.

Он добавил, что государство не планирует сдерживать девальвацию, а в бюджете на 2026 год заложен средний курс доллара на уровне 45,70 грн. Это, по его словам, позволяет финансовой системе адаптироваться к будущим макроэкономическим изменениям без панических колебаний.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 декабря. Американский доллар не изменился в цене по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте регулятора.

Напомним, что 18 декабря, Национальный банк Украины немного поднял курс доллара США и польского злотого. В то же время евро незначительно подешевел.

Кроме этого, в Украине ожидается повышенный спрос на валюту, что может немного поднять курсы. Банкир Тарас Лесовой прогнозирует доллар на уровне 42,1-42,6 грн на межбанке, а евро - 48-49,75 грн.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

курс валют курс гривны новости Украины
