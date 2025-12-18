Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

Что известно:
- В Украине разбился вертолет Ми-24
- Вертолет разбился во время выполнения боевого задания
- В результате катастрофы погиб весь экипаж
Украина потеряла экипаж вертолета Ми-24. Произошло это во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили на странице 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко в фейсбук.
"Сегодня над нашей авиационной семьей нависла черная туча. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома", - говорится в сообщении.
Своих родных потеряли четыре человека.
"Вечная память экипажу. Честь. Боль. Благодарность", - говорится в сообщении.
Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно
Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.
В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.
Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.
Что известно о Ми-24?
Ми-24 (по классификации НАТО - Hind, рус. Миль Ми-24, в народе - "Крокодил") - советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолётом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века. Стал одним из символов Войны в Афганистане. Сегодня находится на вооружении ряда стран, в том числе и Украины, пишет Википедия.
