Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб, выполняя боевое задание.

Погиб экипаж украинского Ми-24 / Коллаж: Главред, фото: pexels, 12 отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко

Что известно:

В Украине разбился вертолет Ми-24

Вертолет разбился во время выполнения боевого задания

В результате катастрофы погиб весь экипаж

Украина потеряла экипаж вертолета Ми-24. Произошло это во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили на странице 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко в фейсбук.

"Сегодня над нашей авиационной семьей нависла черная туча. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома", - говорится в сообщении.

Своих родных потеряли четыре человека.

"Вечная память экипажу. Честь. Боль. Благодарность", - говорится в сообщении.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Что известно о Ми-24? Ми-24 (по классификации НАТО - Hind, рус. Миль Ми-24, в народе - "Крокодил") - советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолётом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века. Стал одним из символов Войны в Афганистане. Сегодня находится на вооружении ряда стран, в том числе и Украины, пишет Википедия.

