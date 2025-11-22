11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"

Сергей Врадий был отцом троих детей, но своим долгом считал защиту государства. Он выполнял даже те задачи, которые другие отказывались.

Россияне убили сержанта Сергея Врадия / Коллаж: Главред, фото: Людмила Дунчев (Врадий)

Российские оккупанты убили сержанта Сергея Врадия. Он служил в составе 57-й мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Мужчина целых 11 лет защищал Украину от российских оккупантов. Он мечтал увидеть победу, но не дожил до этого момента.

Сестра и брат Сергея лично рассказали Главреду о героизме воина с позывным "Железный". Он выводил побратимов из окружения, выполнял те задачи, которые другие отказывались, и даже шел в бой вместо молодых побратимов, чтобы дать им еще шанс пожить.

Сергей родился в селе Тишковка Кировоградской области. Затем семья переехала в Армению, но через некоторое время снова вернулась в Украину. Сергей ходил в школу в Херсоне. Сергей был старшим братом, Александр - средний брат, а Людмила - младшая сестра.

Сергей был 2 метра роста. Он имел доброе сердце. Мужчина всегда помогал своим родным и близким.

"Он для меня был примером. Он никогда никого не боялся, он всегда помогал, выслушивал, давал совет", - говорит Людмила.

У него осталось трое детей: 14-летний сын и дочери 13-ти и 7-ми лет.

Россияне убили сержанта Сергея Врадия / фото: Людмила Дунчев (Врадий)

"Он воевал практически по всей линии фронта"

Сергей Врадий защищал Украину на фронте с 2014 года. За 11 лет участия в боевых действиях успел повоевать практически на всех направлениях. Он постоянно думал о побратимах и даже не говорил об увольнении.

"Он постоянно говорил: "Как же без меня будут ребята?" - говорит сестра.

Когда началась полномасштабная война, он также был на фронте в составе 57-й бригады - в Луганской области. Тогда были очень тяжелые бои. Подразделение Сергея даже попало в окружение врага.

"В начале полномасштабной войны, когда началось первое боевое столкновение и пошел прорыв линии обороны, противник зашел в тыл, они попали в окружение. Те ребята, с которыми он был на позиции, растерялись. Он собрал этих людей и вывел их из окружения. Тогда бригада отошла со своих позиций под Северодонецк", - рассказывает брат Сергея.

Тогда же в начале полномасштабного вторжения на войну пошел и Александр. Он пошел на службу в батальон своего брата, который тогда уже занимал должность главного сержанта роты. Александр думал, что брат его встретит, но этого не произошло. В бою он получил ранение и попал в госпиталь. Сергей скрывал это от родных, чтобы те не волновались.

Сергей отдавал всего себя службе, он даже мог пойти на задание вместо молодого военного.

"Он всегда говорил: "Они еще жизни не видели. У них нет не детей, ничего. Лучше поеду я", - говорил он родным.

Даже в моменты, когда Сергей не был на "нуле", он продолжал делать все возможное для армии. Он ремонтировал автомобили, проводил инструктажи.

"Когда мы были под Северодонецком, у нас по левому флангу бойцы покинули позиции и получилась по этому флангу дыра в 2 километра. Сергей в течение суток ходил собирал этих бойцов и заводил на позиции. Даже в такой ситуации, когда противник был рядом, он пытался сделать все, чтобы закрыть дыру, чтобы сохранить боеспособность и безопасность подразделений", - рассказывает Александр.

Россияне убили сержанта Сергея Врадия / фото: Людмила Дунчев (Врадий)

Все побратимы отзывались о Сергее Врадии только положительно. Он был добрым, отзывчивым, отважным и ответственным. Мужчина пытался обеспечить своих подчиненных всем необходимым - от теплых вещей до боеприпасов.

"Он делал то, что не могли делать другие. Он ездил туда, куда боялись ехать другие. Он ходил туда, куда боялись ходить другие. Он был очень отважным, очень любил страну и хотел дождаться победы. Он всегда говорил: "Не волнуйтесь, я всех переживу. Я дождусь победы и мы встретимся", - вспоминает сестра.

Россияне убили сержанта Сергея Врадия / фото: Людмила Дунчев (Врадий)

В то же время были и моменты, когда у Сергея буквально опускались руки. Он пережил потерю многих побратимов.

"Года полтора назад он позвонил и плакал в трубку, потому что очень много потерял собратьев. Он плакал и говорил: "Я не могу спать. Они ко мне приходят, они мне снятся ... Был еще один момент, это был наш последний откровенный звонок, когда он позвонил и сказал, что он очень устал и уже ничего не может. Он уже не имел сил оставаться на фронте, но и уволиться не мог. Он когда позвонил, он плакал. Это второй раз я слышала, что мой брат плакал. Он всегда старался сдерживать свои такие эмоции. Это было очень страшно от него слышать. Он потерял смысл жизни вообще. Я сейчас вспоминаю и у меня мурашки по коже", - рассказывает Людмила.

Ранение Сергея Врадия

В один день все внезапно изменилось. Сергей не должен был идти на задание. Тогда 23-летний парень должен был ехать за рулем и забирать побратимов с передовой. 42-летний "Железный" будто чувствовал, что что-то может случиться и решил тайно выключить будильник на телефоне молодого военного и поехать вместо него.

Этот участок был сложным - под прицелом вражеских дронов. Когда Сергей с собратьями возвращался ехал уже в сторону тыла, вражеский дрон на оптоволокне коварно ждал вблизи дороги. Внезапно он поднялся в воздух и попал прямо в лобовое стекло. Большая часть взрывной волны прошла сквозь Сергея.

Россияне убили сержанта Сергея Врадия / фото: Людмила Дунчев (Врадий)

У мужчины был настоящий болевой шок. У него было тяжелое ранение, он потерял руку. Несмотря на все это он попытался завести машину, но ничего не получилось, поэтому пошел пешком. К сожалению, из-за большой потери крови Сергей потерял сознание. Его нашли собратья, эвакуировали и передали медикам.

Первым о ранении Сергея узнал его брат Александр. Но тогда он еще не понимал, насколько серьезным является ранение.

"Врачи давали ему 25% на жизнь"

Сначала состояние Сергея пытались стабилизировать на Харьковщине, а после этого привезли в Киев, где почти ежедневно оперировали.

"Ранение было очень тяжелым. У него была большая потеря крови, начался сепсис, был инфаркт почек, повреждена печень, повреждены легкие, выпали кишки, оторвана рука, много осколков. Врачи делали все возможное. Каждый день была операция, они старались, они спасали, но у него не выдержало сердце. Во время последней операции ему удаляли стрессовую язву, потом поднялась температура, его обложили льдом. Врачи давали ему 25% на жизнь, 75% - что он не выживет. За его жизнь боролись три недели. У него был сепсис, в бронхах собирались жидкость и гной, врачи постоянно чистили, боролись", - рассказывает сестра.

Все это время Сергей находился в медикаментозной коме. Его брат рассказывает, что за 19 дней ему провели около 15 операций.

"Он был настолько сильным человеком, что даже в коме он открывал глаза и пытался говорить, двигал головой и рукой, даже улыбался - это все было в коме. Врачи были шокированы, что он лежит в коме и пытается проснуться", - говорит Людмила.

Рядом с Сергеем в больнице были его брат и девушка. Когда Александр в последний раз приехал к нему в больницу, он понял, что скоро сердце его брата перестанет биться. Произошло это 25 июля 2025 года.

"Я пришел к нему в госпиталь, он лежал в реанимации, в тот день я пришел и на подкорках мозга я понял, что он умрет, но верить в это не хотел. Его держали в медикаментозной коме, потому что от всех полученных ранений и травм, которые получили внутренние органы, он бы просто получил болевой шок и ему бы стало еще хуже. Врачи боролись до последнего, но у него не выдержало сердце", - вспоминает Александр.

"Мама постоянно кричала: "Господи, верни моего сына!"

"Когда брат умер, мне стало пусто. Для моей семьи это был большой стресс. Когда я к нему пришла в морг, у него на лице была улыбка. Мама постоянно кричала: "Встань, пожалуйста! Господи, верни моего сына!" - признается Людмила.

Шоком это стало и для военного, вместо которого Сергей поехал на задание.

"Парень, вместо которого он поехал, он очень долго плакал. Он в течение месяца звонил и плакал, потому что понимал, что на его месте должен был быть он", - вспоминает сестра.

Россияне убили сержанта Сергея Врадия / фото: Людмила Дунчев (Врадий)

Отец, который сейчас находится на оккупированной территории, до сих пор не может поверить в то, что его сына больше нет в живых. Из-за российских оккупантов он даже не смог приехать на похороны.

"Он до сих пор не верит, что это произошло. Отец даже не говорил нормально по телефону месяц. Это как страшный сон. Мать каждый день ходит на кладбище. Она потеряла смысл, ее уже ничего не интересует. Все потеряло смысл, когда погиб старший брат. Он для меня был всем, он был примером мужества. Он всегда мне говорил: "Малая, все будет хорошо, не расстраивайся". Он заботился обо мне, о среднем брате. Он не хотел увольняться, пока не освободится средний брат по состоянию здоровья", - говорит Людмила.

Сергей защищает родных после смерти

После того, как Сергея похоронили, он время от времени приходит во снах к своим родным. Иногда, их как будто что-то оберегает от опасности. Родные верят, что Сергей теперь их ангел-хранитель.

"Он приходил к каждому даже после 40 дней после захоронения. Когда брат его девушки ехал по той же дороге, где попал дрон в машину Сергея, у него в голове внезапно раздался голос: "Стой! Остановись!". Он говорил: "Я сразу остановился, у меня появился такой страх. Я поворачиваю голову, а сзади летит дрон". Он успел только выпрыгнуть из машины и в этот момент раздался взрыв", - рассказывает Людмила.

Сестра Сергея смогла увидеть родного брата во сне.

"Ко мне он также приходил во снах. То какой-то дом показывал, то авто. Я поняла, что ему там хорошо. Он приходил к среднему брату, рассказывал о какой-то работе, был очень рад и весел. Несмотря на то, что его здесь нет с нами, он помогает нам оттуда. Он приходил к маме, он приснился своей девушке. Когда мне очень трудно, у меня в голове всегда его фраза: "Все будет хорошо" - как говорил мой брат", говорит она.

Петиция

Родные обращаются с просьбой помочь собрать подписи на петиции о посмертном присвоении звания Героя Украины Сергею Врадию. Он более 11 лет защищал Украину на фронте от российских оккупантов.

"Он был примером отваги, профессионализма и верности присяге. Он отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Его подвиг заслуживает наивысшего государственного признания", - говорится в тексте петиции.

Если вы хотите поддержать петицию, сделать это можно по ЭТОЙ ссылке.

