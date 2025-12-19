Скачок цен перед Рождеством: в Украине стремительно подорожали популярные продукты

Главное:
- В Украине повысили цены на твердый сыр
- Пачка творога уже стоит почти 100 гривен за 300 граммов
- В супермаркетах цены на сливочное масло выросли
Меньше недели осталось до празднования Рождества в Украине и это отражается на ценах на многие продукты. В частности стоимость некоторых молочных продуктов в супермаркетах заметно выросла.
По данным на сайте Минфин, по состоянию на 19 декабря по сравнению со среднемесячными ценами за ноябрь в украинских магазинах выросли цены на твердый сыр, творог и сливочное масло.
Как переписали цены на молочные продукты в супермаркетах
Сыр твердый Звени Гора голландский 45% весом 1 килограмм сегодня стоит в среднем 696,25 гривен, хотя еще в прошлом месяце покупатели платили за него 530,35 гривны.
Также выросла цена на такой же сыр весом 285 граммов. Сейчас украинцы могут купить его за 209 гривен, а в ноябре он стоил 199 гривен.
Творог Простонаше 9% также существенно подорожал. Супермаркеты переписали цену за пачку 300 граммов с 92,73 гривен в ноябре до 99,70 гривен в декабре.
Кроме этого дороже стало сливочное масло. Пачка 200 граммов масла Селянское 72,5% сегодня стоит в среднем 118,09 гривны против 117,51 гривны в ноябре.
А масло Яготинское 73% продают теперь по 116,40 гривны за 200 граммов, хотя месяц назад его можно было купить по 111,34 гривны.
Какие продукты перед праздниками в Украине дешевеют
Главред писал, что с середины декабря в супермаркетах начали дешеветь любимые зимние фрукты многих украинцев. Апельсины двух видов существенно снизились в цене.
Например, килограмм обычных апельсинов в среднем стоил по состоянию на 15 декабря 72,73 гривны. Хотя еще на прошлой неделе такие же фрукты продавали по 75,65 гривны за килограмм.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что оптовые цены на овощи в Украине за последнюю неделю менялись разнонаправленно. Так, огурцы достигли пика своей стоимости и начали дешеветь. За неделю цена на них изменилась с 90-160 до 90-120 грн/кг.
Ранее сообщалось, что по данным сайта Минфин, базовые продукты - соль и сахар, в Украине неожиданно подешевели от нескольких копеек до даже нескольких гривен.
Накануне стало известно, что новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году.
Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет
Как изменится курс валют перед праздниками: на рынке назревает неожиданный поворот
Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
