Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

Анна Ярославская
19 декабря 2025, 07:45
В РФ сообщили об ударах по Тольятти, Орлу и Ростову. Есть разрушения инфраструктуры.
Атака на Самарскую область
Атака на Самарскую область привела к пожару на химзаводе / Коллаж: Главред, фото: exilenova_plus

Кратко:

  • В РФ заявили о масштабной атаке дронов по нескольким регионам
  • В Самарской области вспыхнул пожар на химзаводе "Тольяттиазот"
  • Была атакована Орловская ТЭЦ, часть Орла осталась без электроэнергии

В ночь на 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горит химзавод.

Орел и Ростов частично обесточены.

Атака на Самарскую области

В России пожаловались на атаку Сил обороны Украины по Тольятти в Самарской области. Сначала в городе прогремела серия взрывов. После начался мощный пожар на химзаводе "Тольяттиазот".

Туда отправились оперативные службы, в частности пожарные бригады, чтобы ликвидировать последствия возгорания.

Дорога к предприятию перекрыта.

Скриншот

Тольяттиазот — один из крупнейших химических заводов России и один из крупнейших производителей аммиака в мире. Расположен в Тольятти, Самарская область. Основная продукция — аммиак, карбамид (мочевина), метанол и другие азотные химикаты. Проектная мощность по аммиаку — около 3 млн тонн в год, что делает предприятие стратегически важным для российской химической промышленности и экспорта удобрений.

В Сети появились фото и видео с места инцидента. Кадры свидетельствуют о том, что пожар на заводе видно из соседних населенных пунктов.

Тольятти, Самарская область.
Тольятти, Самарская область / Фото: exilenova_plus
Тольятти, Самарская область
Тольятти, Самарская область / Скринншот видео

Удар дронов по "Тольяттиазот" подтвердил и глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Атака на Орловскую область РФ

Российский Telegram-канал Astra пишет со ссылкой на местных жителей, что ночью была атакована Орловская ТЭЦ.

Орел частично остался без электроэнергии в результате попадания по ТЭЦ.

"В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации пострадавших нет. Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Информацию о результатах сообщу дополнительно", — сообщил губернатор.

Атака на Ростовскую область РФ

Местный губернатор сообщил, что электроснабжение Ростова и нескольких хуторов частично нарушено из-за дроновой атаки.

"Города и районы Ростовской области этой ночью вновь подверглись воздушной атаке врага. Ее отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Главное, что никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

В нескольких населенных пунктах "повреждены гражданские объекты". В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне.

В Таганроге повреждено остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля.

"Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района", — сообщил губернатор.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 декабря в Ростовской области России прогремели взрывы. Местные власти сообщили об ударе по порту и жертвах. Кроме того, в части региона начался блэкаут.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа есть погибшие.

В ночь на 15 ноября в РФ прогремели взрывы. В российском Минобороны отчитались о том, что якобы были сбиты 130 дронов. В РФ закрывали аэропорты. В Белгороде повреждена ТЭЦ "Луч", а часть Ростовской области осталась без водоснабжения.

В ночь на 14 декабря взрывы прогремели в нескольких регионах страны-агрессора России. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также Смоленскую ГРЭС и два нефтеперерабатывающих завода - в Ярославле и Краснодарском крае. Дроны также летели в сторону Москвы.

В ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России. Взрывы прогремели в Твере, Ярославле, Подмосковье и Краснодарском крае. В Ярославле целью атаки стал НПЗ. Минобороны РФ утверждает, что за ночь сбито 90 беспилотников.

Эксперт назвал вероятные цели ВСУ в РФ

Основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москве. Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, российская сеть электроснабжения гораздо более уязвима, чем украинская.

"Чтобы добиться блэкаута хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ", - сказал Новак в интервью Главреду.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

