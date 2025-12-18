Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Зеленский лишил стипендий именитых чемпионов-предателей: кто попал под удар

Руслан Иваненко
18 декабря 2025, 17:52
71
Беленюк раскрыл размер выплат для золотых, серебряных и бронзовых медалистов Олимпийских игр.
Зеленский, Бубка, Клочкова
Зеленский лишил государственных стипендий известных олимпийцев и призеров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, wikipedia

Кратко:

  • Зеленский лишил стипендий Сергея Бубку и Яну Клочкову
  • Стипендии отобрали также у Браславца, Матвиенко и других
  • Указ опубликован на сайте президента, действует по закону 2004 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплаты государственных стипендий ряду призеров и чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Соответствующий документ обнародован на сайте президента.

Кто потерял стипендии

Согласно указу, государственных стипендий лишили, в частности, легкоатлета и бывшего президента НОК Украины Сергей Бубка, пловчиху Яну Клочкову, яхтсменов Евгения Браславец и Игоря Матвиенко, прыгуна в воду Илью Квашу, гимнаста Юрия Ермакова, пловца Валерия Лозика и гребчиху Инну Фролову.

видео дня

Основания прекращения выплат

В документе указано, что выплаты прекращены "в соответствии с положением о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденного указом президента Украины от 18 августа 2004 года №919/2004".

Комментарий Жана Беленюка

Ситуацию также прокомментировал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе на Играх в Париже-2024 Жан Беленюк. В своем телеграмм-канале он объяснил, что государственную стипендию не может получать спортсмен, который фактически не проживает на территории Украины, и обнародовал ориентировочные суммы выплат.

"Возможно это тонкий государственный месседж: Сергей Назарович - возвращайтесь, дома лучше. Потому что стипендия - не сувенир за прошлые заслуги, а бонус за реальную связь со страной. А связь на расстоянии, как известно, работает плохо", - написал Беленюк.

По его словам, размер стипендий зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а выплата является пожизненной при условии соблюдения требований положения. Так, чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр получали 4 прожиточных минимума, серебряные призеры - 3,5, бронзовые - 3.

Спорт - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань дисквалифицирован на пять матчей из-за неспортивного поведения во время поединка 15-го тура УПЛ против "Руха", из которых два - условно, с испытательным сроком на один год.

Напомним, что главным тренером ФК "Динамо" (Киев) стал Игорь Костюк. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис, информирует пресс-служба киевской команды.

Кроме того, Международный олимпийский комитет разрешил юным спортсменам из России и Беларуси выступать под национальными флагами, рекомендации будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Читайте также:

О персоне: Жан Беленюк

Жан Беленюк - украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, чемпион Олимпийских игр в Токио (2020), серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпийских игр (2024), первый в истории Украины борец, выигравший три медали на Олимпийских играх, чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013). Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат IX созыва, первый афроукраинец - депутат ВРУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Украина новости Украины новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный взрыв прямо на мосту, где были люди: россияне атаковали Одесскую область

Мощный взрыв прямо на мосту, где были люди: россияне атаковали Одесскую область

18:20Война
До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

17:42Синоптик
В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

17:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Последние новости

18:40

Как быстро избавиться от липких следов от скотча: действенные способы за копейки

18:34

На одной улице продают сразу 11 домов по цене одного: в чем причина

18:20

Мощный взрыв прямо на мосту, где были люди: россияне атаковали Одесскую область

17:52

Зеленский лишил стипендий именитых чемпионов-предателей: кто попал под удар

17:43

"Украинка" рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называетсяВидео

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
17:42

До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

17:41

В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

17:17

Обязательно ли освящать дом или квартиру: священник удивил ответом

16:58

"Переломный момент": в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России

Реклама
16:44

Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

16:42

Чтобы не потерять счастье и удачу: какие вещи нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом

16:41

Боксер-Минни Маус: Усик умилил танцем на утреннике 1,5-летней дочериВидео

16:23

Евро "рухнуло" после рекордного роста: свежий курс валют на 19 декабря

16:16

В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского, который доставил нарушителя

16:06

Зеленский сделал откровенное заявление о Трампе - что он сказал

16:04

Кремль перешел к гастродипломатии: Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из РФ

15:59

Французская прокуратура и НАПК проверят состояние депутата Валентина Запорощука, - "Движение территориальных общин"

15:49

Три знака зодиака совсем скоро будут купаться в деньгах: кто эти счастливчики

15:40

Как приготовить идеальную кутью: одна неочевидная деталь может испортить вкус

15:36

В семье Софии Ротару двойное пополнение: как назвали близнецов

Реклама
15:32

Взрывная ночь для оккупантов: в Генштабе подтвердили массированную атаку по объектам РФ

15:14

Что происходит, когда молния попадает в самолет: бортпроводник рассказал о пережитомВидео

14:52

"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

14:51

Об этом трюке знают единицы: что надо сделать с пергаментом перед использованием

14:50

Рецепт божественных брускетов на Новый год, которые разметают за 2 минуты

14:45

Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

14:42

Про Меланию Трамп сняли фильм: как выглядит закулисная жизнь Первой леди СШАВидео

14:03

Килограммы по дешевке: в Украине упали цены на два базовых продукта

13:57

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки

13:56

"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

13:55

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

13:54

5 худших подарков, которые принесут проблемы: что нельзя дарить мужчинам

13:21

"Лети, мой ангел": Оля Цибульская неожиданно лишилась отца

13:17

Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФФото

13:06

Ветерану с ампутациями не выдали карту: ПриватБанк отреагировал с предложением

13:06

На Дмитрия Нагиева донесли за слова о войне: что ему грозит

13:00

"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

12:53

Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

12:40

Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году

12:32

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Реклама
12:29

Гороскоп на завтра 19 декабря: Близнецам - давление, Стрельцам - важное решение

12:28

Пока суд начал развод: Тарас Тополя внезапно вышел в свет с сыновьями

12:14

Громкие угрозы Путина: способна ли Россия усилить наступление в Украине

12:10

Прекратятся ли боевые действия в Украине в 2026 году: неожиданный прогноз

11:57

Никуда не уйдем, пока не одобрим финансирование для Украины - Фон дер Ляйен

11:22

Путин испугался: политолог объяснил, что насторожило диктатора в мирном процессе

11:10

"Черная зависть застелила глаза": народный артист разнес звезд после смерти Степана Гиги

10:58

"Факт уникален": в Одесской области зацвело редкое растение

10:57

Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

10:51

Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять