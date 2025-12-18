Зеленский лишил стипендий именитых чемпионов-предателей: кто попал под удар

Беленюк раскрыл размер выплат для золотых, серебряных и бронзовых медалистов Олимпийских игр.

Зеленский лишил государственных стипендий известных олимпийцев и призеров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, wikipedia

Кратко:

Зеленский лишил стипендий Сергея Бубку и Яну Клочкову

Стипендии отобрали также у Браславца, Матвиенко и других

Указ опубликован на сайте президента, действует по закону 2004 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплаты государственных стипендий ряду призеров и чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Соответствующий документ обнародован на сайте президента.

Кто потерял стипендии

Согласно указу, государственных стипендий лишили, в частности, легкоатлета и бывшего президента НОК Украины Сергей Бубка, пловчиху Яну Клочкову, яхтсменов Евгения Браславец и Игоря Матвиенко, прыгуна в воду Илью Квашу, гимнаста Юрия Ермакова, пловца Валерия Лозика и гребчиху Инну Фролову.

Основания прекращения выплат

В документе указано, что выплаты прекращены "в соответствии с положением о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденного указом президента Украины от 18 августа 2004 года №919/2004".

Комментарий Жана Беленюка

Ситуацию также прокомментировал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе на Играх в Париже-2024 Жан Беленюк. В своем телеграмм-канале он объяснил, что государственную стипендию не может получать спортсмен, который фактически не проживает на территории Украины, и обнародовал ориентировочные суммы выплат.

"Возможно это тонкий государственный месседж: Сергей Назарович - возвращайтесь, дома лучше. Потому что стипендия - не сувенир за прошлые заслуги, а бонус за реальную связь со страной. А связь на расстоянии, как известно, работает плохо", - написал Беленюк.

По его словам, размер стипендий зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а выплата является пожизненной при условии соблюдения требований положения. Так, чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр получали 4 прожиточных минимума, серебряные призеры - 3,5, бронзовые - 3.

О персоне: Жан Беленюк Жан Беленюк - украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, чемпион Олимпийских игр в Токио (2020), серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпийских игр (2024), первый в истории Украины борец, выигравший три медали на Олимпийских играх, чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013). Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат IX созыва, первый афроукраинец - депутат ВРУ.

