"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

Руслана Заклинская
18 декабря 2025, 14:52
Россия ведет локальные тактические действия и террор против гражданского населения, демонстрируя якобы способность наступать.
Россия уже понесла исторический позор / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео
Россия уже понесла исторический позор / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы эксперта:

  • РФ остановит только ее полное истощение
  • Потери человеческого ресурса у России огромные
  • Долговременная война - абсолютный позор для России

Россия остановит войну только в случае полного истощения и потери инициативы на поле боя. По масштабу потерь и результатов за соответствующий период эта война - абсолютный позор для РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, на большинстве направлений российские войска все еще наступают и захватывают территории, но очень медленно. К концу 2025 года ожидается захват ими около 4100-4200 кв. км.

"Для сравнения - за год Первой и Второй мировых войн происходили гораздо более масштабные события. В свое время за год Советский Союз успел не только отступить, но и пойти в наступление. И территории, которые освободили советские войска, измеряться по совсем другим параметрам", - отметил обозреватель.

Коваленко подчеркнул, что сейчас Россия теряет человеческий ресурс и потенциал. Как заметил эксперт, погибло более миллиона россиян, но при этом ежемесячно они выгрызают 200-300 кв км, максимум 500 кв км.

"Российские войска могут ползти, но, с другой стороны, мы видели, как они провалили наступательные действия на Доброполье и захват Купянска, где была полностью сорвана инфильтрация, а также как они тормозят на других направлениях. Покровск до сих пор не захвачен, хотя россияне объявили его окруженным и захваченным. Там продолжаются интенсивные бои, причем боестолкновения происходят не на северных окраинах города, а в центральных районах", - рассказал Коваленко.

По мнению эксперта, главная стратегия Украины - максимально истощить противника. После этого начнется обратный процесс, когда РФ не сможет держать оборону, она начнет отступать.

"В историческом контексте Россия показала себя как страну, которая не имеет возможности вести большие войны. И она проигрывает войну в Украине. Россия пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, а также масштабным террором против гражданского населения", - подчеркнул он.

Коваленко также добавил, что в войне РФ несет огромные потери человеческого ресурса, а попытки штурмовать города растягиваются на полгода-год и более. По его словам, эта долговременная война стала для России огромным позором.

"Ни Россия, ни Советский Союз, ни Российская империя не знали такого поражения, таких потерь и такого позора, в каких бы войнах они не участвовали. Ведь пропорции потерь, захваченных территорий и результатов за соответствующий период времени - это абсолютные позор и унижение России", - резюмировал военно-политический обозреватель.

Новый этап в войне - объяснение эксперта

Оппозиционный политик Андрей Санников заявил, что Украина вступает в очень сложный период из-за безрезультатных попыток США убедить Путина прекратить войну. По его мнению, Путин не прекратит войну при своей жизни, а Трамп не окажет Украине полную поддержку из-за собственных интересов.

Санников считает, что нынешние полумеры исчерпаны и попытки влиять на Путина через Трампа бесперспективны. Сейчас ключевой является мобилизация Европы, для которой существуют реальные возможности.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, лидер РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что Россия может ускорить наступление в Украине, если Киев и Запад не согласятся на мир. Он утверждает о захвате 300 населенных пунктов в 2025 году и якобы наращивании темпов наступления на стратегически важных направлениях.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что российское руководство планирует продолжать войну в Украине в 2026 году. Запад, по мнению Коваленко, может остановить агрессию только через поражение России и демонтаж режима Путина.

Кроме этого, президент Зеленский сообщил, что Путин послал сигнал о намерениях продолжать войну против Украины в 2026 году. Он призвал западных партнеров усиливать безопасность Украины через эффективные финансовые, политические и военные шаги.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
"Переломный момент": в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России

"Переломный момент": в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России

16:58Мир
Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

16:44Украина
Евро "рухнуло" после рекордного роста: свежий курс валют на 19 декабря

Евро "рухнуло" после рекордного роста: свежий курс валют на 19 декабря

16:23Украина
Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город Украины

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город Украины

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

