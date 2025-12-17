"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

По словам депутата, предложенное США мирное соглашение с "демилитаризованным" Донбассом может стать еще одним Будапештским меморандумом.

Идея по созданию буферной зоны на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Костенко назвал идею "демилитаризованного" Донбасса опасной

Он предупреждает, что такое соглашение откроет России путь к новым наступлениям

Политик считает, что даже с миром 2026 год останется годом войны

Предложенная США модель мирного соглашения, предусматривающая создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, несет риски повторения ошибок Будапештского меморандума и не гарантирует Украине никакой реальной безопасности.

Об этом в интервью изданию УП заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

Политик резко раскритиковал идею буферной зоны, назвав ее "абсолютной чушью" и фактической сдачей территорий. По его убеждению, любые договоренности с Россией без реальных механизмов сдерживания лишь открывают путь к новой волне агрессии.

Костенко отметил, что в случае получения Донбасса без боя Кремль сразу выдвинет новые требования - от полного контроля над Запорожской и Херсонской областями до дальнейшего продвижения на Николаевскую и Одесскую области. Он напомнил, что Россия неоднократно использовала искусственные поводы для начала военных операций, в том числе и против собственных граждан.

Политик провел параллели с Будапештским меморандумом, который должен был гарантировать Украине безопасность после отказа от ядерного оружия, но не сработал в момент российского вторжения. По его мнению, новые "гарантии" могут оказаться такими же пустыми, ведь политические лидеры, которые будут их подписывать, могут измениться, а ответственность - размыться.

Несмотря на риски, Костенко признает, что Украина может потерять часть Донбасса в результате боевых действий. В то же время он убежден: при условии продолжения поддержки со стороны Европы стратегическая ситуация для Украины не станет критически хуже.

Подытоживая, депутат заявил, что независимо от того, будет ли подписано мирное соглашение, 2026 год будет оставаться годом войны.

Выход ВСУ с Донбасса - мнение военных

Главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий говорил, что не стоит даже обсуждать возможность отступления с Донбасса.

По его словам, с военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст.

Он также добавил, если согласиться на требования агрессора, то Россия не остановится на этом. Москва может поставить войну на паузу, однако не закончит ее навсегда.

Вопрос территорий - что известно

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы.

Зеленский говорил, что американская сторона предлагает на части Донбасса создание так называемой "свободной экономической" или, как говорят россияне, "демилитаризованной" зоны. Но, по его словам, вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины через выборы или референдум.

В то же время, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин выразил абсурдное заявление о якобы исторически российском Донбассе.

