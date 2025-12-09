Укр
"Исторический факт": Путин выдал абсурдное заявление о территории Украины и вспомнил Ленина

Юрий Берендий
9 декабря 2025, 18:07
182
Путин снова озвучил выдумки о российском Донбассе и заявил, что завершит войну против Украины только после достижения собственных неопределенных целей.
О чем говорится в материале:

  • Путин выдал странные заявления о якобы исторически российском Донбассе
  • Глава страны-агрессора назвал условие прекращения войны

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин высказал абсурдное заявление о якобы исторически российском Донбассе и назвал условие завершения войны против Украины. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и прав человека, передают российские пропагандистские СМИ.

"Эта территория - это важно, это наша историческая территория, абсолютно точно. Это всегда было частью России, здесь вопрос не стоит. Просто это естественная вещь, исторический факт. И даже во время образования, создания Советского Союза шел спор, я уже говорил об этом. Донбасс вошел в состав РСФСР, а потом Владимир Ильич (Ленин, - ред.) решил, как он выразился, это прямая речь из документа, "перерезать". И он "перерезал", и все, Донбасс отдали Украине. Вот так сложилось. Сейчас я не буду комментировать", - цинично заявил Путин.

Он также отметил, что единственным условием прекращения так называемой "СВО" является доведение ее до "логического конца" с выполнением поставленных целей, которые он традиционно не стал уточнять.

"Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции", - сказал глава страны-агрессора России.

Пойдет ли Путин на завершение войны - мнение эксперта

Как писал Главред, в последнее время российский лидер Владимир Путин все чаще появляется среди военных страны-агрессора, посылая таким образом определенный сигнал международному сообществу. Об этом сообщил бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса и военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что такое демонстративное поведение выглядит особенно показательно на фоне переговорного процесса, когда параллельно Кремль снова прибегает к демонстрации силы.

По словам эксперта, Путин четко дает понять, что не планирует никаких уступок, пока, по его убеждению, не будут выполнены задачи так называемой СВО. При этом речь идет уже не только о захвате Донецкой и Луганской областей, но и о реализации более широких целей - так называемое устранение "первопричин" войны, то есть денацификации и демилитаризации Украины.

"Фактически - о сломе украинской государственности, который, по мнению Кремля, произошел после аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года и последующей оккупации части Донбасса", - пояснил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупационная администрация на захваченной части Херсонщины во главе с Владимиром Сальдом заявила о намерении передать Беларуси участки Азовско-Черноморского побережья под видом реализации "курортных инициатив". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В то же время Украина категорически не будет рассматривать никаких сценариев, предусматривающих уступки территориями. Об этом после переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Германии заявил президент Владимир Зеленский. Как отмечает The Washington Post, такая позиция может серьезно осложнить реализацию американской инициативы, которую критики считают слишком выгодной для Кремля.

Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес также отметил, что Владимир Путин не пойдёт ни на какое перемирие до тех пор, пока будет считать, что Запад может потерять решимость или ослабить поддержку Украины.

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

