Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 10 декабря

Руслана Заклинская
9 декабря 2025, 16:40
Нацбанк второй раз подряд повысил курс доллара, евро и злотого.
Курс валют на 10 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 10 декабря
  • Изменился ли курс евро
  • Сколько будет стоить злотый 10 декабря

На среду, 10 декабря, Национальный банк Украины повысил курс валют. Доллар, евро и польский злотый подорожали второй раз подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США установлен на уровне 42,18 грн/доллар. Американская валюта подорожала на 11 копеек.

Евро также выросло на 6 копеек. Официальный курс европейской валюты на среду составляет 49,09 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке доллар США торговался на уровне 42,21-42,24 грн, а евро по 49,10-49,13 грн за евро.

Курс злотого на 10 декабря

Курс польского злотого на 10 декабря повысился до 11,61 грн/злотый. Польская валюта подорожала почти на одну копейку.

Каким будет курс доллара в 2026-2027 годах - прогноз

Курс доллара в Украине в 2026-2027 годах будет оставаться управляемым, прогнозирует руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. По базовому сценарию, доллар может вырасти до 48 грн.

Эксперт отмечает, что несмотря на военные риски экономика постепенно стабилизируется. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

Дальнейшая динамика валютного рынка, по ее словам, будет зависеть от ситуации на фронте и стабильности международной финансовой поддержки.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на вторник, 9 декабря, Национальный банк Украины повысил курс валют. Доллар стоит 42,07 грн, евро - 49,02 грн, а злотый - 11,59 грн.

Также эксперт Алексей Плотников прогнозирует, что на этой неделе курс доллара будет колебаться в пределах 42,10-42,55 грн/долл., на наличном рынке - 42,15-42,80 грн/долл. Снижение курса маловероятно, а до конца года возможен постепенный рост до 42,50 грн/долл.

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов прогнозирует, что валютный рынок Украины до конца 2025 года будет оставаться зависимым от внешних факторов. По его прогнозу, доллар будет колебаться в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

