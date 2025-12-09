Укр
Неожиданные начисления: почему украинцам приходится платить за чужие долги

Дарья Пшеничник
9 декабря 2025, 09:58
Часто это случается при покупке недвижимости, когда на новых владельцев могут перейти обязательства предыдущих владельцев.
Почему приходят более высокие платежки, чем обычно / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Главное:

  • Старые долги за коммуналку могут "переехать" к новому владельцу
  • После покупки жилья нужно переоформить лицевой счет после покупки жилья
  • Просроченная поверка счетчика ведет к переплатам

При покупке жилья на вторичном рынке украинцы все чаще сталкиваются с неприятной проблемой - начислением долгов за коммунальные услуги, которые оставили предыдущие владельцы.

В некоторых случаях новым хозяевам приходится оплачивать счета, к которым они не имеют никакого отношения, сообщает "ГазПравда".

Почему возникают "старые" долги

Если перед заключением сделки не проверить финансовое состояние объекта, долги за газ, воду или электроэнергию могут автоматически "переехать" вместе с квартирой. Юристы отмечают: в договоре купли-продажи обязательно нужно прописать, что новый владелец не несет ответственности за предыдущие обязательства. Это - ключевой пункт, который защищает покупателя от лишних расходов и возможных споров с поставщиками услуг.

После завершения сделки новому владельцу следует сразу переоформить лицевой счет в соответствующих коммунальных службах.

Какие документы нужны для открытия лицевого счета

Для оформления нового счета понадобятся:

  • паспорт и РНОКПП;
  • технический паспорт на жилье;
  • документ, подтверждающий право собственности;
  • фото счетчика;
  • справка из ЦНАП о составе семьи.

Если в помещении нет счетчика, необходимо предоставить выписку из государственного реестра прав - это подтвердит право собственности и поможет избежать автоматического начисления долгов предыдущих жителей.

Зачем контролировать состояние счетчиков

Согласно требованиям Минэкономики, все газовые счетчики должны проходить регулярную поверку. Если прибор не проверен вовремя, его показания не учитываются, а потребителю начисляют оплату по нормативам. В большинстве случаев это означает существенные переплаты.

Кроме того, отсутствие актуальной поверки может стать препятствием для получения субсидий или компенсаций - поставщик газа потребует действующие показания для корректного расчета.

Специалисты советуют внимательно следить за сроками поверки и заранее обращаться в сервисные компании для проверки или замены счетчика. Это позволит избежать финансовых рисков и обеспечит корректное начисление коммунальных платежей.

Новые коммунальные тарифы в Украине - прогноз эксперта

Согласно прогнозам эксперта по социальной политике Андрея Павловского, в проекте бюджета на 2026 год правительство планирует существенное увеличение коммунальных тарифов при одновременном снижении объемов поддержки населения. В частности, ожидается рост цен на газ на 15%, а на электроэнергию - на 20%. При этом объем финансирования жилищных субсидий будет сокращен на 7,2%.

Коммуналка в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза" (а это почти 98% всех абонентов страны), продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, плату за доставку газа начисляют всем абонентам без исключения. Это касается и пенсионеров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, по состоянию на середину сентября в Украине открыто 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, а по сравнению с январем 2021 года - это больше, чем вдвое.

ГазПравда

ГазПравда - это информационно-консультационная онлайн-платформа для бытовых потребителей газа в Украине.

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

11:05Война
Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

11:01Фронт
Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

09:46Украина
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

23:54

Однотипный рацион: что произойдет, если не менять завтрак годами

22:53

Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

22:51

Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

22:41

"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

22:28

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

