Неожиданные начисления: почему украинцам приходится платить за чужие долги

Часто это случается при покупке недвижимости, когда на новых владельцев могут перейти обязательства предыдущих владельцев.

Старые долги за коммуналку могут "переехать" к новому владельцу

После покупки жилья нужно переоформить лицевой счет после покупки жилья

Просроченная поверка счетчика ведет к переплатам

При покупке жилья на вторичном рынке украинцы все чаще сталкиваются с неприятной проблемой - начислением долгов за коммунальные услуги, которые оставили предыдущие владельцы.

В некоторых случаях новым хозяевам приходится оплачивать счета, к которым они не имеют никакого отношения, сообщает "ГазПравда".

Почему возникают "старые" долги

Если перед заключением сделки не проверить финансовое состояние объекта, долги за газ, воду или электроэнергию могут автоматически "переехать" вместе с квартирой. Юристы отмечают: в договоре купли-продажи обязательно нужно прописать, что новый владелец не несет ответственности за предыдущие обязательства. Это - ключевой пункт, который защищает покупателя от лишних расходов и возможных споров с поставщиками услуг.

После завершения сделки новому владельцу следует сразу переоформить лицевой счет в соответствующих коммунальных службах.

Какие документы нужны для открытия лицевого счета

Для оформления нового счета понадобятся:

паспорт и РНОКПП;

технический паспорт на жилье;

документ, подтверждающий право собственности;

фото счетчика;

справка из ЦНАП о составе семьи.

Если в помещении нет счетчика, необходимо предоставить выписку из государственного реестра прав - это подтвердит право собственности и поможет избежать автоматического начисления долгов предыдущих жителей.

Зачем контролировать состояние счетчиков

Согласно требованиям Минэкономики, все газовые счетчики должны проходить регулярную поверку. Если прибор не проверен вовремя, его показания не учитываются, а потребителю начисляют оплату по нормативам. В большинстве случаев это означает существенные переплаты.

Кроме того, отсутствие актуальной поверки может стать препятствием для получения субсидий или компенсаций - поставщик газа потребует действующие показания для корректного расчета.

Специалисты советуют внимательно следить за сроками поверки и заранее обращаться в сервисные компании для проверки или замены счетчика. Это позволит избежать финансовых рисков и обеспечит корректное начисление коммунальных платежей.

Новые коммунальные тарифы в Украине - прогноз эксперта

Согласно прогнозам эксперта по социальной политике Андрея Павловского, в проекте бюджета на 2026 год правительство планирует существенное увеличение коммунальных тарифов при одновременном снижении объемов поддержки населения. В частности, ожидается рост цен на газ на 15%, а на электроэнергию - на 20%. При этом объем финансирования жилищных субсидий будет сокращен на 7,2%.

Коммуналка в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза" (а это почти 98% всех абонентов страны), продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, плату за доставку газа начисляют всем абонентам без исключения. Это касается и пенсионеров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, по состоянию на середину сентября в Украине открыто 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, а по сравнению с январем 2021 года - это больше, чем вдвое.

Об источнике: ГазПравда ГазПравда - это информационно-консультационная онлайн-платформа для бытовых потребителей газа в Украине.

