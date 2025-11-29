Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам

Главред расскажет сколько придется платить украинцам за коммунальные услуги.

Цены на отдельные коммунальные услуги остаются фиксированными / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Многие украинцы интересуются, изменятся ли тарифы на коммунальные услуги с декабря. Главред в материале расскажет, что будет с ценами на воду, газ и электроэнергию уже со следующего месяца.

Стоит напомнить, что в Украине во время военного положения действует запрет на повышение части коммунальных тарифов. Государство контролирует цены на отдельные услуги и удерживает их на определенном уровне. Однако некоторые тарифы не подпадают под мораторий и могут меняться.

Сколько будут платить украинцы за газ в декабре

Около 98% украинских домохозяйств пользуются газом от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Для этих потребителей установлена фиксированная стоимость - 7,96 грн за кубометр.

Тариф закреплен в пакете "Фиксированный", который компания продолжает с начала полномасштабной войны. Сейчас его действие продлено до мая 2026 года.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Что будет с тарифами на электроэнергию в декабре

Цена на свет также остается фиксированной для населения. За кВт-ч украинцам в декабре придется заплатить 4,32 грн.

Для потребителей с электроотоплением действуют льготные условия: до 2000 кВт-ч в месяц - 2,64 грн/кВт-ч, после превышения этого лимита - 4,32 грн/кВт-ч.

Что будет с ценами на воду в первый месяц зимы

На водоснабжение общего моратория нет, действует лишь частичная "заморозка" тарифов. В основном местные водоканалы самостоятельно устанавливают стоимость услуг. Таким образом стоимость услуг следует искать на сайте конкретного водоканала.

Как писал Главред, с 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа. Несмотря на то, что тариф скорее всего останется неизменным, общая сумма в квитанции может измениться.

Накануне стало известно, что в ближайшее время правительство не будет поднимать тарифы на газ. Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине намерены снизить стоимость газа для когенерационных установок - оборудования, которое одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Для этого Кабмин уже готовит соответствующие нормативные документы.

Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны.

