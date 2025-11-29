Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам

Вы узнаете:
- Что будет с коммуналкой в декабре
- Изменятся ли тарифы на воду, газ и свет
Многие украинцы интересуются, изменятся ли тарифы на коммунальные услуги с декабря. Главред в материале расскажет, что будет с ценами на воду, газ и электроэнергию уже со следующего месяца.
Стоит напомнить, что в Украине во время военного положения действует запрет на повышение части коммунальных тарифов. Государство контролирует цены на отдельные услуги и удерживает их на определенном уровне. Однако некоторые тарифы не подпадают под мораторий и могут меняться.
Сколько будут платить украинцы за газ в декабре
Около 98% украинских домохозяйств пользуются газом от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Для этих потребителей установлена фиксированная стоимость - 7,96 грн за кубометр.
Тариф закреплен в пакете "Фиксированный", который компания продолжает с начала полномасштабной войны. Сейчас его действие продлено до мая 2026 года.
Что будет с тарифами на электроэнергию в декабре
Цена на свет также остается фиксированной для населения. За кВт-ч украинцам в декабре придется заплатить 4,32 грн.
Для потребителей с электроотоплением действуют льготные условия: до 2000 кВт-ч в месяц - 2,64 грн/кВт-ч, после превышения этого лимита - 4,32 грн/кВт-ч.
Что будет с ценами на воду в первый месяц зимы
На водоснабжение общего моратория нет, действует лишь частичная "заморозка" тарифов. В основном местные водоканалы самостоятельно устанавливают стоимость услуг. Таким образом стоимость услуг следует искать на сайте конкретного водоканала.
Коммунальные услуги в Украине - новости по теме
Как писал Главред, с 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа. Несмотря на то, что тариф скорее всего останется неизменным, общая сумма в квитанции может измениться.
Накануне стало известно, что в ближайшее время правительство не будет поднимать тарифы на газ. Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине намерены снизить стоимость газа для когенерационных установок - оборудования, которое одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Для этого Кабмин уже готовит соответствующие нормативные документы.
