Украинцам пересчитают тарифы на доставку газа: как узнать сумму уже сейчас

С 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа.

Тарифы на газ

Главное:

С 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа

Новый тариф можно рассчитать самостоятельно

Сентябрь 2025-го - ключевой месяц для передачи точных показаний счетчика

Уже с 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа. Несмотря на то, что тариф скорее всего останется неизменным, общая сумма в квитанции может измениться, поскольку она напрямую зависит от объемов газа, потребленных в течение предыдущего газового года.

Когда завершается газовый год и почему это важно

Как объясняет издание "ГазПравда", в газовой сфере действует понятие "газового года", который отличается от календарного. Он начинается 1 октября и продолжается до 30 сентября следующего года. То есть, с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 года продолжается текущий газовый год, результаты которого определят размер вашей ежемесячной платы за доставку газа на весь 2026 год.

Именно поэтому сентябрь 2025-го стал ключевым месяцем. В этот период газораспределительные компании суммируют фактические показания счетчиков потребителей и формируют базу для будущих начислений.

Поэтому именно сейчас, в октябре, важно передать актуальные показатели счетчика - чтобы оператор газораспределительных сетей (ГРС) мог корректно определить годовой объем потребления. Если этого не сделать вовремя, в платежках могут появиться ошибочные или завышенные начисления.

Как самостоятельно рассчитать сумму за доставку газа в 2026 году

Расчет достаточно прост и не требует специальных знаний. Для этого нужно:

Взять годовой объем потребления газа за период с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года. Эту информацию можно найти в кабинете потребителя на сайте оператора ГРС или в платежках за год. Умножить эту цифру на тариф на распределение газа, установленный именно для вашего региона. Тарифы различаются в зависимости от области и оператора, поэтому нужно ориентироваться на конкретного поставщика. Поделить полученный результат на 12 месяцев - это и будет ориентировочная сумма ежемесячной платы за доставку в 2026 году.

Например, если годовой объем составляет 1200 кубометров, а тариф в регионе - 1,5 грн/м³, то: 1200 × 1,5 = 1800 грн в год, 1800 ÷ 12 = 150 грн в месяц за доставку газа в 2026 году.

Генерация электроэнергии

Почему важно передавать показания счетчика ежемесячно

Передача данных с 1 по 5 число каждого месяца - это не просто рекомендация. Она помогает избежать ситуаций, когда газораспределительная компания начисляет усредненные или некорректные объемы потребления. Такие неточности могут привести к лишним долгам или переплатам, которые потом придется уточнять через обращение к оператору.

Грозят ли Украине проблемы с отоплением этой зимой - оценка эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии Главреду отметил, что масштабные российские атаки на энергосистему могут создать определенные трудности, однако украинские энергетики тщательно подготовились к зиме.

"Учитывая то, что мне известно о подготовке Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который, фактически, делает столько, сколько вся остальная страна вместе взятая в сфере энергетической безопасности) - шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет", - сказал Харченко.

Он добавил, что аварийные или временные отключения электроэнергии вполне возможны, однако они не будут иметь критического характера и не приведут к энергетическому коллапсу.

Тарифы на газ в Украине - новости по теме

Напомним, Россия атакует украинские газовые хранилища и компрессорные станции, нанося потери мощностям добычи. Для стабильности системы Украина планирует увеличить импорт газа, особенно на зиму, отметил эксперт Александр Харченко.

Также президент Зеленский анонсировал сохранение фиксированной цены на газ для бытовых потребителей. Правительство выделило 1,5 млрд грн для защиты энергетики в прифронтовых регионах.

Как сообщал Главред, из-за атак на энергетические объекты Украина обсуждает с международными партнерами возможность импорта газа. По словам президента, основная проблема - не сам газ, а средства на его закупку.

Об источнике: ГазПравда ГазПравда - это информационно-консультационная онлайн-платформа для бытовых потребителей газа в Украине.

