Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публично

Алена Кюпели
25 декабря 2025, 19:16
44
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта поделились трогательным совместным видео.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • С кем сыграла Кейт Миддлтон
  • Как она назвала их особенный дуэт

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта неожиданно исполнили фортепианный дуэт на пятой ежегодной рождественской службе "Вместе на Рождество" в начале этого месяца.

Как пищет Page Six, 43-летняя мать троих детей опубликовала в социальных сетях видеозапись исполнения вместе со своей 10-летней дочерью песни "Holm Sound" Эрланда Купера.

видео дня

"В своей основе Рождество говорит о любви, расцветающей в самых простых, человечных формах", — сказала принцесса Кейт в видеоролике в Instagram.

"Не в сентиментальных или грандиозных жестах, а в нежных, моменте внимания, слове утешения, дружеской беседе, протянутой руке помощи. Присутствии. Эти простые акты заботы могут показаться незначительными, но они вносят свой вклад в прекрасное полотно жизни, к которому мы все принадлежим", — продолжила она.

Ранее Миддлтон намекнула на трогательный момент в другом посте, опубликованном в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram за несколько часов до трансляции.

В коротком ролике было показано пианино, после чего камера переключилась на руку Миддлтон — которую можно было узнать по сапфировому обручальному кольцу — на клавишах. Вскоре к ней присоединилась маленькая рука.

"Особый дуэт…" — гласила подпись к посту.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинская известная актриса Наталка Денисенко поделилась, какие у нее сложились отношения с партнером Антоном Нестеренко во время подготовки к спецвыпуску "Танцев со звездами".

Ранее стало известно, что ветеран и главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен состоит в отношениях с предпринимательницей Екатериной Смачило, которая старше него на четыре года.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

18:27Война
РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

17:11Украина
Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

15:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:26

Бесплатное метро в Киеве: повторит ли столица опыт Харькова в 2026 году

19:16

Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публичноВидео

19:14

В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШПВидео

18:27

Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

18:04

В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельбаВидео

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
17:50

"Ущербным мужикам": жена предателя Джигана обберет его до нитки после развода

17:28

Если накопили 40 лет стажа: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать

17:11

РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

16:34

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

Реклама
16:28

Что ждет доллар и евро в 2026 году: прогноз банкира на первые дни января

16:20

26 декабря - какой праздник: от кого особый грех отворачиваться в этот день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму и поразила поклонников ее видом

15:25

Украину атакует сильный снегопад: названа дата опасной погоды

15:03

Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

14:42

"К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

14:29

Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

14:13

Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

13:40

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

13:35

"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

13:34

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

Реклама
13:33

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:17

"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

12:47

Имитация процесса: почему нынешние переговоры не могут привести к миру

12:36

Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видеоВидео

12:25

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:03

"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

12:00

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

11:58

Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

11:34

Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

11:29

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

10:35

Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

10:32

Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще

09:18

РФ атаковала Украину в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светомФото

09:02

"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

08:57

Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

08:25

Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

08:11

Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

08:10

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?мнение

08:08

Путин еще 20 лет назад угрожал конфликтом из-за Украины: что диктатор говорил о НАТО

06:45

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

Реклама
06:10

Как попытка Кремля сыграть в "отрезание Украины от моря" будет иметь зеркальные последствиямнение

05:55

Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позициюВидео

05:12

Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы

04:30

Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего хомяка за 29 секунд

03:36

Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения

02:30

Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

01:30

"Девушка Человека-паука" Зендея спровоцировала слухи о беременности

00:12

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

24 декабря, среда
23:46

Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять