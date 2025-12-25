Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публично

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта поделились трогательным совместным видео.

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

С кем сыграла Кейт Миддлтон

Как она назвала их особенный дуэт

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта неожиданно исполнили фортепианный дуэт на пятой ежегодной рождественской службе "Вместе на Рождество" в начале этого месяца.

Как пищет Page Six, 43-летняя мать троих детей опубликовала в социальных сетях видеозапись исполнения вместе со своей 10-летней дочерью песни "Holm Sound" Эрланда Купера.

"В своей основе Рождество говорит о любви, расцветающей в самых простых, человечных формах", — сказала принцесса Кейт в видеоролике в Instagram.

"Не в сентиментальных или грандиозных жестах, а в нежных, моменте внимания, слове утешения, дружеской беседе, протянутой руке помощи. Присутствии. Эти простые акты заботы могут показаться незначительными, но они вносят свой вклад в прекрасное полотно жизни, к которому мы все принадлежим", — продолжила она.

Ранее Миддлтон намекнула на трогательный момент в другом посте, опубликованном в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram за несколько часов до трансляции.

В коротком ролике было показано пианино, после чего камера переключилась на руку Миддлтон — которую можно было узнать по сапфировому обручальному кольцу — на клавишах. Вскоре к ней присоединилась маленькая рука.

"Особый дуэт…" — гласила подпись к посту.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

