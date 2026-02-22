Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

Корни ореха уходят вглубь до четырех метров, а в стороны разрастаются минимум на 20 метров.

За сколько метров от дома можно сажать орех / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,

Орех нельзя сажать близко к дому, потому что корни разрушают фундамент

Спиливание дерева может навредить почве и экосистеме

По приметам, вырубленный орех приносит неудачи

Грецкий орех традиционно считается одним из самых почитаемых деревьев в украинских усадьбах. Его любят за щедрый урожай, густую тень и даже "сильную энергетику", о которой веками говорят в народе. Но специалисты напоминают, что сажать орех где попало — рискованно.

Почему дерево нельзя высаживать слишком близко к зданиям

Главная угроза - мощная корневая система. Чтобы избежать разрушения фундамента, расстояние между деревом и домом должно составлять не менее 8-10 метров. Впрочем, агрономы советуют - чем дальше, тем безопаснее, пишет ТСН.

Грецкий орех живет до 300–400 лет. За это время его корни могут углубляться до четырех метров и разрастаться вширь более чем на 20 метров. Если дерево посадить слишком близко, оно постепенно "подбирается" к стенам и может вызвать трещины или проседание почвы.

Почему не стоит спешить с вырубкой

Даже если орех растет неудобно, специалисты предостерегают: поспешная вырубка может иметь нежелательные последствия. Среди них:

повреждение почвы — корневая система удерживает землю, и после удаления дерева участок может проседать;

— корневая система удерживает землю, и после удаления дерева участок может проседать; нарушение локальной экосистемы - орех привлекает птиц и насекомых, формируя собственный микробиом;

- орех привлекает птиц и насекомых, формируя собственный микробиом; риск болезней для других растений - резкое изменение условий может ослабить соседние насаждения.

Народные приметы: орех как оберег

Украинские традиции добавляют истории еще одно измерение. По поверьям, грецкий орех защищает двор от нечистой силы и приносит в дом гармонию и благополучие. Вырубить такое дерево - "нарушить защиту" и навлечь на себя неприятности.

Существует и другое убеждение: в старых орехах могут "селиться духи", а потому уничтожение дерева якобы способно разгневать их и принести беду семье.

Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

