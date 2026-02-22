Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

Главное из новости:
- Орех нельзя сажать близко к дому, потому что корни разрушают фундамент
- Спиливание дерева может навредить почве и экосистеме
- По приметам, вырубленный орех приносит неудачи
Грецкий орех традиционно считается одним из самых почитаемых деревьев в украинских усадьбах. Его любят за щедрый урожай, густую тень и даже "сильную энергетику", о которой веками говорят в народе. Но специалисты напоминают, что сажать орех где попало — рискованно.
Почему дерево нельзя высаживать слишком близко к зданиям
Главная угроза - мощная корневая система. Чтобы избежать разрушения фундамента, расстояние между деревом и домом должно составлять не менее 8-10 метров. Впрочем, агрономы советуют - чем дальше, тем безопаснее, пишет ТСН.
Грецкий орех живет до 300–400 лет. За это время его корни могут углубляться до четырех метров и разрастаться вширь более чем на 20 метров. Если дерево посадить слишком близко, оно постепенно "подбирается" к стенам и может вызвать трещины или проседание почвы.
Почему не стоит спешить с вырубкой
Даже если орех растет неудобно, специалисты предостерегают: поспешная вырубка может иметь нежелательные последствия. Среди них:
- повреждение почвы — корневая система удерживает землю, и после удаления дерева участок может проседать;
- нарушение локальной экосистемы - орех привлекает птиц и насекомых, формируя собственный микробиом;
- риск болезней для других растений - резкое изменение условий может ослабить соседние насаждения.
Народные приметы: орех как оберег
Украинские традиции добавляют истории еще одно измерение. По поверьям, грецкий орех защищает двор от нечистой силы и приносит в дом гармонию и благополучие. Вырубить такое дерево - "нарушить защиту" и навлечь на себя неприятности.
Существует и другое убеждение: в старых орехах могут "селиться духи", а потому уничтожение дерева якобы способно разгневать их и принести беду семье.
