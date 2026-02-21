Долгожданное потепление и 'плюс': в Тернополе резко изменится погода

Также в Тернопольской области возможен слабый туман.

https://glavred.info/synoptic/dolgozhdannoe-poteplenie-i-plyus-v-ternopole-rezko-izmenitsya-pogoda-10742813.html Ссылка скопирована

Погода в Тернополе на 22 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в воскресенье

Стоит ли ожидать осадков

Погода в Тернопольской области в воскресенье, 22 февраля, будет облачной, но с прояснениями. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, завтра существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-западного направления, 3 – 8 м/с

видео дня

Температура воздуха по области ночью составит 0...-5 градусов, а днем поднимется до 0...+5 градусов.

В то же время температура по городу ночью будет в пределах от -2 до -4 градусов, днем потеплеет до +2...+4 градусов.

Также ночью и утром в Тернопольской области возможен слабый туман. Ухудшение видимости достигнет 600 - 1000 м.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Когда в Украину придет теплая погода

Синоптик Наталья Диденко ранее рассказывала, что антициклон не допустит много осадков в выходные.

По ее словам, в воскресенье возможен только дождь в западных областях.

Кроме того, она добавила, что со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики говорили, что на выходных погоду в Тернопольской области будет определять влияние антициклона, который принесет непродолжительные морозы. Но уже с понедельника ожидается изменение синоптической ситуации - прохождение атмосферных фронтов из Атлантики.

В то же время Днепр стоит на пороге календарной весны - последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду. Горожан ждут морозные утра, мокрый снег, облачность и ощутимый температурный скачок уже 1 марта.

В Ровенской области в течение 21-23 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если в течение 21-22 февраля синоптики прогнозируют морозную погоду, то уже с 23 февраля ожидается ощутимое повышение температуры.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред