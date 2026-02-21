Долгожданное потепление и 'плюс': в Тернополе резко изменится погода

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в воскресенье
- Стоит ли ожидать осадков
Погода в Тернопольской области в воскресенье, 22 февраля, будет облачной, но с прояснениями. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, завтра существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-западного направления, 3 – 8 м/с
Температура воздуха по области ночью составит 0...-5 градусов, а днем поднимется до 0...+5 градусов.
В то же время температура по городу ночью будет в пределах от -2 до -4 градусов, днем потеплеет до +2...+4 градусов.
Также ночью и утром в Тернопольской области возможен слабый туман. Ухудшение видимости достигнет 600 - 1000 м.
Когда в Украину придет теплая погода
Синоптик Наталья Диденко ранее рассказывала, что антициклон не допустит много осадков в выходные.
По ее словам, в воскресенье возможен только дождь в западных областях.
Кроме того, она добавила, что со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики говорили, что на выходных погоду в Тернопольской области будет определять влияние антициклона, который принесет непродолжительные морозы. Но уже с понедельника ожидается изменение синоптической ситуации - прохождение атмосферных фронтов из Атлантики.
В то же время Днепр стоит на пороге календарной весны - последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду. Горожан ждут морозные утра, мокрый снег, облачность и ощутимый температурный скачок уже 1 марта.
В Ровенской области в течение 21-23 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если в течение 21-22 февраля синоптики прогнозируют морозную погоду, то уже с 23 февраля ожидается ощутимое повышение температуры.
Читайте также:
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
