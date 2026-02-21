Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожая

Рассада всегда тянется к свету, но ее всегда можно "обмануть".

С этой подкормкой тонкая рассада потолстеет на глазах / скриншот

Даже если следовать всем правилам выращивания рассады, бывает, что одни саженцы развиваются лучше, другие - хуже. Причем наличие фитолампы не всегда спасает ситуацию - даже при досвечивании рассада может вырасти слабой. В этом случае на помощь придут натуральные удобрения для рассады. Как правильно подкармливать рассаду без вреда, разобрался Главред.

Чем подкармливать рассаду весной

На Youtube-канале Сад, огород ПРО раскрыли рецепт натурального удобрения, которое подойдет для любой рассады. В результате она будет крепкой и урожайной.

"Рассада очень любит свет. И когда она получает свет, она, соответственно, не вытягивается. Но также многое зависит от сортов: какая-то вытягивается сильнее, какая-то — меньше. Хитрость заключается в том, чтобы обмануть нашу рассаду, то есть давать ей немного света, но при этом подкормить так, чтобы она не тянулась к свету, а развивала корневую систему", - рассказал садовод.

Для приготовления натурального удобрения понадобится чайная ложка риса и литр горячей воды. Также в раствор нужно добавить обычную луковую шелуху с двух-трёх луковиц.

Еще один ингредиент - щепотка любых дрожжей и маленькая щепотка сахара. Всё нужно перемешать и настаивать в течение суток. Раствор получается концентрированным, поэтому 100 мл настоя нужно разбавить литром воды.

Эти раствором всю рассаду поливают два раза в неделю. В результате рассада никогда не будет вытягиваться, а после высадки в грунт даст очень большие урожаи.

Смотрите видео - Чем подкормить рассаду для мощной корневой системы:

Ранее Главред писал, что делать, если рассада вытягивается - названы основные ошибки при выращивании рассады.

