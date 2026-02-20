Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Прошло 2 тысячи лет и кое-что уцелело: строители наткнулись на древнее поселение

Константин Пономарев
20 февраля 2026, 20:40
24
Во время строительства музея обнаружили римское поселение с лестницей, алтарем и фундаментом древней базилики. Находки пережили почти 2 тысячелетия.
В Кельне строители наткнулись на древнее римское поселение под музеем
В Кельне строители наткнулись на древнее римское поселение под музеем / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

  • Что годами скрывалось прямо под городом
  • Какая находка особенно удивила ученых
  • В каком виде сохранились находки спустя 2000 лет

В Кельне (Германия) строители сделали находку, которая удивила даже опытных археологов. Во время работ на площадке будущего Еврейского музея LVR специалисты наткнулись на остатки римского поселения, скрытые прямо под современным зданием.

Археологи, работавшие вместе со строительными бригадами, обнаружили фрагмент каменной лестницы, редкий частный алтарь и массивный фундамент позднеантичной базилики. Об этом пишет What's The Jam.

видео дня

Неожиданная находка во время строительства

По оценкам исследователей, самые ранние элементы комплекса относятся к первому веку римской оккупации региона.

Особый интерес вызвала древняя лестница. До наших дней сохранилась лишь ее средняя часть, однако ученые полагают, что когда-то она соединяла резиденцию римской администрации с берегом Рейна. Точное начало и конец конструкции пока остаются загадкой. Предполагается, что ступени были необходимы из-за естественного уклона местности, обеспечивая удобный доступ между дворцовым комплексом и рекой.

Вид каменной лестницы 1 века, обнаруженной во время строительных работ в Кельне
Вид каменной лестницы 1 века, обнаруженной во время строительных работ в Кельне / Фото: Jam Press

История сохранности лестницы оказалась не менее любопытной. В ходе одной из поздних римских реконструкций часть сооружения засыпали, освобождая место для новых построек. Именно это, по мнению археологов, и позволило уникальному участку пережить почти два тысячелетия. Специалисты отметили, что подобные римские лестницы в подобном состоянии встречаются крайне редко.

Необычная находка, скрытая в стене

Не менее значимой находкой стал частный домашний алтарь II века, он же ларарий. Такие ниши обычно устраивали в стенах домов для подношений Ларам, богам-покровителям семьи. Ниша была тщательно оформлена лепниной и, вероятно, могла закрываться. Внутри, как предполагают специалисты, хранились небольшие фигурки.

Археологи также зафиксировали отверстия от гвоздей, которыми когда-то крепились декоративные гирлянды или ленты. На окружающей штукатурке до сих пор видны следы краски, что позволяет судить о богатом оформлении интерьера.

Почему сооружения хорошо сохранились

Самым масштабным открытием оказался фундамент базилики 4 века. До начала раскопок он выглядел как едва заметное углубление в земле. После расчистки стало ясно, что сооружение отличается необычной для римской архитектуры конструкцией.

Апсида позднеантичной базилики до начала раскопок
Апсида позднеантичной базилики до начала раскопок / Фото: Jam Press

Вместо типичного литого бетона фундамент состоял из массивных четырехметровых слоев вулканической породы, базальта и известняка. Камни были скреплены прочным раствором с добавлением измельченной керамики и гравия. Благодаря такой технологии основание сохранилось практически нетронутым на протяжении почти 2000 лет.

Издание отмечает, что находка уже названа одной из самых интересных археологических сенсаций региона за последние годы. Исследования продолжаются, и специалисты не исключают, что под музеем могут скрываться новые свидетельства римского прошлого Кельна.

Ранее Главред писал о том, что археологи нашли проклятый клад казаков и показали, что в нем было. Оказывается, в Украине существует собственная территория, окутанная легендами о спрятанных богатствах.

Также сообщалось о том, что археологи обнаружили 1800-летний уникальный клад. Амфоры с монетами были бережно установлены в специально оборудованные ямы в полу жилой комнаты.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

археологи Германия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

21:24Война
"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийств

"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийств

20:29Украина
И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

20:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Последние новости

21:43

Vodafone резко повышает тарифы: названы сроки и новые цены после подорожания

21:24

В ГУР все знали: The Guardian рассказала, как начиналась война в Украине

20:56

Дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца и судьбе его творческого наследия

20:45

Головоломка для гениев: лишь единицы найдут рыбу среди осьминогов за 45 с

20:40

Прошло 2 тысячи лет и кое-что уцелело: строители наткнулись на древнее поселение

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
20:29

"На прицеле" Гордон и Юсов: громкие детали подготовки резонансных убийствФото

20:17

И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

20:00

Пассажиры самолета делают это постоянно: эксперт указал на опасность

19:49

Три знака зодиака окажутся на пике успеха уже совсем скоро - кто они

Реклама
19:46

Морозы до -14 возвращаются: на Тернопольщину надвигается мощный антициклон

19:39

Хватит терпеть затхлый запах полотенец: решение оказалось проще, чем думалиВидео

19:11

Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

19:10

Мужчина показал, как устроен "самый маленький дом": в нем нельзя стоятьВидео

19:10

Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"мнение

18:55

"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

18:36

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:25

Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизнуВидео

18:24

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собакаВидео

18:00

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от NetflixВидео

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

Реклама
17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

16:57

"Очень придирчивый": финалистка "Холостяка" рассталась с известным певцом.

16:36

В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

16:35

Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

16:33

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:23

Доллар и евро удивили изменениями: новый курс валют на 23 февраля

16:17

Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы

16:00

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

15:51

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

15:47

"Под сильным давлением": ЕС не принял 20-й пакет санкций против России

15:25

Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины

15:24

Лицо известного ведущего пострадало в ДТП — как он выглядит сейчас

15:19

Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

15:18

Как понять, что перед вами аморальный человек: 7 неочевидных признаков

15:14

У Лукашенко осталось меньше 5 лет: дипломат объяснил, что РФ сделает с диктатором

14:58

Украинцам рассказали, какие части мяса вкуснее и дешевле чем филе и вырезка

14:39

Когда рождаются люди, имеющие особую миссию: они избраны Вселенной

14:21

Остались последние самые морозные ночи: синоптик сделала приятный прогноз

14:09

Почему жадные мужчины не способны любить: психолог раскрыла суть "скряги"

Реклама
14:04

"Хочу уйти в неизвестность": Мelovin сделал тревожное заявление после расставанияВидео

13:51

Можно ли есть творог каждый день: диетологи предупредили об одном рискеВидео

13:45

Тайна под полом: девушка нашла нечто необычное в закрытом магазинеВидео

13:32

Пленки для телевидения, а не для суда, – экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО

13:10

Учитель взорвал Сеть, назвав топ-3 признака педагога "советской закалки"

12:56

У стримерши из Китая слетел фильтр: 140 тысяч сразу отписалось от нее

12:43

"До Галкина, как до луны": в сети высмеяли длинноволосого Киркорова

12:29

Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

12:19

Невеста в пятый раз: Сандулеса ошеломила новостью о тайной свадьбе

12:11

Было 39 лет: в РФ умер солист популярный группы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять