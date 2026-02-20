Прошло 2 тысячи лет и кое-что уцелело: строители наткнулись на древнее поселение

Во время строительства музея обнаружили римское поселение с лестницей, алтарем и фундаментом древней базилики. Находки пережили почти 2 тысячелетия.

В Кельне строители наткнулись на древнее римское поселение под музеем / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

Что годами скрывалось прямо под городом

Какая находка особенно удивила ученых

В каком виде сохранились находки спустя 2000 лет

В Кельне (Германия) строители сделали находку, которая удивила даже опытных археологов. Во время работ на площадке будущего Еврейского музея LVR специалисты наткнулись на остатки римского поселения, скрытые прямо под современным зданием.

Археологи, работавшие вместе со строительными бригадами, обнаружили фрагмент каменной лестницы, редкий частный алтарь и массивный фундамент позднеантичной базилики. Об этом пишет What's The Jam.

Неожиданная находка во время строительства

По оценкам исследователей, самые ранние элементы комплекса относятся к первому веку римской оккупации региона.

Особый интерес вызвала древняя лестница. До наших дней сохранилась лишь ее средняя часть, однако ученые полагают, что когда-то она соединяла резиденцию римской администрации с берегом Рейна. Точное начало и конец конструкции пока остаются загадкой. Предполагается, что ступени были необходимы из-за естественного уклона местности, обеспечивая удобный доступ между дворцовым комплексом и рекой.

Вид каменной лестницы 1 века, обнаруженной во время строительных работ в Кельне / Фото: Jam Press

История сохранности лестницы оказалась не менее любопытной. В ходе одной из поздних римских реконструкций часть сооружения засыпали, освобождая место для новых построек. Именно это, по мнению археологов, и позволило уникальному участку пережить почти два тысячелетия. Специалисты отметили, что подобные римские лестницы в подобном состоянии встречаются крайне редко.

Необычная находка, скрытая в стене

Не менее значимой находкой стал частный домашний алтарь II века, он же ларарий. Такие ниши обычно устраивали в стенах домов для подношений Ларам, богам-покровителям семьи. Ниша была тщательно оформлена лепниной и, вероятно, могла закрываться. Внутри, как предполагают специалисты, хранились небольшие фигурки.

Археологи также зафиксировали отверстия от гвоздей, которыми когда-то крепились декоративные гирлянды или ленты. На окружающей штукатурке до сих пор видны следы краски, что позволяет судить о богатом оформлении интерьера.

Почему сооружения хорошо сохранились

Самым масштабным открытием оказался фундамент базилики 4 века. До начала раскопок он выглядел как едва заметное углубление в земле. После расчистки стало ясно, что сооружение отличается необычной для римской архитектуры конструкцией.

Апсида позднеантичной базилики до начала раскопок / Фото: Jam Press

Вместо типичного литого бетона фундамент состоял из массивных четырехметровых слоев вулканической породы, базальта и известняка. Камни были скреплены прочным раствором с добавлением измельченной керамики и гравия. Благодаря такой технологии основание сохранилось практически нетронутым на протяжении почти 2000 лет.

Издание отмечает, что находка уже названа одной из самых интересных археологических сенсаций региона за последние годы. Исследования продолжаются, и специалисты не исключают, что под музеем могут скрываться новые свидетельства римского прошлого Кельна.

