В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

Теперь после оплаты картой покупатели смогут получать чек прямо в банковском приложении на смартфоне.

В Украине ввели "еЧек" в смартфоне / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Нововведение позволит бизнесу существенно сократить расходы

Проект имеет экологическую составляющую

В Украине стартовал пилотный запуск государственной программы электронных чеков "еЧек", которая предусматривает переход на цифровые расчётные документы. Теперь после оплаты картой покупатели смогут получать чек прямо в банковском приложении на смартфоне. О запуске проекта сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, на первом этапе к инициативе присоединились банки "ПриватБанк", "ПУМБ", VST Bank и monobank. Также в пилоте участвуют торговые сети "Аврора", "Фора", Auchan и автозаправочные станции "Укрнафта".

Ожидается, что нововведение позволит бизнесу существенно сократить расходы. Сейчас печать одного бумажного чека обходится примерно в 7 копеек, а за прошлый год, по информации Государственной налоговой службы, предприниматели выдали более 9 миллиардов чеков. В результате ежегодные затраты на печать исчисляются миллионами гривен.

Кроме экономии, проект имеет и экологическую составляющую. Термобумага, используемая для печати чеков, часто содержит бисфенолы и практически не подлежит переработке, что создаёт дополнительную нагрузку на окружающую среду.

Для покупателей цифровой чек будет автоматически сохраняться в банковском приложении после расчёта картой - как в офлайн-магазине, так и при онлайн-покупке. Документ хранится в электронном формате и может быть использован для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. В период тестирования клиентам будут выдавать одновременно и электронную, и бумажную версии чека.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

