В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

В Украине стартовал пилотный запуск государственной программы электронных чеков "еЧек", которая предусматривает переход на цифровые расчётные документы. Теперь после оплаты картой покупатели смогут получать чек прямо в банковском приложении на смартфоне. О запуске проекта сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, на первом этапе к инициативе присоединились банки "ПриватБанк", "ПУМБ", VST Bank и monobank. Также в пилоте участвуют торговые сети "Аврора", "Фора", Auchan и автозаправочные станции "Укрнафта".
Ожидается, что нововведение позволит бизнесу существенно сократить расходы. Сейчас печать одного бумажного чека обходится примерно в 7 копеек, а за прошлый год, по информации Государственной налоговой службы, предприниматели выдали более 9 миллиардов чеков. В результате ежегодные затраты на печать исчисляются миллионами гривен.
Кроме экономии, проект имеет и экологическую составляющую. Термобумага, используемая для печати чеков, часто содержит бисфенолы и практически не подлежит переработке, что создаёт дополнительную нагрузку на окружающую среду.
Для покупателей цифровой чек будет автоматически сохраняться в банковском приложении после расчёта картой - как в офлайн-магазине, так и при онлайн-покупке. Документ хранится в электронном формате и может быть использован для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. В период тестирования клиентам будут выдавать одновременно и электронную, и бумажную версии чека.
Работа супермаркетов в Украине - главное
Как писал Главред, из-за отключений электричества в Киеве и области часть супермаркетов временно приостанавливала работу. Об этом сообщали представители торговых сетей.
Сеть супермаркетов "Сільпо" запустила услугу рассрочки на продукты, став первой в Украине компанией, которая внедрила формат Buy Now Pay Later для покупок в продуктовых магазинах. Благодаря этому сервису клиенты могут оплачивать свои покупки частями.
Некоторые покупатели обеспокоены тем, что не могут точно определить, как долго фрукты и овощи из супермаркетов останутся свежими после покупки. Чтобы помочь в этом вопросе, пользователь TikTok под ником "skintdad" поделился полезной хитростью, которая помогает расшифровать скрытые коды свежести, указанные на упаковке.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
