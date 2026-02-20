"Кнопка не у Лукашенко": возможно ли новое вторжение в Украину с территории Беларуси

Беларусь фактически выступает придатком России в войне против Украины.

Павел Латушко оценил угрозу повторного вторжения РФ в Украину со стороны Беларуси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, скриншот видео euronews

Главные тезисы:

Риск повторного вторжения с территории Беларуси невысок, но не исключен

Субъектность Лукашенко в военной сфере существенно ограничена

На сегодняшний день нет признаков подготовки повторного масштабного вторжения в Украину территории Беларуси. Об этом в интервью Главреду сказал замглава Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко.

По его словам, в 2022–2023 годах украинские политики избегали жестких шагов против Минска, опасаясь повторного вторжения с территории Беларуси по сценарию 24 февраля 2022 года. Однако сейчас признаков подготовки масштабной атаки нет, хотя поддержка России со стороны Минска, по мнению Латушко, только усиливается.

"[Глава Беларуси Александр] Лукашенко не изменил свою политику – она просто трансформировалась. Объем поддержки агрессора только возрастает. Именно поэтому, как мне кажется, пришло четкое осознание необходимости максимального давления на режим Лукашенко. Причем речь идет не только о национальном решении Украины. Киев обращается к партнерам в Европейском Союзе и к Соединенным Штатам Америки с призывом усилить санкционное и политическое давление", - отметил Латушко.

Белорусский оппозиционный политик считает, что субъектность Лукашенко в военной сфере существенно ограничена. Он сослался на доклад разведки США, представленный Конгрессу 28 января, согласно которому Беларусь фактически выступает придатком России в войне против Украины. В документе отмечается, что РФ получила контроль над системой ПВО и управлением военно-воздушными силами Беларуси, а ее воздушное пространство фактически находится под российским контролем.

"Если исходить из того, что ядерное оружие или "Орешник" находятся на территории Беларуси, важно понимать, кто управляет этим оружием. Кнопка принятия решений не находится в руках Александра Лукашенко", - отметил Латушко.

По его словам, размещение такого оружия на территории Беларуси делает страну потенциальной целью в случае эскалации.

Отдельно он раскритиковал подписанный 6 декабря 2024 года в Минске договор о гарантиях безопасности между Владимир Путин и Лукашенко. По его утверждению, документ предусматривает возможность ввода российских войск в Беларусь, в том числе в случае внутренних протестов. Латушко назвал это шагом, который еще больше ограничивает самостоятельность Минска.

"То есть российская армия теоретически может быть задействована для подавления протестов внутри страны. Лукашенко в одностороннем порядке продал такое право российской армии, ведь белорусские вооруженные силы на территорию Смоленска зайти не могут. Как и в Москву, если там будут протесты. А вот российские – могут. И Лукашенко продал такое право русским просто за то, чтобы вовремя не выплатить кредиты России", - отметил он.

Возможно ли новое вторжение в Украину?

Отвечая на вопрос о вероятности использования территории Беларуси в военных целях против Украины, он заявил, что такой сценарий возможен, поскольку влияние Лукашенко значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими годами.

"Поэтому, отвечая на главный вопрос: возможно ли использование территории Беларуси в военных целях против Украины? Да, возможно, поскольку Лукашенко минимизировал свою субъектность. И его нынешнее влияние нельзя сравнивать даже с влиянием 2021 года – оно значительно уменьшилось", - резюмировал оппозиционер.

Смотрите видео - Интервью Павла Латушко Главреду о санкциях против Лукашенко:

О персоне: Павел Латушко Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель. Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.

Санкции против Лукашенко - последние новости

Как писал Главред, 18 февраля, Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины - от Киевщины до Волыни.

"Часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси. Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села", – подчеркнул президент.

Также Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для "Орешника". Как рассказал Зеленский предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия.

РС-26 Рубеж / Инфографика: Главред

Отметим, ранее Лукашенко заявил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Зачем Украина ввела санкции против Лукашенко

Белорусский аналитик, публицист, блогер Игар Тышкевич считает, что санкции Киева против Лукашенко - это политический сигнал, который можно воспринимать как поднятие ставок перед очень даже вероятным появлением отдельного украино-беларуского переговорного трека.

"Суть происходящего в процессах после возможной заморозки войны, американском треке контактов с Лукашенко, появлении польского и (скоро) литовского треков. Украине необходим формат в котором она может выставлять собственные требования, продвигать свои интересы", - отметил он.

Тышкевич добавил, что для Лукашенко необходима возможность выхода на сотрудничество с Украиной - об этом он и намекал и прямо говорил не раз, но рассчитывал "решить вопрос через голову" Банковой.

"Украина подняла ставки и, образно говоря, пригласила к разговору. Где говорить придётся "от себя" и отвечать за свои слова", - резюмировал аналитик.

О персоне: Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

