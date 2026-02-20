Плохие соседи для томатов: какие растения истощат почву и погубят плоды

Многие растения выделяют в почву или воздух химические вещества, которые влияют на рост, развитие и здоровье других растений.

https://glavred.info/sad-ogorod/plohie-sosedi-dlya-tomatov-kakie-rasteniya-istoshchat-pochvu-i-pogubyat-plody-10742384.html Ссылка скопирована

Что нельзя сажать рядом с помидорами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Правильные соседи помогают томатам расти быстрее и защищают их от болезней

Базилик, чеснок, салат и фасоль — лучшие компаньоны для помидоров

Картофель, перец, баклажаны и огурцы могут замедлить развитие томатов и повысить риск болезней

Правильно подобранные растения-соседи могут существенно усилить урожайность томатов и защитить их от болезней. Специалисты отмечают, что культуры на грядке не должны конкурировать между собой за воду и питательные вещества, а работать как единая экосистема.

видео дня

Многие растения выделяют в почву или воздух природные химические соединения, которые влияют на рост и здоровье соседей. Для помидоров это особенно важно - удачно подобранные компаньоны могут сдерживать развитие патогенов, подавлять сорняки и даже отпугивать вредителей, пишет ТСН.

Полезные соседи для томатов

Базилик - улучшает вкус плодов и отпугивает тлю и белокрылку.

- улучшает вкус плодов и отпугивает тлю и белокрылку. Орегано и тимьян - природные антибактериальные "санитары" грядки.

- природные антибактериальные "санитары" грядки. Мята - эффективно сдерживает муравьев.

- эффективно сдерживает муравьев. Чеснок и лук - снижают риск грибковых инфекций.

- снижают риск грибковых инфекций. Салат и шпинат - удерживают влагу в почве, предотвращая пересыхание.

- удерживают влагу в почве, предотвращая пересыхание. Морковь - рыхлит почву и не забирает у томатов ключевые питательные вещества.

- рыхлит почву и не забирает у томатов ключевые питательные вещества. Фасоль - насыщает землю азотом, что положительно влияет на рост помидоров.

Растения, которых следует избегать рядом с помидорами

Агрономы советуют не высаживать томаты на одном месте несколько лет подряд - почва истощается, а риск инфекций возрастает. Но и соседи имеют значение.

Картофель, перец, баклажаны. Все они - пасленовые, а значит, уязвимы к одинаковым болезням и вредителям. Общая грядка может обернуться "цепной реакцией" проблем.

Все они - пасленовые, а значит, уязвимы к одинаковым болезням и вредителям. Общая грядка может обернуться "цепной реакцией" проблем. Капуста, брокколи, укроп, кольраби. Эти культуры способны замедлить цветение и созревание томатов.

Эти культуры способны замедлить цветение и созревание томатов. Огурцы. Имеют другие потребности во влаге. Чрезмерный полив, необходимый огурцам, создает для помидоров риск грибковых заболеваний и задержки роста.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред