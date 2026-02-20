"До Галкина, как до луны": в сети высмеяли длинноволосого Киркорова

Кратко:
- Каким образом насмешил Киркоров
- Что о нем думают подписчики
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показался в новом образе, который жестко раскритиковали жители террористической России.
Так, Киркоров появился в длинном и кудрявом парике, похожий на прическу, которую он носил в молодости, много лет тому назад. На своей странице в Instagram, он опубликовал фото в нескольких образах.
"Громкий дроп это не ИИ! Это творческий эксперимент! Вызвал массу обсуждений. Значит, наша задумка удалась", - написал путинист про свой кудрявый лук.
Путинисту, видимо, показалось, что он похож на стильного американского рокера, однако соотечественники из его террористической родины думают по-другому.
Россияне стали писать, что путинист Киркоров стал похож на российского певца Валерия Леонтьева.
Кроме того, они отметили, что до нынешнего мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина, Киркорову еще очень далеко.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что в террористической России стало известно о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.
Накануне российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, опозорился кринжовым видео.
Вас также может заинтересовать:
- У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца
- Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали
- Путинист Киркоров обобрал Аллу Пугачеву: "Она вдалеке"
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред