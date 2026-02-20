Укр
"До Галкина, как до луны": в сети высмеяли длинноволосого Киркорова

Алена Кюпели
20 февраля 2026, 12:43
Путинист Киркоров появился в новом образе, чем взбудоражил россиян.
Путинист Киркоров рассмешил россиян
Путинист Киркоров рассмешил россиян / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Кратко:

  • Каким образом насмешил Киркоров
  • Что о нем думают подписчики

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показался в новом образе, который жестко раскритиковали жители террористической России.

Так, Киркоров появился в длинном и кудрявом парике, похожий на прическу, которую он носил в молодости, много лет тому назад. На своей странице в Instagram, он опубликовал фото в нескольких образах.

Путинист Киркоров насмешил подписчиков
Путинист Киркоров насмешил подписчиков / Фото Instagram/fkirkorov

"Громкий дроп это не ИИ! Это творческий эксперимент! Вызвал массу обсуждений. Значит, наша задумка удалась", - написал путинист про свой кудрявый лук.

Путинист Киркоров насмешил подписчиков
Путинист Киркоров насмешил подписчиков / Фото Instagram/fkirkorov

Путинисту, видимо, показалось, что он похож на стильного американского рокера, однако соотечественники из его террористической родины думают по-другому.

Путинист Киркоров насмешил подписчиков
Путинист Киркоров насмешил подписчиков / Фото Instagram/fkirkorov

Россияне стали писать, что путинист Киркоров стал похож на российского певца Валерия Леонтьева.

Пользователи высмеяли путиниста
Пользователи высмеяли путиниста / Скриншот Телеграмм
Пользователи высмеяли путиниста
Пользователи высмеяли путиниста / Скриншот Телеграмм
Пользователи высмеяли путиниста
Пользователи высмеяли путиниста / Скриншот Телеграмм
Пользователи высмеяли путиниста
Пользователи высмеяли путиниста / Скриншот Телеграмм

Кроме того, они отметили, что до нынешнего мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина, Киркорову еще очень далеко.

Ранее Главред сообщал, что в террористической России стало известно о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.

Накануне российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, опозорился кринжовым видео.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

