Лицо известного ведущего пострадало в ДТП — как он выглядит сейчас

Андрей Ковальский попал в серьезное происшествие за границей.

Андрей Ковальский - ведущий / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Ковальский, ICTV

Украинский ведущий телемарафона "Єдині новини" Андрей Ковальский рассказал о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое навсегда оставило след на его лице. Об этом он сообщил в эфире программы "Ранок у великому місті".

По словам Ковальского, инцидент произошел во время командировки за границу. В момент аварии он находился на заднем сиденье автомобиля вместе с еще одной пассажиркой. Они были не пристегнуты. Во время столкновения соседка врезалась в него головой и травмировала лицо Андрея.

Как сейчас выглядит Андрей Ковальский / скрин из видео

"ДТП произошло за границей. Я был пассажиром и в меня влетела другая пассажирка. Немного сменила мне разрез губ. Обязательно пристегивайтесь, если вы садитесь в машину", — предупредил Ковальский.

Ведущий на собственном опыте ощутил последствия отказа от ремней безопасности. Врачам пришлось зашивать верхнюю губу Андрея в двух местах. Даже после заживления на губе остались заметные следы неудачной поездки.

Андрей Ковальский до похудения / фото: instagram.com, Андрей Ковальский

Внешность Андрея Ковальского изменилась не только из-за аварии. Ведущий существенно сбросил вес, сделав ставку на правильное питание, курс витаминов и регулярные тренировки. Кроме того, для достижения максимального результата он обратился за помощью к специалистам.

