Тайна под полом: девушка нашла нечто необычное в закрытом магазине

Салли Роуз Сандерс из Манчестера во время ремонта купленного магазина обнаружила скрытый под полом сейф. Пользователи соцсетей гадают, что находится внутри.

Женщина купила старый магазин и нашла нечто необычное / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@srosecosmetics_

Женщина из Манчестера (Великобритания), купившая помещение бывшего магазина, неожиданно обнаружила находку, которая мгновенно превратила обычный ремонт в маленькую детективную историю.

Салли Роуз Сандерс, владелица косметологического бизнеса S Rose Cosmetics, решила расширить свое дело после того, как соседний магазин Butthills Convenience был закрыт полицией. Помещение пустовало несколько месяцев, и предпринимательница увидела в этом шанс для роста. Купив здание британка обнаружила внутри нечто необычное, о чем рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Находка во время ремонта

Уже на первых этапах ремонта строители наткнулись на нечто неожиданное. Под напольным покрытием оказался скрытый сейф.

Сейф, который нашли в полу старого магазина / Фото: tiktok.com/@srosecosmetics_

По словам Салли, момент находки стал полной неожиданностью.

"Мы нашли сейф под полом в отремонтированном помещении. Предыдущее заведение было закрыто за незаконную деятельность, так что теперь нам самим интересно, что внутри", - рассказала девушка.

Реакция соцсетей

Видео с демонтажем пола и обнаружением сейфа женщина опубликовала в TikTok. Ролик быстро привлек внимание пользователей, вызвав бурное обсуждение в комментариях.

Некоторые зрители отнеслись к ситуации скептически.

"Внутри, вероятно, ничего нет, такие сейфы обычно опустошают", - написал один из комментаторов, поделившись опытом работы в розничной торговле.

Другие же восприняли историю как настоящий сериал в реальном времени.

"К черту магазин, откройте сейф","Я пришел только посмотреть, что внутри", - шутили пользователи.

Что планирует новая владелица магазина

Салли не стала подогревать лишние слухи и пообещала продолжение истории.

Несмотря на неожиданную находку, предпринимательница продолжает ремонт. В передней части помещения планируется открыть два новых кабинета для специалистов, а заднюю зону превратить в образовательный центр. Компания уже проводит квалификационные курсы в сфере эстетической медицины и профессионального обучения.

Теперь же внимание аудитории приковано не только к развитию бизнеса. Многим интересно что же скрывается внутри сейфа, спрятанного под полом неизвестно сколько лет.

