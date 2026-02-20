Укр
Тайна под полом: девушка нашла нечто необычное в закрытом магазине

Константин Пономарев
20 февраля 2026, 13:45
Салли Роуз Сандерс из Манчестера во время ремонта купленного магазина обнаружила скрытый под полом сейф. Пользователи соцсетей гадают, что находится внутри.
Женщина купила старый магазин и нашла нечто необычное
Женщина купила старый магазин и нашла нечто необычное / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@srosecosmetics_

Вы узнаете:

  • Что могло быть спрятано в магазине
  • Почему находка сразу вызвала споры
  • Что планирует делать новая владелица магазина

Женщина из Манчестера (Великобритания), купившая помещение бывшего магазина, неожиданно обнаружила находку, которая мгновенно превратила обычный ремонт в маленькую детективную историю.

Салли Роуз Сандерс, владелица косметологического бизнеса S Rose Cosmetics, решила расширить свое дело после того, как соседний магазин Butthills Convenience был закрыт полицией. Помещение пустовало несколько месяцев, и предпринимательница увидела в этом шанс для роста. Купив здание британка обнаружила внутри нечто необычное, о чем рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Находка во время ремонта

Уже на первых этапах ремонта строители наткнулись на нечто неожиданное. Под напольным покрытием оказался скрытый сейф.

Сейф, который нашли в полу старого магазина
Сейф, который нашли в полу старого магазина / Фото: tiktok.com/@srosecosmetics_

По словам Салли, момент находки стал полной неожиданностью.

"Мы нашли сейф под полом в отремонтированном помещении. Предыдущее заведение было закрыто за незаконную деятельность, так что теперь нам самим интересно, что внутри", - рассказала девушка.

Реакция соцсетей

Видео с демонтажем пола и обнаружением сейфа женщина опубликовала в TikTok. Ролик быстро привлек внимание пользователей, вызвав бурное обсуждение в комментариях.

Некоторые зрители отнеслись к ситуации скептически.

"Внутри, вероятно, ничего нет, такие сейфы обычно опустошают", - написал один из комментаторов, поделившись опытом работы в розничной торговле.

Другие же восприняли историю как настоящий сериал в реальном времени.

"К черту магазин, откройте сейф","Я пришел только посмотреть, что внутри", - шутили пользователи.

Что планирует новая владелица магазина

Салли не стала подогревать лишние слухи и пообещала продолжение истории.

Несмотря на неожиданную находку, предпринимательница продолжает ремонт. В передней части помещения планируется открыть два новых кабинета для специалистов, а заднюю зону превратить в образовательный центр. Компания уже проводит квалификационные курсы в сфере эстетической медицины и профессионального обучения.

Теперь же внимание аудитории приковано не только к развитию бизнеса. Многим интересно что же скрывается внутри сейфа, спрятанного под полом неизвестно сколько лет.

Смотрите в видео о необычной находке в старом магазине:

@srosecosmetics_

? We have found a safe ? were going to try and get it open

♬ original sound - Srosecosmetics

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

