Нащупал в кармане: мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде

Покупка одежды в секонд-хенде иногда может принести не только обновку, но и настоящий сюрприз. Мужчина из США рассказал в соцсетях историю, которая мгновенно стала вирусной.

Историей он поделился на платформе Reddit. По его словам, во время обычного похода по благотворительному магазину его внимание привлекла куртка, которая выглядела абсолютно новой — на ней даже сохранились заводские бирки. Мужчина решил купить ее, чтобы заменить свою старую верхнюю одежду.

Однако самое неожиданное ждало его уже дома.

"Я засунул руку в карман и нащупал какую-то бумагу. Достал — а там оказались деньги. 500 долларов в новых купюрах по 100", — написал он в своем посте.

Находка настолько впечатлила покупателя, что он сразу отправился отмечать удачу. По его словам, он поехал в супермаркет Costco, где купил себе игровую консоль Nintendo Switch 2. Мужчина признался, что этот день навсегда останется для него "лучшим днем покупок в эконом-магазине".

В комментариях пользователи начали активно обсуждать возможное происхождение денег. Один из них предположил, что куртку могли подарить, но так и не носили:

"Наверное, кто-то получил ее в подарок и даже не знает, что бабушка спрятала в карманах деньги", — написал пользователь.

Другой комментатор поделился своей похожей историей:"Однажды я нашел почти 2000 долларов в книге из Goodwill. Там даже была записка. Я купил книгу всего за 2 доллара и почувствовал себя так, будто ограбил магазин".

История быстро разлетелась по сети и вновь напомнила, что поход в секонд-хенд может закончиться не только удачной покупкой, но и настоящей финансовой находкой.

