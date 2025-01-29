Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под полом

Коротко:
- Владелица 250-летнего дома услышала странный скрип и решила проверить доски пола
- Под полом пона нашла пенни 1904 года, а также книгу золотого цвета с жуткими фотографиями
Владелица старинного дома Амелия, известная в социальных сетях как "Амелия с привидениями", была крайне удивлена, когда наткнулась на загадочную находку под досками пола своего 250-летнего жилища. Открытие настолько поразило ее, что женщина решила рассказать о нем своим подписчикам в TikTok.
Главред узнал о жуткой находке Амелии.
По словам Амелии, она заметила, что одна из досок пола не была закреплена, поэтому сильно скрипела. Когда она сняла ее, то нашла настоящую "капсулу времени". Среди пыли и обломков оказался пенни 1904 года со времен правления Эдуарда VII, старые гвозди, бумага и загадочная книга золотого цвета.
Она отметила, что книга была покрыта пылью и выглядела изношенной. Амелия сразу заметила, что страницы книги очень толстые, не похожие на обычные.
"Как долго, по вашему мнению, это было там? Это точно книга, но эти страницы - они действительно толстые", - сказала женщина.
Смотрите видео с жуткой находкой:
@haunted_amelia Я не могу поверить, что я нашла это, спрятанное под досками пола! Я нашла другие вещи, такие как старые гвозди и старую бумагу. У меня соблазн поискать и посмотреть, не найду ли я еще что-нибудь! У меня осталось много вопросов, например, почему это вообще было там спрятано? Для тех, кто волнуется, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО носила маску, когда делала это. Но пыль попадала в глаза, что было не весело. #oldhouse#found#discovery#hiddentreasure#victorian#history#entertainment#story♬ оригинальный звук - haunted_amelia
Через несколько дней она решила подробнее исследовать находку и опубликовала новое видео. Сначала книга казалась простой коллекцией старинных портретов. Но потом все стало значительно жутче: Амелия нашла старую фотографию своего дома, а также снимки пустых комнат, в которых на фоне виднелась темная тень.
"Я не могу не думать, что еще похоронено под полом дома", - призналась она.
Видео Амелии быстро стало вирусным и собрало более 9 миллионов просмотров за шесть дней. Пользователи социальных сетей активно комментировали ее находку. Одни предполагали, что книга могла содержать семейную историю, а другие высказывали опасения, что дом могли построить на пепелище, остатках сгоревшего дома.
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TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
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