Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под полом

Руслана Заклинская
29 января 2025, 16:18
88
Владелица старинного дома была шокирована, когда наткнулась на загадочную находку под полом своего 250-летнего жилища.
Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под полом
Жуткая находка в 250-летнем доме / Коллаж: Главред, фото: скриншот с TikTok

Коротко:

  • Владелица 250-летнего дома услышала странный скрип и решила проверить доски пола
  • Под полом пона нашла пенни 1904 года, а также книгу золотого цвета с жуткими фотографиями

Владелица старинного дома Амелия, известная в социальных сетях как "Амелия с привидениями", была крайне удивлена, когда наткнулась на загадочную находку под досками пола своего 250-летнего жилища. Открытие настолько поразило ее, что женщина решила рассказать о нем своим подписчикам в TikTok.

Главред узнал о жуткой находке Амелии.

видео дня

По словам Амелии, она заметила, что одна из досок пола не была закреплена, поэтому сильно скрипела. Когда она сняла ее, то нашла настоящую "капсулу времени". Среди пыли и обломков оказался пенни 1904 года со времен правления Эдуарда VII, старые гвозди, бумага и загадочная книга золотого цвета.

Она отметила, что книга была покрыта пылью и выглядела изношенной. Амелия сразу заметила, что страницы книги очень толстые, не похожие на обычные.

"Как долго, по вашему мнению, это было там? Это точно книга, но эти страницы - они действительно толстые", - сказала женщина.

Смотрите видео с жуткой находкой:

@haunted_amelia Я не могу поверить, что я нашла это, спрятанное под досками пола! Я нашла другие вещи, такие как старые гвозди и старую бумагу. У меня соблазн поискать и посмотреть, не найду ли я еще что-нибудь! У меня осталось много вопросов, например, почему это вообще было там спрятано? Для тех, кто волнуется, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО носила маску, когда делала это. Но пыль попадала в глаза, что было не весело. #oldhouse#found#discovery#hiddentreasure#victorian#history#entertainment#story♬ оригинальный звук - haunted_amelia

Через несколько дней она решила подробнее исследовать находку и опубликовала новое видео. Сначала книга казалась простой коллекцией старинных портретов. Но потом все стало значительно жутче: Амелия нашла старую фотографию своего дома, а также снимки пустых комнат, в которых на фоне виднелась темная тень.

"Я не могу не думать, что еще похоронено под полом дома", - призналась она.

Видео Амелии быстро стало вирусным и собрало более 9 миллионов просмотров за шесть дней. Пользователи социальных сетей активно комментировали ее находку. Одни предполагали, что книга могла содержать семейную историю, а другие высказывали опасения, что дом могли построить на пепелище, остатках сгоревшего дома.

Читайте также:

TikTok

TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

книги женщина
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину ждет первая встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место встречи

Украину ждет первая встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место встречи

16:34Политика
В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии – CBS News

В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии – CBS News

16:16Мир
"Самый большой страх Путина": Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с РФ

"Самый большой страх Путина": Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с РФ

15:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Последние новости

16:51

Одно условие может все изменить: сколько РФ еще может вести войну против Украины

16:34

Украину ждет первая встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место встречи

16:25

Смогут ли россияне пойти дальше захвеченной Великой Новоселки: прогноз военного

16:20

Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии - эксперт

16:18

Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под поломВидео

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
16:16

В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии – CBS News

15:57

"Угроза существованию Украины": Буданов дал неожиданный ответ на слухиВидео

15:56

Почему нельзя облизывать нож: какой опасности можно себя подвергнуть

15:53

"Самый большой страх Путина": Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с РФ

Реклама
15:50

Стукнет мороз: названа дата резкого похолодания в Украине

15:20

Топ-чиновника КГГА разоблачили на фейковой инвалидности ради брони

15:18

Не спешите выбрасывать: три пищевых отхода заменят дорогие чистящие средства

14:59

Никитюк впервые после слухов о беременности показалась в полный рост: "Сияю"

14:55

Франция и Британия способны отправить войска в Украину, но есть нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

14:43

Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

14:30

Удар ВСУ по нефтебазе бомбардировщиков РФ: разведка Британии показала последствия

14:20

Будут цвести с весны до осени: какие цветы посадить, чтобы иметь роскошную клумбу

14:17

"Кровь войны": эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ

13:48

Оккупанты сдаются в плен с радостью: ситуация возле Покровска изменилась - ВСУ

Реклама
13:38

Нацотбор на "Евровидение-2025": названы имена ведущих конкурса

13:29

Татьяна Лазарева сообщила о пополнении в семьи

13:27

Сырский сделал заявление о назначении Драпатого и назвал главные задачи

13:23

Дроны взорвали арсенал ГРАУ и воинскую часть в РФ: в Сети раскрыли детали

12:59

РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении: военный назвал неожиданные причины

12:52

Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

12:45

"Трудности для РФ": саудовская нефть может заместить российскую – эксперт

12:44

Суд избрал меру пресечения мужу Анны Жук - сколько лет ему грозит

12:28

Угроза штурма города-миллионника: РФ нацелилась на ключевую высоту – офицер НГУ

12:22

Закуска, которую разметут со стола: бюджетный рецепт из простого хлеба за 2 минуты

12:17

НАТО и G7 могут перекрыть "золотую жилу" Путина: Омельченко озвучил сценарий

12:08

"Бесишь": Леся Никитюк публично высказала свое мнение о Маше Ефросининой

12:06

Какая цена на нефть является критической для РФ и чем это грозит: прогноз

11:55

Кремль готовится ко второй фазе войны: при чем здесь Молдова

11:35

Несмотря на указ Трампа: США продолжают поставлять Украине военную помощь - ЦПД

11:16

Взрывы гремели в Киеве и в девяти областях: РФ атаковала Украину десятками БпЛА

11:02

США отправляют Украине 90 ракет к Patriot из Израиля - Axios

10:57

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Лошадям - сплетни, Петухам - страх

10:56

Враг боится новых атак: из-за ударов по НПЗ оккупанты засуетились в Крыму - Атеш

10:15

В ВСУ предупредили об угрозе прорыва россиян и назвали опасное направление

Реклама
10:10

В ближайшие месяцы РФ подвинет на важные города: Жданов предупредил об угрозах

09:46

Бывшая жена Остапчука рассказала, о чем жалеет после развода - детали

09:45

Китайский гороскоп на февраль 2025: Тиграм - испытание, Змеям - счастье

09:21

Россияне будут "перерезать" ключевую трассу: озвучена новая цель РФ на востоке

09:14

"Важен для армии РФ": дроны атаковали четвертый по размеру НПЗ на Нижегородчине

09:00

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко

08:40

Была пьяной, курила, лезла обниматься: Соловий пришла на интервью "подшофе"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

"Отравился пропагандой РФ": в МИД жестко ответили на хамские выпады Фицо

08:13

Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять