Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под полом

Владелица старинного дома была шокирована, когда наткнулась на загадочную находку под полом своего 250-летнего жилища.

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Жуткая находка в 250-летнем доме / Коллаж: Главред, фото: скриншот с TikTok

Коротко:

Владелица 250-летнего дома услышала странный скрип и решила проверить доски пола

Под полом пона нашла пенни 1904 года, а также книгу золотого цвета с жуткими фотографиями

Владелица старинного дома Амелия, известная в социальных сетях как "Амелия с привидениями", была крайне удивлена, когда наткнулась на загадочную находку под досками пола своего 250-летнего жилища. Открытие настолько поразило ее, что женщина решила рассказать о нем своим подписчикам в TikTok.

Главред узнал о жуткой находке Амелии.

видео дня

По словам Амелии, она заметила, что одна из досок пола не была закреплена, поэтому сильно скрипела. Когда она сняла ее, то нашла настоящую "капсулу времени". Среди пыли и обломков оказался пенни 1904 года со времен правления Эдуарда VII, старые гвозди, бумага и загадочная книга золотого цвета.

Она отметила, что книга была покрыта пылью и выглядела изношенной. Амелия сразу заметила, что страницы книги очень толстые, не похожие на обычные.

"Как долго, по вашему мнению, это было там? Это точно книга, но эти страницы - они действительно толстые", - сказала женщина.

Смотрите видео с жуткой находкой:

Через несколько дней она решила подробнее исследовать находку и опубликовала новое видео. Сначала книга казалась простой коллекцией старинных портретов. Но потом все стало значительно жутче: Амелия нашла старую фотографию своего дома, а также снимки пустых комнат, в которых на фоне виднелась темная тень.

"Я не могу не думать, что еще похоронено под полом дома", - призналась она.

Видео Амелии быстро стало вирусным и собрало более 9 миллионов просмотров за шесть дней. Пользователи социальных сетей активно комментировали ее находку. Одни предполагали, что книга могла содержать семейную историю, а другие высказывали опасения, что дом могли построить на пепелище, остатках сгоревшего дома.

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