Женщина нашла в стене дома жуткую находку: пришлось привлекать полицию

Женщина наткнулась на неожиданную находку в полости стены за камином, что привело к тому, что полиция приехала и опечатала ее гостиную для анализа.

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Гостиную женщины "опечатала" полиция после странных находок в стенах / Коллаж Главред, фото: Facebook, pixabay

Полиция закрыла доступ в гостиную после того, как хозяйка обнаружила впечатляющую находку в своем камине. В полости стены были найдены фрагменты костей, из-за чего комнату пришлось закрыть до проведения анализа, чтобы определить их происхождение. Лорен Джонс поделилась этой жуткой находкой в популярной Facebook-группе "Наш старый дом", которая посвящена домам с 1700-х до середины 20-го века.

Хотя группа обычно наполнена фотографиями реставраций и трансформаций интерьеров, она также является местом для подобных странных и иногда страшных открытий, как произошло с Лорен в ее доме в Йоркшире, передает Mirror.

"Это лишь некоторые из костей, которые полиция нашла вчера во время своей увлекательной экскурсии в нашем камине и стене... Они не могут безопасно изъять больше, поэтому сказали, что комната закрыта, пока кости не будут проанализированы для определения видов", - отметила она.

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С некоторым облегчением, Лорен узнала, что полиция была уверена: по одной челюсти можно предположить, что кости, вероятно, не принадлежат человеку, хотя они отметили, что другие кости выглядят похожими на человеческие. Лорен соглашалась с этим мнением, пока не провела несколько часов в Интернете, ища информацию о "человеческих останках" и не наткнулась на фотографию, которая почти точно соответствовала челюсти, которую она нашла.

Она поделилась найденными изображениями в группе и спросила ее членов, считают ли они, что найденные в ее доме кости похожи на человеческие останки, изображенные в Интернете.

"Мы не думаем, что это люди! И чувствуем себя гораздо спокойнее, но вопрос остается открытым: Какого черта кто-то удалил часть грудной клетки дымохода, чтобы запихнуть ее в стену полости? Как мы говорим в Йоркшире, ничто так не удивительно, как народное?", - добавила женщина.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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