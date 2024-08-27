Женщина нашла в собственном доме тайную комнату: секрет ее происхождения пугает

Женщина нашла потайную комнату в своем доме, заметив что-то странное с обшивкой в шкафу - но некоторые считают, что ей следует держаться от нее подальше.

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Женщина нашла в собственном доме тайную комнату - ее назначение пугает / Коллаж Главред, фото: reddit, ua.depositphotos.com

Женщина была поражена, найдя потайную комнату в своем 127-летнем доме, что заставило некоторых предостеречь ее держаться подальше от таинственного пространства. Она наткнулась на потайную комнату, когда обратила внимание на обшивку в шкафу на втором этаже. Присмотревшись внимательнее, она поняла, что она что-то скрывает, сообщает Mirror.

"Я нашла эту комнату, скрытую в моем доме в прошлом году. Единственный способ получить к ней доступ - это снять обшивку в шкафу наверху. Я думаю, что это так круто! Мой дом был построен в 1897 году", - написала она делясь своей находкой на Reddit.

Она рассказала, как ее сын настаивал на несоответствии между размерами чердака и остального дома, предполагая наличие невидимой комнаты.

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"Мой сын постоянно говорил мне, что чердак не совпадает с первым этажом. Он говорил, что там должно быть скрытое пространство. И вот оно там есть", - отмечала она.

В поисках ответов она задала вопрос: "Есть идеи, для чего могла использоваться эта комната?"

В ответ один пользователь холодно предположил: "Комната для убийства".

Другой поддержал: "Есть много людей, которые бы сказали оставить все как есть (пусть спящие лежат). Почувствовали ли вы какие-то изменения в доме после открытия?".

Еще один пользователь отметил, что такая комната была похожа на тайные комнаты, созданные во время Революционной войны (за 100 лет до постройки вашего дома), а также Гражданской войны; что совпадает по датам.

"Поскольку те тайные комнаты в основном использовались для того, чтобы прятать ценности и хранить пищу, чтобы враги не смогли их конфисковать/ограбить", - говорилось в сообщении.

Один из теоретиков предположил, что находка может быть связана с историей Америки, сказав, что они также могли использоваться для укрытия беглых рабов.

"Но опять же. Не зная вашего регионального расположения, я бы сказал, что любое из этих предположений является лучшим, что я могу предоставить", - подчеркнул он.

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Однако, 1897 год - это более трех десятилетий после окончания рабства и Гражданской войны в США.

"Но реконструкция Гражданской войны - это преимущественно середина 1860-х - конец 1870-х годов. И так же, как и бабушки людей, родившихся в начале 1900-х, они продолжали хранить запасы в холодных подвалах и так всю жизнь после того, как пережили Великую депрессию, как подготовку и страх перед возвращением тяжелых времен", - отмечает пользователь.

Пользователь завершил свое сообщение с исторической перспективы, добавив, что то же самое касается и тайных комнат.

"То же самое касается и потайных комнат, их продолжали делать в домах в целях безопасности. Но для укрытия беглых рабов - только потому, что рабство закончилось в Гражданской войне, понадобились десятилетия, чтобы в некоторых регионах его окончательно отменили", - резюмировал один из корреспондентов.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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