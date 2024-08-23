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Женщина нашла яйцо с розовым белком: как мог появиться такой "дефект"

Мария Николишин
23 августа 2024, 22:04
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Мутный яичный белок является признаком того, что яйцо очень свежее, а прозрачный белок - признаком того, что яйцо стареет. Но что известно о розовом?
Женщина нашла яйцо с розовым белком: как мог появиться такой 'дефект'
Женщина нашла яйцо с розовым белком / коллаж: Главред, фото: Mirror, ua.depositphotos.com

Бина Сарангдхар из Эбботс Лэнгли, Великобритания, была озадачена после того, как разбила яйцо на сковороду, чтобы приготовить завтрак для своих детей, поскольку один из белков был полностью розовым. Об этом пишет Mirror.

Как пишет издание, женщина закричала, когда сделала необычное открытие, но вскоре её ужас сменился любопытством, и она разбила остальные яйца. К её удивлению, все остальные были нормальными, поэтому она сфотографировала розовое яйцо и поделилась им в Интернете.

Вскоре другие люди начали предостерегать её не есть его. Бина сказала своим детям держаться подальше и провела некоторые исследования, и выяснилось, что яйцо стало розовым из-за бактерии, которая может привести к серьезным заболеваниям у людей.

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"Я захотела яичницу и разбила яйцо на сковороде, как обычно. Когда оно упало на сковородку, я закричала, потому что никогда раньше не видела розового яйца. Дети прибежали посмотреть, что произошло, и их реакция была типичной: они закричали: "Эрррр", - поделилась Бина.

Женщина нашла яйцо с розовым белком: как мог появиться такой 'дефект'
Розовое яйцо / фото: Mirror

Затем Бина выяснила, что другие яйца были нормальные - но это было что-то такое, чего она точно никогда раньше не видела.

"Затем я разбила другие два яйца из той же коробки, но они были нормальными. Это было действительно странно, потому что они были свежими и осталось только несколько последних. Я купила их в местном магазине. Это на секунду оттолкнуло меня, но потом все захотели яичницу на тосте!", - добавила женщина.

Сообщается, что мутный яичный белок является признаком того, что яйцо очень свежее, а прозрачный белок - признаком того, что яйцо стареет. А вот розовый или перламутровый белок указывает на порчу из-за бактерий Pseudomonas, что может привести к головной боли, отекам и даже пневмонии.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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