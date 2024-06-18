Как легко очистить яйцо за 3 секунды: супер простой лайфхак

К счастью, есть трюк, который позволяет легко очистить вареные яйца за считанные секунды.

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Как почистить яйцо в стакане / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

У всех наступает момент, когда перед праздником нужно сварить и очистить не один десяток яиц. Существует простая хитрость, которая очень сильно сэкономить ваше время.

Вареные яйца любимы всеми - мы едим их на тостах, в салатах или просто так. Однако иногда их очень трудно очистить! Иногда скорлупа снимается легко. В других случаях она не отходит и застревает по всему яйцу, портя желток под ним (и заставляя вас чувствовать себя немного злым), но этого можно избежать, пишет kingdomofmen.

Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). видео дня Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Как быстро очистить яйца от скорлупы?

В большинстве случаев очистка яйца занимает много времени, и в итоге вы получаете неравномерно очищенное яйцо, потому что большая его часть отходит полосками. Это невероятно раздражает. К счастью, есть трюк, который позволяет легко очистить вареные яйца за считанные секунды.

Для этого вам понадобится обычный стакан. Положите яйцо в стакан. Он должен быть достаточно большим, чтобы яйцо в нем поместилось. Затем наполните его водой, но не до конца - оставьте около сантиметра пространства между водой и верхом стакана.

Накройте стакан ладонью и энергично трясите около 3 секунд, пока на скорлупе не появятся трещины. Вылейте воду и попробуйте снять кожуру. По мере того как вы будете пытаться снять кожуру, вся скорлупа будет отходить одновременно и очень легко.

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