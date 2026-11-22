О чем вы узнаете:
- Какие дни декабря лучше всего подходят для посадки растений
- Когда не стоит сеять и пересаживать растения
- Что можно выращивать на подоконнике зимой
Декабрь считается периодом отдыха для большинства садовых и огородных культур. Однако работы для садоводов не заканчиваются. В это время можно выращивать свежую зелень, высаживать лук на перо и готовить семена к весне. Также важно позаботиться о защите деревьев от морозов и грызунов. Главред расскажет подробнее.
Лунный посевной календарь на декабрь 2026 года поможет спланировать эти работы. Он подскажет, какие даты считаются благоприятными для посева и ухода за растениями. В то же время стоит учитывать, что влияние фаз Луны на рост растений научно не доказано.
Фазы Луны в декабре 2026 года
При планировании садовых работ многие огородники ориентируются на фазы Луны. Согласно традиционным представлениям, каждая из них подходит для определенных занятий.
В декабре 2026 года фазы Луны приходятся на следующие даты:
- 1 декабря - последняя четверть.
- 2–8 декабря - убывающая Луна.
- 9 декабря - новолуние.
- 10–16 декабря - растущая Луна.
- 17 декабря - первая четверть.
- 18–23 декабря - растущая Луна.
- 24 декабря - полнолуние.
- 25–29 декабря - убывающая Луна.
- 30 декабря - последняя четверть.
- 31 декабря - убывающая Луна.
Период убывающей Луны традиционно считается благоприятным для работы с корнеплодами. В это время можно высаживать лук на перо и готовить семена к стратификации.
Растущая Луна ассоциируется с благоприятными условиями для развития надземной части растений. Поэтому этот период часто выбирают для посева зелени, микрозелени и комнатных овощей.
Благоприятные дни для посадки в декабре 2026 года
В декабре большинство посевных работ проводят дома. На подоконнике можно выращивать зелень, микрозелень и даже некоторые овощи. Главное - обеспечить растениям достаточно света и тепла.
Согласно лунному посевному календарю, для различных культур рекомендуются следующие даты:
- Микрозелень - 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 декабря.
- Зеленый лук - 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 30, 31 декабря.
- Петрушка, сельдерей и свекла на зелень - 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 декабря.
- Комнатные помидоры, перец и огурцы - 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 декабря.
- Подготовка семян к стратификации - 1, 2, 3, 5, 6, 25, 26, 27, 30 декабря.
- Полив и подкормка комнатных растений - 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28 декабря.
Эти даты можно использовать в качестве дополнительного ориентира. Однако важнее соблюдать правила выращивания конкретной культуры.
Неблагоприятные дни для посадки в декабре 2026 года
Согласно лунному календарю, новолуние и полнолуние считаются неблагоприятными периодами для посева и пересадки растений.
В декабре 2026 года к таким датам относятся:
- 8–10 декабря - период новолуния.
- 23–25 декабря - период полнолуния.
В эти дни сторонники лунного календаря советуют отложить посадку и пересадку растений.
Вместо этого можно заняться подготовкой к новому сезону. Например, перебрать семена, проверить садовый инвентарь или подготовить емкости для рассады.
Также стоит проверить запасы овощей в погребе. Плоды с признаками гниения нужно убрать, чтобы они не испортили остальной урожай.
Что можно выращивать на подоконнике в декабре
Даже зимой можно обеспечить себя свежей зеленью. Для этого подходят неприхотливые культуры, которые быстро растут и не требуют много места.
- Зеленый лук. Для выращивания берут луковицы диаметром около 3–4 см. Их высаживают в почву, опилки или вермикулит. При надлежащем уходе первую зеленую стрелку можно срезать через 14–18 дней.
- Микрозелень редиса и горчицы. Эти культуры быстро прорастают. Первый урожай можно собрать примерно через 6–8 дней после посева.
- Микрозелень гороха. Молодые побеги обычно срезают через 10–12 дней. Они подходят для салатов и других блюд.
- Кресс-салат. Одно из самых простых растений для домашнего выращивания. Его можно проращивать даже без почвы, используя влажные салфетки.
- Петрушка. Для получения зелени зимой можно использовать корнеплоды. Их высаживают в горшки с питательной почвой.
- Шпинат и руккола. Эти культуры также можно выращивать на подоконнике. Однако из-за короткого светового дня им может потребоваться дополнительное освещение.
Для большинства таких растений оптимальной будет температура около +18…+22 °C днём. Ночью желательно поддерживать не менее +15 °C.
В зимние месяцы растениям часто не хватает естественного света. Поэтому стоит использовать фитолампы. Желательная продолжительность освещения составляет 12–14 часов в сутки.
Важно также следить за влажностью почвы. Чрезмерный полив может привести к появлению плесени и загниванию корней.
Какие работы нужно выполнить в саду в декабре
Несмотря на зимний покой растений, сад требует регулярного ухода. Особенно важно защитить деревья от морозов, снега и грызунов.
В начале декабря стоит проверить состояние молодых деревьев. Защитные сетки на стволах должны плотно прилегать, чтобы мыши и зайцы не повредили кору.
Если выпал снег, его можно использовать для дополнительного утепления грядок и приствольных кругов. В то же время после сильных снегопадов нужно осторожно убрать тяжелый мокрый снег с ветвей. Это поможет избежать их повреждения.
В середине месяца можно уделить внимание домашнему огороду. Посеять микрозелень, высадить лук на перо и проверить состояние комнатных растений.
В конце декабря стоит начать подготовку к весне. В частности, можно заняться стратификацией семян лаванды, дельфиниума, земляники и некоторых хвойных растений.
Для этого семена смешивают с влажным песком или перлитом. Затем их помещают в холодильник при температуре около +1…+4 °C.
В зависимости от культуры такая подготовка может длиться 30–60 дней. Однако для каждого растения нужно учитывать отдельные рекомендации.
Также в декабре стоит проверить укрытие роз, гортензий и винограда. Не лишним будет осмотреть садовый инвентарь и составить план весенних посадок.
Декабрь 2026 года может стать полезным периодом для садоводов. Хотя основные работы на огороде уже завершены, дома можно выращивать зелень и готовиться к новому сезону. Лунный календарь поможет распределить дела, но в первую очередь следует ориентироваться на условия выращивания и потребности растений.
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