В декабре можно выращивать зелень дома и готовить огород к весне. Лунный календарь поможет определить благоприятные дни для посадки растений и ухода за ними.

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Посевной календарь на декабрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие дни декабря лучше всего подходят для посадки растений

Когда не стоит сеять и пересаживать растения

Что можно выращивать на подоконнике зимой

Декабрь считается периодом отдыха для большинства садовых и огородных культур. Однако работы для садоводов не заканчиваются. В это время можно выращивать свежую зелень, высаживать лук на перо и готовить семена к весне. Также важно позаботиться о защите деревьев от морозов и грызунов. Главред расскажет подробнее.

Лунный посевной календарь на декабрь 2026 года поможет спланировать эти работы. Он подскажет, какие даты считаются благоприятными для посева и ухода за растениями. В то же время стоит учитывать, что влияние фаз Луны на рост растений научно не доказано.

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Фазы Луны в декабре 2026 года

При планировании садовых работ многие огородники ориентируются на фазы Луны. Согласно традиционным представлениям, каждая из них подходит для определенных занятий.

В декабре 2026 года фазы Луны приходятся на следующие даты:

1 декабря - последняя четверть.

- последняя четверть. 2–8 декабря - убывающая Луна.

- убывающая Луна. 9 декабря - новолуние.

- новолуние. 10–16 декабря - растущая Луна.

- растущая Луна. 17 декабря - первая четверть.

- первая четверть. 18–23 декабря - растущая Луна.

- растущая Луна. 24 декабря - полнолуние.

- полнолуние. 25–29 декабря - убывающая Луна.

- убывающая Луна. 30 декабря - последняя четверть.

- последняя четверть. 31 декабря - убывающая Луна.

Период убывающей Луны традиционно считается благоприятным для работы с корнеплодами. В это время можно высаживать лук на перо и готовить семена к стратификации.

Растущая Луна ассоциируется с благоприятными условиями для развития надземной части растений. Поэтому этот период часто выбирают для посева зелени, микрозелени и комнатных овощей.

Благоприятные дни для посадки в декабре 2026 года

В декабре большинство посевных работ проводят дома. На подоконнике можно выращивать зелень, микрозелень и даже некоторые овощи. Главное - обеспечить растениям достаточно света и тепла.

Согласно лунному посевному календарю, для различных культур рекомендуются следующие даты:

Микрозелень - 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 декабря.

- 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 декабря. Зеленый лук - 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 30, 31 декабря.

- 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 30, 31 декабря. Петрушка, сельдерей и свекла на зелень - 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 декабря.

- 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 декабря. Комнатные помидоры, перец и огурцы - 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 декабря.

- 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 декабря. Подготовка семян к стратификации - 1, 2, 3, 5, 6, 25, 26, 27, 30 декабря.

- 1, 2, 3, 5, 6, 25, 26, 27, 30 декабря. Полив и подкормка комнатных растений - 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28 декабря.

Эти даты можно использовать в качестве дополнительного ориентира. Однако важнее соблюдать правила выращивания конкретной культуры.

Неблагоприятные дни для посадки в декабре 2026 года

Согласно лунному календарю, новолуние и полнолуние считаются неблагоприятными периодами для посева и пересадки растений.

В декабре 2026 года к таким датам относятся:

8–10 декабря - период новолуния.

- период новолуния. 23–25 декабря - период полнолуния.

В эти дни сторонники лунного календаря советуют отложить посадку и пересадку растений.

Вместо этого можно заняться подготовкой к новому сезону. Например, перебрать семена, проверить садовый инвентарь или подготовить емкости для рассады.

Также стоит проверить запасы овощей в погребе. Плоды с признаками гниения нужно убрать, чтобы они не испортили остальной урожай.

Что можно выращивать на подоконнике в декабре

Даже зимой можно обеспечить себя свежей зеленью. Для этого подходят неприхотливые культуры, которые быстро растут и не требуют много места.

Зеленый лук. Для выращивания берут луковицы диаметром около 3–4 см. Их высаживают в почву, опилки или вермикулит. При надлежащем уходе первую зеленую стрелку можно срезать через 14–18 дней.

Для выращивания берут луковицы диаметром около 3–4 см. Их высаживают в почву, опилки или вермикулит. При надлежащем уходе первую зеленую стрелку можно срезать через 14–18 дней. Микрозелень редиса и горчицы. Эти культуры быстро прорастают. Первый урожай можно собрать примерно через 6–8 дней после посева.

Эти культуры быстро прорастают. Первый урожай можно собрать примерно через 6–8 дней после посева. Микрозелень гороха. Молодые побеги обычно срезают через 10–12 дней. Они подходят для салатов и других блюд.

Молодые побеги обычно срезают через 10–12 дней. Они подходят для салатов и других блюд. Кресс-салат. Одно из самых простых растений для домашнего выращивания. Его можно проращивать даже без почвы, используя влажные салфетки.

Одно из самых простых растений для домашнего выращивания. Его можно проращивать даже без почвы, используя влажные салфетки. Петрушка. Для получения зелени зимой можно использовать корнеплоды. Их высаживают в горшки с питательной почвой.

Для получения зелени зимой можно использовать корнеплоды. Их высаживают в горшки с питательной почвой. Шпинат и руккола. Эти культуры также можно выращивать на подоконнике. Однако из-за короткого светового дня им может потребоваться дополнительное освещение.

Для большинства таких растений оптимальной будет температура около +18…+22 °C днём. Ночью желательно поддерживать не менее +15 °C.

В зимние месяцы растениям часто не хватает естественного света. Поэтому стоит использовать фитолампы. Желательная продолжительность освещения составляет 12–14 часов в сутки.

Важно также следить за влажностью почвы. Чрезмерный полив может привести к появлению плесени и загниванию корней.

Какие работы нужно выполнить в саду в декабре

Несмотря на зимний покой растений, сад требует регулярного ухода. Особенно важно защитить деревья от морозов, снега и грызунов.

В начале декабря стоит проверить состояние молодых деревьев. Защитные сетки на стволах должны плотно прилегать, чтобы мыши и зайцы не повредили кору.

Если выпал снег, его можно использовать для дополнительного утепления грядок и приствольных кругов. В то же время после сильных снегопадов нужно осторожно убрать тяжелый мокрый снег с ветвей. Это поможет избежать их повреждения.

В середине месяца можно уделить внимание домашнему огороду. Посеять микрозелень, высадить лук на перо и проверить состояние комнатных растений.

В конце декабря стоит начать подготовку к весне. В частности, можно заняться стратификацией семян лаванды, дельфиниума, земляники и некоторых хвойных растений.

Для этого семена смешивают с влажным песком или перлитом. Затем их помещают в холодильник при температуре около +1…+4 °C.

В зависимости от культуры такая подготовка может длиться 30–60 дней. Однако для каждого растения нужно учитывать отдельные рекомендации.

Также в декабре стоит проверить укрытие роз, гортензий и винограда. Не лишним будет осмотреть садовый инвентарь и составить план весенних посадок.

Декабрь 2026 года может стать полезным периодом для садоводов. Хотя основные работы на огороде уже завершены, дома можно выращивать зелень и готовиться к новому сезону. Лунный календарь поможет распределить дела, но в первую очередь следует ориентироваться на условия выращивания и потребности растений.

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