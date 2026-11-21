Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение, однако новые атаки оккупантов затруднили ремонтные работы.

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Энергетика, отключение света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Что произошло:

Более суток РФ атакует энергетику Одесской области

Повреждены, в частности, объекты "Укрэнерго"

Энергетики готовят резервные схемы питания

В Одесской области - масштабные отключения электроэнергии. Более суток страна-агрессор непрерывно атакует энергетическую инфраструктуру региона. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

В компании отметили, что в результате ударов имеются повреждения, в частности на объектах "Укрэнерго". Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение, однако новые удары оккупантов осложнили ситуацию, в то время как в других областях действуют графики отключений.

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"Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной. Более суток враг непрерывно атакует энергетическую инфраструктуру региона", - говорится в сообщении.

Как восстанавливают свет в Одесской области

По данным "Укрэнерго", ремонтные бригады работают везде, где это позволяет обстановка с безопасностью. Параллельно специалисты прорабатывают резервные схемы питания, чтобы обеспечить электроснабжение потребителей.

"Все задействованные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в регионе", - подчеркнули в компании.

В Министерстве энергетики обратили внимание, что Россия намеренно наносит удары по уже восстановленным энергообъектам. Из-за атак на магистральные сети в Одесской области срабатывает автоматическая защита, а воздушные тревоги замедляют ремонтные работы.

После восстановления электроснабжения возможны кратковременные скачки напряжения. Поэтому в ведомстве советуют не оставлять мощные электроприборы включенными в розетки.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Где зарядить телефон и согреться без света

Во время длительных отключений электричества можно воспользоваться "Пунктами непоколебимости", где есть электричество, связь, тепло и питьевая вода. Адреса ближайших пунктов ищите на официальном сайте "Пунктов непоколебимости".

Угрожают ли Одессе длительные отключения света

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что одна из вероятных стратегий россиян - отрезать от энергосистемы крупные города, не имеющие достаточной собственной генерации.

"Первая - попытки отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, не имеющие достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса", - пояснил специалист.

В то же время, оценивая наихудший сценарий зимы, эксперт не исключил, что отдельные регионы могут на время остаться без электроснабжения.

"Совершенно реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года. То есть вполне реально, что отдельные регионы или города могут на определенный период лишиться электроснабжения. Не до весны, конечно, но на некоторое время", - подчеркнул Прокип.

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, в ноябре Россия продолжает массированные удары по украинской энергетике. 20 ноября из-за атак без света остались Киев и еще 10 областей, в том числе Одесская. В Полтавской и Харьковской областях тогда действовали аварийные отключения.

Перед массированной атакой "Укрэнерго" обнародовало прогнозы относительно ограничений. Компания сообщала, сколько часов не будет света 18 ноября. Графики для конкретных адресов публикуют облэнерго и ДТЭК.

Отключения света в Украине продолжаются уже несколько недель. "Укрэнерго" предупреждало, что 11 ноября ограничения будут достигать четырех очередей. Проверить свою очередь можно на сайтах областных энергокомпаний.

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